Украинец Малиновский отказался покидать «Аталанту»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отказался покидать «Аталанту» из Бергамо. Об этом сообщает Voetbal24.

По информации источника, хавбек отклонил предложение от бельгийского «Брюгге» и заявил, что готов бороться за место в стартовом составе.

Напомним, что на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Брюгге» дважды обыграл петербургский «Зенит» с общим счетом 5:1.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Локомотива» Слободан Райкович покинет клуб в предстоящее зимнее трансферное окно.