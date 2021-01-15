Украинец Малиновский отказался покидать «Аталанту»
Вадим Балканов
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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отказался покидать «Аталанту» из Бергамо. Об этом сообщает Voetbal24.
По информации источника, хавбек отклонил предложение от бельгийского «Брюгге» и заявил, что готов бороться за место в стартовом составе.
Напомним, что на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Брюгге» дважды обыграл петербургский «Зенит» с общим счетом 5:1.
Ранее сообщалось, что защитник московского «Локомотива» Слободан Райкович покинет клуб в предстоящее зимнее трансферное окно.