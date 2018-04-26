Шведские игры: новые эксперименты Воробьева

Календарь и расклады

26 апреля двумя матчами стартует последний этап Еврохоккейтура и одновременно последняя стадия подготовки сильнейшего европейского квартета сборных к чемпионату мира в Дании. Как и на недавних Чешских играх, на Шведских играх Евротур обойдется без «придатков» в лице Канады, Швейцарии и Южной Кореи, поигравших по ходу сезона кто на Кубке «Карьяла», кто на Кубке Первого канала, а кто и там, и там.

Привычный квартет уже намозоливших друг другу все глаза сборных в трех городах проведут шесть матчей и определят не только победителя отдельного этапа, но и общего чемпиона Евротура.

26 апреля состоится единственный матч за пределами Швеции – в Финляндии на стадионе «Йокерита» «Хартвалл-Арене» сборная Суоми примет российскую команду. Еще два матча пройдут в AxA Sports Center в Седертелье, а оставшиеся три поединка, включая игры России с Швецией и Чехией, на «Глобене» в Стокгольме.

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Напомним, что российская команда защищает не особенно важный (если не сказать, совсем не важный) титул чемпиона Евротура, завоеванный в прошлом году при Олеге Знарке.

Под руководством уже бывшего главного тренера национальной команды сборная смогла создать себе перевес и в нынешнем сезоне, но безочковый (и почти безголевой) провал на дебютных для Ильи Воробьева Чешских играх заметно обострил ситуацию в таблице.

С точки зрения интриги в борьбе за общую победу, Чешские игры дали наилучший результат: безоговорочный лидер (Россия) проиграл все матчи, безоговорочный аутсайдер (Чехия) все выиграл.

Теперь мы имеем турнирную ситуацию, в которой у России 15 очков, у чехов – 14, финны набрали 13, а шведы – 12. В итоге расстановка команд после Шведских игр может быть абсолютно любой.

Новая эра отказов

Что касается состава сборной России, то, такое ощущение, мы постепенно возвращаемся в 90-е годы, когда многие заокеанские игроки отказывались ехать в национальную команду из-за плохих отношений с Федерацией хоккея России (ФХР).

Сейчас, конечно, ситуация совсем иная и причины неприездов в сборную (читай – на чемпионат мира) совсем другие, но количество отказников действительно в этом году зашкаливающее.

Александр Радулов, Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Никита Задоров, Иван Проворов – всех этих хоккеистов очень хотели видеть в сборной тренеры, но никто из них не приедет.

Уже раздаются возгласы об отсутствии патриотизма, но это просто клише. У всех этих игроков травмы, наложившиеся на общую усталость от тяжелейшего сезона.

Да и зачем на постолимпийском чемпионате мира собирать суперсостав, если уж говорить на чистоту. Олег Знарок выиграл четыре года назад в Минске, но сейчас, даже когда он привез из Кореи олимпийское золото, до сих пор непонятно, каков же истинный уровень этого специалиста.

Достойный состав

Коли уж у национальной команды сменился тренер, очень интересно посмотреть, как Илья Воробьев проявит свое тренерское мастерство в не самых простых условиях.

Еврохоккейтур – только подготовка, и три поражения на Чешских играх не должны настраивать на пессимистичный лад, да и результат Шведских игр вторичен.

При этом не стоит думать, что сборная России находится в тяжелой кадровой ситуации. В распоряжении тренерского штаба достаточно квалифицированных игроков.

Их столько, что в список участников Шведских игр не вошли голкипер Илья Сорокин, защитники Михаил Науменков, Богдан Киселевич и Василий Токранов, а также форварды Никита Гусев, Павел Дацюк, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов и Иван Телегин, каждый из которых рассматривается как потенциальный участник ЧМ.

В изначальный список участников турнира вошли такие энхаэловцы Евгений Дадонов, Максим Мамин, Павел Бучневич и Никита Сошников, а также хоккеисты, представляющие Континентальную хоккейную лигу.

В заявку уже внесено одно изменение: получившего травму защитника СКА Артема Зуба заменит Альберт Яруллин из «Ак Барса».

Сборная России

Полный состав сборной России на Шведских играх будет выглядеть следующим образом.

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо»).

Защитники: Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Никита Трямкин («Автомобилист»), Алексей Марченко, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Альберт Яруллин («Ак Барс»).

Нападающие: Станислав Галиев, Владимир Ткачев (оба – «Ак Барс»), Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов (все – ЦСКА), Виктор Тихонов, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Алексей Кручинин («Трактор»), Алексей Бывальцев («Амур»), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба – «Флорида») Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Илья Михеев, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»).

Конкуренты

Соперники сборной России по Евротуру также готовятся к чемпионату мира и постепенно комплектуют свои составы уже закончившими выступления в сезоне игроками из НХЛ.

Так, за Финляндию, например, сыграют на Шведских играх и чемпионате мира Себастьян Ахо и Теуво Теравайнен из »Каролина Харрикейнз», Микаэль Гранлунд из «Миннесоты Уайлд», Вилле Покка («Оттава Сенаторз»), Юлиус Хонка («Даллас Старз»), а также голкиперы Харри Сятери («Флорида») и Вилле Хуссо («Сент-Луис»).

Чехия воспользуется услугами голкипера «Калгари Флэймз» Давида Риттиха, защитника «Филадельфии Флайерз» Радко Гудаса, а также форвардов Радека Факсы («Даллас»), Мартина Фрка («Детройт Ред Уингз»), Дмитрия Яшкина («Сент-Луис Блюз»), Филипа Хитила («Нью-Йорк Рейнджерс») и Филипа Хлапека («Оттава»).

Ну а за Швецию и вовсе сыграют на домашнем этапе Евротура и датском чемпионате мира сразу 14 представителей НХЛ, среди которых голкиперы «Оттава Сенаторз» и «Ванкувер Кэнакс» Филипп Густавссон и Андерс Нильссон, а также целая россыпь полевых игроков.

Тренерский штаб «Тре крунур» сможет рассчитывать на защитников Джона Клингберга («Даллас»), Адама Ларссона («Эдмонтон Ойлерз»), Оливера Экман-Ларссона («Аризона Койотс») и Эрика Густафссона («Чикаго Блэкхокс»).

Нападение команды усилят: Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Микаэль Баклунд («Калгари»), Юхан Ларссон («Баффало Сэйбрз»), Маттиас Янмарк («Даллас»), Лиас Андерссон, Мика Зибанеджад (оба – «Рейнджерс»), Якоб де ла Роз («Монреаль Канадиенз») и Магнус Пяярви («Оттава»).

В общем, соперники укомплектованы более чем достойно, а потому посмотреть за работой Воробьева на последнем турнире перед чемпионатом мира будет особенно любопытно.

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