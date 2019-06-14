Авербух рассказал о взаимоотношениях Медведевой и Тутберидзе
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, хореограф Илья Авербух рассказал о взаимоотношениях фигуристки Евгении Медведевой и бывшего тренера Этери Тутберидзе.
Авербух отметил, что спортсменка прошла через переходный период.
Многие представляют Тутберидзе монстром и деспотом. Это совсем не так. Дисциплина в группе Этери Георгиевны очень серьезная, но к ученикам она относится с искренней любовью.
Я видел, как много вкладывала Тутберидзе в Медведеву, как оберегала ее. У них было абсолютное единение, напоминающее отношение мамы и дочки», — цитирует Авербуха Брайану Орсеру.
Ранее ученица Тутберидзе поблагодарила фанатов за эксклюзивные подарки.