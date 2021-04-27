Жулин прокомментировал решение Тарасовой и Морозова тренироваться у Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость о том, что выступающие в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне будут готовиться и стартовать под руководством тренеров Этери Тутберидзе и Максима Транькова.

«Я думаю, что если ребята хотят претендовать на медали, то это абсолютно верное решение. У Этери Георгиевны уже сложился определенный имидж мага и волшебника в нашем фигурном катании. Я считаю, что после результатов, показанных Тарасовой и Морозовым в этом сезоне, это для них правильный шаг», — сказал Жулин в интервью Sport24.

Ранее официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России сообщил, что выступающие Тарасова и Морозов в олимпийском сезоне будут готовиться и стартовать под руководством тренеров Этери Тутберидзе и Максима Транькова.

Тарасова и Морозов — серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратные серебряные (2018, 2019) и бронзовые (2017) призеры чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по фигурному катанию Россия повторила медальный рекорд 22-летней давности.