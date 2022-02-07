Золото фигуристов и серебро прыгунов с трамплина: как прошел четвертый день Игр

Сборная России по фигурному катанию завоевала второе в своей истории золото на командном турнире Игр, смешанная команда прыгунов с трамплина неожиданно взяла в своих соревнованиях серебро, Татьяна Иванова идет третьей после двух заездов в женских санях-одиночках, биатлонистки остались без наград, а Елена Серегина стала шестой в шорт-треке, выиграв финал Б. «Газета.Ru» подводит итоги четвертого дня Олимпийских игр.

Ожидаемый триумф фигуристов

Первый день командного турнира по фигурному катанию, когда Россия уступила два очка США, принес тревогу. После второго дня она сменилась уверенностью — теперь уже российская команда имела перевес в три балла, а также произвольную программу женщин в запасе.

Тем не менее в третий, финальный день соревнований тренерский штаб национальной команды не стал рисковать, и на произвольные прокаты у спортивных и танцевальных пар, а также у женщин вышли катавшие и короткую Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, Никита Кацалапов с Викторией Синициной и Камила Валиева.

Кто знает, скажется ли такая нагрузка на их выступлениях в личных соревнованиях, но командный турнир они довели до уверенной победы.

В отсутствие главных конкурентов из сборной Китая, которым они немножко уступили в короткой программе, Мишина и Галлямов легко разобрались со всеми соперниками в произвольной. Рику Миура и Рюичи Кихара из Японии проиграли почти шесть баллов, а американский дуэт Алекса Книрим / Брэндон Фрэзир остался последним, пятым.

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс у танцевальных пар вновь сенсационно переиграли Синицину с Кацалаповым, но так перед последним видом отрыв России от США сократился с семи до шести очков.

Но там у женщин несравненная Валиева просто уничтожила конкуренток, став первой спортсменкой, которая исполнила на Олимпийских играх прыжок в четыре оборота.

Карен Чен осталась только четвертой, и в итоге Россия выиграла с девятиочковым перевесом. Бронза же ушла к сборной Японии.

Для России это вторая победа за три попытки, с тех пор как этот вид появился в олимпийской программе. Наша сборная победила в Сочи, но осталась второй после Японии в Пхенчхане-2018.

Фантастическое серебро в прыжках с трамплина

В прыжках с трамплина соревновались смешанные команды, и сборная России была одним из претендентов на медаль изначально. Правда, в числе главных фаворитов не ходила.

Ожидалось, что Словения выиграет золото, а Япония постарается навязать ей борьбу, в то время как Канада, Норвегия, Германия и Россия поведут сражение за медаль бронзового отлива.

Реальность оказалась ошеломительной. Уже в первом раунде, по итогам которого выбывали две из десяти сборных, команды сохраняли набранные очки перед финальными попытками, из борьбы выбыла сборная Германии.

Все дело в том, что один из прыжков немецкой команды не был засчитан из-за проблем с экипировкой у Катарины Альтхаус. И немецкой команде не хватило до попадания в топ-8 жалких девяти баллов.

Но это было еще не все. В аналогичную ситуацию попали японка Сара Таканаси и австрийка Даниэла Штольц-Ирашко. Так что после половины соревнований Россия шла на втором месте после Словении и Норвегии, на 33,4 очка опережая Канаду и имея шансы на борьбу за серебро (12,4 балла отставания).

Но борьбы как таковой не получилось даже с учетом не самого удачного прыжка открывавшей финальные попытки у нашей команды Ирмы Махини.

Нарушения экипировки продолжились, и в финале сразу дважды была наказана именно сборная Норвегии! Уже без одной попытки ее шансы на медаль становились призрачными, а без двух скандинавы упали на восьмую строчку.

В то же время Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов блестяще отработали свои попытки и финишировали вслед за недосягаемой Словенией, сотворив одну из главных на данный момент сенсаций Олимпиады.

Японская сборная чуть было не сотворила чудо, мощно отпрыгав финал, но в решающий момент канадцы не дрогнули и сохранили бронзу.

Россыпь промахов в биатлоне

В биатлоне состоялась первая личная дисциплина. Женщины бежали индивидуальную гонку, оказавшуюся богатой на сюрпризы и ошибки.

К сожалению, для российских девушек все сложилось неудачно. Хуже всего выступила Ульяна Нигматуллина, настрелявшая на четырех огневых рубежах десять промахов, что добавило к ее результату десять минут.

Заменившая заболевшую уже в Пекине Валерию Васнецову лидер Кубка IBU Евгения Буртасова тоже вряд ли может занести эту гонку себе в актив. Она допустила на четыре промаха меньше, но выиграла у Нигматуллиной всего одну позицию, оставшись 77-й.

