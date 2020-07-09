Навка вошла в состав жюри премии ISU Skating Awards

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав жюри премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards, сообщается на странице организации в Instagram.

Также членами жюри стали двукратная чемпионка мира японка Мики Андо, канадский олимпийский чемпион Эрик Редфорд, двукратный бронзовый призер Игр китаец Лю Чен, пятикратная победительница первенств Европы француженка Сюрия Бонали и чемпион мира американец Тодд Элдридж.

Церемония вручения наград пройдет 11 июля в онлайн-формате. Российский специалист Этери Тутберидзе номинирована на приз лучшему тренеру по фигурному катанию по итогам прошлого сезона. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поборется за награду в номинации «Самая интересная программа».

Ранее призер Олимпийских игр хореограф Илья Авербух заявил, что Тутберидзе является фаворитом в борьбе за звание тренера года.