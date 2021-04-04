«Не у всех денег куры не клюют»: глава Федерации прокомментировал ситуацию с Куклиной

Двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию перед масс-стартом на чемпионате России, когда биатлонистке Ларисе Куклиной перед стартом пришлось собирать патроны.

«Ну бывает такое — не все регионы богатые, не у всех денег куры не клюют. Так что не все могут сколько угодно патронов покупать. Возможно, они просто не рассчитали с закупкой. Не исключаю этот финансовый момент, из-за которого ей могло не хватить соревновательных патронов», — сказал Васильев в интервью Sport24.

Спортсменка рассказала о том, что не получила партию патронов перед масс-стартом и поэтому ей пришлось собирать выстрелы с предыдущих стартов.

Стоит отметить, что именно Куклина стала победительницей гонки. Второе место заняла Наталья Ушкина. Замкнула тройку сильнейших Виктория Сливко.

Ранее Дмитрий Губерниев иронично высказался о недостатке патронов у Куклиной перед масс-стартом.