Светлана Миронова отработала чисто первый рубеж, но на последующих трех делала по одному промаху, что привело ее на 23-ю позицию итогового протокола.

До третьего рубежа медальные надежды сборной России связывались с ее лидером Кристиной Резцовой. Пройдя чисто два первых рубежа, она могла уйти лидером после третьего, если бы сработала чисто, но, попав тремя патронами, два последних выстрела россиянка смазала.

На четвертой стрельбе Резцова не допустила ошибок и в итоге закончила девятой с отставанием в 1:13,1 от победившей немки Денизе Херманн. Это значит, что при чистой стрельбе россиянка взяла бы золото!

Серебро досталось француженке Анаис Шевалье-Буше, которая, как и Херманн, промахнулась один раз, а бронзу взяла норвежская лидер сезона Марте Ульсбю-Ройселанд, которая промахнулась дважды, но проиграла в итоге всего 15 секунд.

Обидный фотофиниш Серегиной в шорт-треке

В шорт-треке классное выступление на своей первой Олимпиаде показала молодая россиянка Елена Серегина.

20-летняя спортсменка из Рыбинска сначала пробилась в полуфинал, а там, немного отстав на старте, чуть было не обошла в финишном створе канадку Ким Бутен в борьбе за второе место. Все решил фотофиниш, показавший небольшое преимущество соперницы.

В итоге Бутен в финале выиграла бронзу, а золото досталось победительнице полуфинального заезда с участием Серегиной итальянке Арианне Фонтане.

Впрочем, сама Серегина не опустила рук и в финале Б переиграла всех соперниц, завоевав шестое место в итоговой квалификации (так как в финале выступили пять участниц).

Гегемония голландок и японок в коньках

В конькобежном спорте у женщин на дистанции 1500 метров россиянки не смогли вмешаться в борьбу представительниц Нидерландов и Японии за пьедестал почета.

В итоге золото досталось великой Ирен Вюст, которая на 0,44 секунды была быстрее Михо Такаги. В борьбе за бронзу победа также досталась голландке — Антуанетта де Йонг на 0,10 была быстрее Айано Сато.

Елизавета Голубева показала седьмой результат, Евгения Лаленкова стала девятой, а Елена Сохрякова осталась лишь 22-й.

Подвиг Ивановой и неудачи других россиянок

Драматично прошла первая половина соревнований у саночниц-одиночек. Россиянка Екатерина Катникова перевернулась, не смогла закончить свой первый заезд и в итоге выбыла из соревнований.

Виктория Демченко, дочь легендарного саночника Альберта Демченко, шла седьмой, но во второй попытке при заходе в трудную связку 14-го и 15-го поворотов она слетела с саней, и хотя удержала их рукой и кое-как прикатилась на финиш и продолжит соревнования завтра, результат был безвозвратно испорчен.

Та же связка поворотов оказалась коварной и для немки Юлии Таубитц, которая уверенно выиграла первую попытку. Она тоже финишировала, но потеряла почти две секунды и после двух попыток идет лишь 14-й, безнадежно отставая от тройки.

А в нее вошла лидер сборной России Татьяна Иванова. Она была пятой в первой попытке, а во второй снова показала свой фирменный быстрый разгон, немного сдав по дистанции.

В любом случае, она опередила еще и австрийку Лизу Шульте, которой уступала после первой попытки, и теперь реально претендует на медаль, если будет стабильна в двух завтрашних заездах.

Это особенно важно, учитывая, что Иванова сломала по ходу нынешнего сезона ногу и вообще могла не успеть восстановиться к Играм, не говоря уже о борьбе за награды на них...

Таталина поборется за медаль в «Биг эйре»

В фристайле прошли квалификационные соревнования в «Биг эйре». Сначала боролись женщины, и Анастасия Таталина, проехав с 11-м результатом первую попытку, в двух других была второй, что в сумме по баллам дало ей третье место и проход в финал.

А вот Ксения Орлова была не столь удачлива. В первой попытке она показала 16-й результат, во второй была 14-й и сохраняла шансы на попадание в топ-12 после трех заездов, но провалилась и осталась лишь 19-й и за бортом решающих сражений.

У мужчин россияне заявлены не были.

Медальный зачет

В общем медальном зачете Игр сборная России вышла на второе место. Уступает наша команда только выигравшей три золота Швеции. Но у «Тре крунур» нет других медалей.

А вот российская команда является лидером по их общему числу. У команды ОКР сейчас семь наград — два золота, три серебра и две бронзы.