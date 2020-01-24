Глава РУСАДА положительно оценил уход Колобкова с поста министра спорта
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал уход Павла Колобкова с поста министра спорта страны.
Новым главой ведомства стал Олег Матыцин, назначенный президентом России Владимиром Путиным 21 января.
«Уход министра, который оппонировал мне в антидопинговых вопросах, я считаю положительным моментом. Матыцина я знаю только с положительной стороны. Но время покажет», — цитирует Гануса ТАСС.
Ранее в Международной ассоциации студенческого спорта (FISU) поделились мнением о назначении главы организации Матыцина на пост министра спорта России.