13-летняя Берестовская перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко

13-летняя российская фигуристка Елизавета Берестовская, с марта тренировавшаяся в группе Этери Тутберидзе, теперь работает в академии Евгения Плющенко.

Берестовскую заметили на видео, выложенном на странице академии Плющенко в Instagram. В академии подтвердили этот факт.

1 мая Плющенко объявил о том, что он закончил работу с Александрой Трусовой, но они остались друзьями.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Евгения Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Елизавета Берестовская в этом году заняла пятое место на юниорском чемпионате России в Красноярске..

Ранее сообщалось, что Плющенко выложил видео, на котором собирает тюльпаны для жены.