«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы
«Зенит» объявил заявку команды для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2018/19, сообщает «Советский спорт».
Как информирует официальный сайт сине-бело-голубых, в заявку клуба вошли 24 футболиста, включая новичка команды Клаудио Маркизио. Полностью список выглядит следующим образом:
Вратари
Андрей Лунев
Юрий Лодыгин
Михаил Кержаков
Защитники
Александр Анюков
Бранислав Иванович
Эмануэль Маммана
Миха Мевля
Эльмир Набиуллин
Луиш Нету
Игорь Смольников
Денис Терентьев
Полузащитники
Эрнани
Александр Ерохин
Матиас Краневиттер
Далер Кузяев
Роберт Мак
Клаудио Маркизио
Магомед Оздоев
Леандро Паредес
Олег Шатов
Нападающие
Себастьян Дриусси
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Антон Заболотный
За выход в плей-офф турнира клуб из Северной столицы поборется с «Бордо», «Копенгагеном» и «Славией».
Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Кайрат» проведут контрольный матч 9 сентября.