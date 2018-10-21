Игрок «Зенита» был удален в первом тайме впервые за пять лет

Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси получил красную карточку в матче против московского «Динамо» в рамках 11-го тура российской Премьер-Лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

Вторая желтая карточка была показана аргентинскому футболисту на 37-й минуте встречи за спор с арбитром. Это удаление стало первым в чемпионате России за пять лет для «Зенита».

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что фанаты столичной команды на матче против сине-бело-голубых вывесили баннер, высмеивающий избиения 8 октября с участием форварда «Зенита» Александром Кокориным.