Поклонники фигурного катания требуют отстранить Тарасову от работы на ТВ

Поклонники фигурного катания требуют отстранить Тарасову от работы на телевидение. Соответствующая петиция создана на сайте Change.org и направлена президенту Российской Федерации Владимиру Путину и генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.

Автор петиции заявляет о предвзятости и некомпетентности со стороны заслуженного тренера СССР, в частности упоминая эпизод, когда Тарасова сравнивала Евгению Медведеву и Алину Загитову не в пользу последней.

В качестве альтернативы предлагается пригласить на работу комментатора тренера Инну Гончаренко, а также олимпийских чемпионов Юлию Липницкую, Елену Ильиных или Максима Транькова.

Ранее сообщалось, что американская фигуристка Брэди Теннелл в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» рассказала о соперничестве с ученицами именитого российского тренера Этери Тутберидзе в финале Гран-при.