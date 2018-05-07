Чемпион Игр-2006: в 16-18 лет у фигуристок появляются мальчики, Тутберидзе бессильна

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал о сложностях в работе с повзрослевшими спортсменками.

«Евгения Медведева два раза подряд выигрывала чемпионат мира — ей было 15 и 17 лет. Этери Тутберидзе тренирует маленьких девочек и доводит их до возраста, в котором обычно они выигрывают Олимпиаду и чемпионаты мира. В 25 уже мало кто катается. Это единицы, как Каролина Костнер. Так что Этери и не должна работать со взрослыми», — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Эльвирой Харуновой.

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По его словам, 18-летняя Медведева стала уделять больше внимания своей личной жизни, нежели спорту.

«У взрослеющих девочек появляются трудности с мозгами в 16-18 лет, особенно если они уже чего-то добились. В этом вся проблема — в девочках, а не в Этери. Мальчики, букетный период — все это начинается. И Этери тут ни при чем, она уже бессильна», — заключил он.

Ранее генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев озвучил причину, по которой Медведева решила отказаться от сотрудничества с Тутберидзе.