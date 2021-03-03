Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч с «Ромой»

Стали известны стартовые составы «Фиорентины» и «Ромы» на матч 25-го тура итальянской Серии А. Россиянин Александр Кокорин не попал в стартовый состав хозяев и начнет матч на скамейке запасных.

«Фиорентина»: Дронговский, Миленкович, Пеццелла, Мартинес Куарта, Венути, Амрабат, Пулгар, Кастровилли, Игор, Рибери, Влахович.

«Рома»: Пау Лопес, Манчини, Кристанте, Кумбулла, Бруно Перес, Верету, Диавара, Спинаццола, Пеллегрини, Мхитарян, Борха Майораль.

Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» 27 января нынешнего года. Сумма сделки составила € 4,5 млн. В составе итальянского клуба Кокорин пока провел два матча.

«Рома» в 24 матчах набрала 44 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Фиорентина» (25) — на 14-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (56).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Фиорентины» призывает дать Кокорину время на адаптацию.