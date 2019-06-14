Авербух рассказал о взаимоотношениях Медведевой и Тутберидзе

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Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, хореограф Илья Авербух рассказал о взаимоотношениях фигуристки Евгении Медведевой и бывшего тренера Этери Тутберидзе.

Авербух отметил, что спортсменка прошла через переходный период.

Многие представляют Тутберидзе монстром и деспотом. Это совсем не так. Дисциплина в группе Этери Георгиевны очень серьезная, но к ученикам она относится с искренней любовью.

Я видел, как много вкладывала Тутберидзе в Медведеву, как оберегала ее. У них было абсолютное единение, напоминающее отношение мамы и дочки», — цитирует Авербуха Брайану Орсеру.

Ранее ученица Тутберидзе поблагодарила фанатов за эксклюзивные подарки.