Карпин резко раскритиковал судейство матча «Ростова» с «Сочи»

Анастасия Мартыненко

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин резко раскритиковал работу судейской бригады в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», передает официальный сайт команды.

Встреча завершилась поражением подопечных Карпина со счетом 4:2. По ходу матча главный арбитр Евгений Трубин удалил с поля полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, а после матча вторую желтую карточку получил и сам Карпин — за разговоры и споры с судьей.

На пресс-конференции специалист заявил, что не согласен с судейством.

«Естественно не согласен. Почему у одной команды восемь карточек, а у другой одна? За то, что Норманн быстро встал, не дотронувшись ни до кого, а ему показывают вторую желтую – у меня вопросы», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Карпин сообщил о несчастье в семье игрока «Ростова».