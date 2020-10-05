Мостовой назвал главную ошибку «Зенита» в матче со «Спартаком»

Анастасия Мартыненко

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча столичной команды против петербургского «Зенита» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает газета «Известия».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Александра Ерохина на 65-й минуте «Спартак» ответил забитым мячом Эсекьеля Понсе за четыре минуты до конца основного времени. Команды имеют равное количество очков (21) и идут в лидерах чемпионата России.

«В концовке встречи, ведя в счете, «Зенит» зачем-то слишком отошел к своей штрафной площади, «Спартак» хорошо провел последние десять минут основного времени и воспользовался шансами», — заявил Мостовой.

Ранее сообщалось, что наставник «Сочи» высказался о возможном трансфере игрока «Зенита».