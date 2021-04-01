«Ростов» в преддверии матча со «Спартаком» выложил атмосферный ролик

«Ростов» в преддверии матча с московским «Спартаком» выложил в Instagram атмосферный ролик в стиле британского сериала «Острые козырьки».

«Банда Валерия Карпина готова к матчу с гостями из столицы», — гласит подпись к видео.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) донской клуб занимает седьмое место в турнирной таблице, имея за семь туров до конца чемпионата 37 очков.

Подопечные Доменико Тедеско идут на второй позиции, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

Отметим, что второе место по итогам турнира дает право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2021/22. Напрямую в групповой этап самого престижного клубного европейского соревнования от России попадет лишь чемпион.

Ранее сообщалось, что норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может покинуть команду в конце нынешнего сезона