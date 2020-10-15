Стала известна дата возвращения Медведевой на лед
Антон Борисов
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернется к тренировкам 15 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Четкие сроки восстановления пока неизвестны, она еще проходит лечение. Но уже сегодня она проведет первую тренировку. Медведева готовится к предстоящим стартам», — заявил собеседник агентства.
В сентябре спортсменка приняла решение вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. Фигуристка пропустила два этапа Кубка Росси по фигурному катанию из-за травмы спины.
Ранее сообщалось, что у Медведевой защемление нерва в позвоночнике.