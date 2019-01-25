Гол Овечкина вошел в топ-10 лучших за первую половину сезона НХЛ
Шайба российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александа Овечкина вошла в десятку лучших первой половины регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает ТАСС.
По словам пресс-службы лиги, третий гол форварда в матче против »Каролина Харрикейнз» (6:5 Б) занял восьмую строчку в рейтинге. В нынешнем сезоне на счету россиянина 37 шайб и 20 результативных передач за 50 игр.
Лучшей стала заброшенная шайба форварда «Торонто Мейпл Лифс» Остона Мэттьюса в ворота «Баффало Сейбрз» (4:3 ОТ). Также в топ поплнили Сидни Кросби («Питтсбург»), Нила Пионка («Рейнджерс»), Тома Кюнхакля («Айлендерс»), Клода Жиру («Филадельфия»), Стивена Стэмкоса («Тампа»), Мэтта Дюшейна («Оттава»), Джеффа Петри («Монреаль») и Энтони Дюклера («Коламбус»).
Ранее министр спорта России Павел Колобков назвал уникальным достижение Овечкина.