Стал известен состав сборной Хорватии на чемпионат мира по футболу
Стал известен состав сборной Хорватии по футболу к чемпионату мира в России, сообщает «Советский спорт».
Вратари: Даниэль Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент»), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб).
Защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Домагой Вида («Бешикташ»), Иван Стринич («Сампдория»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Йосип Пиварич («Динамо», Киев), Тин Едвай («Байер»), Матей Митрович («Брюгге»), Дуйе Чалета-Цар («Зальцбург»).
Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба — «Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Милан Бадель («Фиорентина»), Марсело Брозович («Интер»), Филип Брадарич («Риека»);
Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Иван Перишич («Интер»), Никола Калинич («Милан»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Марко Пьяца («Шальке»), Анте Ребич («Айнтрахт»).
Ранее сборная Аргентины огласила окончательную заявку на чемпионат мира в России.