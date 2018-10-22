Экс-хавбек «Зенита» назвал причины поражений клуба в РПЛ

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал игру сине-бело-голубых в этом сезоне, передают «Известия».

Футболист высказался относительно проигрыша команды в матче против «Динамо» 11-го тура российской Премьер-Лиги (РПЛ).

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«У «Зенита» хороший состав, но есть трудности против команд вроде «Динамо», которые обороняются большими силами. Команде не хватает быстрых игроков, которые могли бы раскачивать защиту соперника, а также при его редких атаках быстро убегать к чужим воротам», — поделился мнением спортсмен.

Также он назвал причины поражений петербургского клуба в играх чемпионата России.

«Сейчас плотно играть в обороне научились все, поэтому даже у «Барселоны», «Баварии» или «Реала» возникает проблема против таких вязких противников. С этим можно справиться лишь при должных исполнителях, организации игры и функциональном состоянии. Пока у «Зенита» не всегда эти компоненты сходятся, отсюда и такие проигрыши, как с «Анжи» и «Динамо», — заключил Веденеев.

Напомним, в первом тайме встречи «Динамо» и «Зенита» удаление получил нападающий сине-бело-голубых Себастьян Дриусси за споры с арбитром, поэтому клуб бился в меньшинстве.

Ранее сообщалось, что вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался относительно домашнего поражения в матче РПЛ с грозненским «Ахматом».