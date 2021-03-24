СКА переиграл «Динамо» и увеличил отрыв в серии

Петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» в четвертом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице России на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Владимир Ткачев, Йоонас Кемппайнен и Артем Швец-Роговой. У хозяев шайбу забросил Иван Игумнов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

СКА увеличил отрыв в серии до четырех побед — 3-1. Пятый матч полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта. Начало — в 19.30 мск.

Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» нанес разгромное поражение омскому «Авангарду» в четвертом матче второго раунда плей-офф.

КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/2 финала. 4-й матч

«Динамо» (Москва, Россия) — СКА (Санкт-Петербург, Россия) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

0:1 — Ткачев (Кузьменко) — 24:55 (5x4)

0:2 — Кемппайнен (Ткачев, Бурдасов) — 34:54 (5x4)

0:3 — Швец-Роговой (Подколзин, Каменев) — 57:00

1:3 — Игумнов (Чайковски, Шипачев) — 58:49 (6x5)