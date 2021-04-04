Губерниев иронично высказался о недостатке патронов у Куклиной перед масс-стартом

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал неприятную ситуацию, которая произошла с биатлонисткой Ларисой Куклиной.

Напомним, спортсменка рассказала о том, что не получила партию патронов перед масс-стартом, который прошел в рамках чемпионата России.

«Я выходила на старт, и у меня не было патронов. Я насобирала все, что было с предыдущих трех стартов, по 5-10 выстрелов», — заявила Куклина в эфире «Матч ТВ».

«Не знаю нюансов ситуации с Куклиной и патронами, но так бывает. Может быть, у них денег нет на новые патроны, или это просто разгильдяйство. Нужно у них узнать, с чем это связано», — передает слова Губерниева Sport24.

Стоит отметить, что Куклина стала победительницей заезда. Второе место заняла Наталья Ушкина. Замкнула тройку сильнейших Виктория Сливко.

Ранее бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года Евгений Гараничев стал победителем в масс-старте на чемпионате России по биатлону.