«У хоккеисток могла быть кислородная недостаточность и приступы»

Матч женского хоккейного олимпийского турнира между сборными России и Канады закончился скандалом — североамериканская команда сорвала начало игры, отказавшись выходить на арену без результатов ПЦР-тестов в стане россиянок, а затем заставила соперниц провести большую часть встречи в медицинских масках. Бывший главный тренер мужской сборной России по хоккею Владимир Плющев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) должна была наказать Канаду техническим поражением, а также объяснил, чем было опасно проведение встречи в медицинских масках.

Третий матч для женской национальной команды Олимпийского комитета России (ОКР) на групповом турнире против сборной Канады должен был начаться в 7:10 по московскому времени. В 7:05 россиянки выстроились на синей линии в ожидании соперниц, но ни в назначенное время начала игры, ни пять минут спустя никого из хоккеисток канадской сборной на льду не оказалось.

Телевизионная трансляция продолжалась, а у комментаторов долгое время не было информации о том, в чем же причина задержки игры. Первым свое предположение высказал спортивный обозреватель TSN Брюс Артур.

Apparently the Russian team has not sent their Covid test results to the Canadians, and the Canadians won't take the ice until they do. The Russian women were in quarantine earlier in the Olympics, but have played since then. https://t.co/GamjR8mHCM — Bruce Arthur (@bruce_arthur) February 7, 2022

»Сборная России не отправила канадцам результаты своих тестов на коронавирус. Канадская команда не появится на льду, пока это не произойдет. Россиянки уже находились на карантине в Пекине, но по его завершении получили право играть», — написал Артур.

Согласно пункту правил ИИХФ, в случае неявки на игру команде засчитывается техническое поражение. Однако спустя час после того, как игра должна была начаться, обе сборные все же вышли на лед Национального стадиона в Пекине. Более того, канадки даже не получили малого штрафа за затяжку игры.

Как выяснилось позже, под угрозой технического поражения изначально стояла российская команда.

По информации «Матч ТВ», ИИХФ в одностороннем порядке поменяла регламент сдачи тестов на коронавирус для участия в матчах олимпийского турнира — теперь для участия в утренних матчах спортсменкам необходимо сдавать тесты в 05:00 по местному времени. Сборная России сдала тест в 08:00 после завтрака и направилась на арену, где команде сообщили о недопуске на матч.

После вмешательства Международного олимпийского комитета (МОК) организаторами было принято решение придерживаться изначального регламента, что помогло избежать дальнейшего переноса или отмены матча.

Обе команды вышли на встречу в медицинских масках.

Матч женских сборных России и Канады по хоккею начался с опозданием на час. По требованию канадцев спортсменки обеих команд вышли на лед в медицинских масках.



Ранее канадки отказались выходить на площадку, пока не увидят ковид-тесты россиянок. pic.twitter.com/E4LcWVniX5 — Газета.Ru (@GazetaRu) February 7, 2022

В третьем периоде стали известны результаты ПЦР-тестирования членов сборной России, что позволило последние минуты игры провести без масок. А канадки, несмотря на отсутствие положительных результатов тестов у соперниц, продолжили играть в масках.

На итоговый счет встречи наличие на лицах хоккеисток средств индивидуальной защиты не повлияло — «кленовые листья» довольно буднично разобрались с россиянками, забросив шесть шайб. Команда ОКР сумела ответить лишь одной — отличилась Анна Шохина.

Почетный президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что играть в хоккей в медицинских масках попросту нереально.

«Не понимаю, что происходит на самом деле. Я не представляю, что вообще возможно играть в хоккей в медицинских масках. Это же не имеет никакого смысла, по моему мнению. Это просто невозможно», — передает слова Фазеля «Спорт-Экспресс».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии «Газете.Ru» назвал произошедшее попыткой дискредитировать Олимпийские игры.

«Знаете, это уже за гранью. Не в первый раз англосаксы устраивают демарши: я прекрасно помню летнюю Олимпиаду, когда американская команда потеряла палочку в эстафете, но ей дали перебежать. Никогда такого не было: потерял палочку – до свидания. И здесь такая же ситуация. Совершенно непонятно, почему США и Канада диктуют оргкомитету, что и как будет происходить, и почему они требуют того, чего нет в регламенте.

По идее, организаторы турнира должны были предупредить канадок, что если они не выйдут на лед в течение 10-15 минут, то им записывается техническое поражение. А здесь пошли на поводу.

Девочки-то не виноваты, это, скорее всего, те, кто пытаются всячески дискредитировать Олимпиаду», — заявил эксперт.

По его словам, организаторы Игр должны были наказать канадских хоккеисток за подобное поведение.

«Надо было принять жесткое решение, там присутствует судейский корпус ИИХФ – но, наверное, чего-то побоялись. Чего – не знаю. Все вопросы только англосаксам. Это их фортели, их чепуха и, думаю, это не последние инсинуации», — отметил специалист.

Плющев объяснил, что высокоинтенсивные физические нагрузки в средствах индивидуальной защиты способны нанести серьезный урон организму атлетов.

«Играть в масках очень неудобно, потому что маска затрудняет дыхание, затрудняет насыщение организма кислородом, это может привести к кислородной недостаточности. Я знаю, что есть методики тренировок, когда спортсмены – очень недолгое время – занимаются в масках, чтобы развить определенные качества организма. Но играть в маске очень сложно.

Хоккей – это скоростно-силовая работа, большие энергозатраты и большое потребление кислорода. С девчонками могли быть всякие казусы, могла быть и кислородная недостаточность, и приступы, связанные с давлением, с работой сердечной мышцы. Наши девчонки хорошо тренированы, но рисковать здоровьем спортсменок…» — заключил тренер.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что скандал с игрой в масках заставит организаторов пересмотреть подход к допуску спортсменов для участия в Играх.

«Я считаю, что оргкомитет однозначно должен реагировать на такое: отказываетесь — баранка вам, техническое поражение. Сейчас проблему решили выходом спортсменов в масках, но это же не может вечно продолжаться, это невозможно. Должно быть найдено какое-то другое решение. Конечно, там сейчас скандал достаточно серьезный, срыв есть, проблема есть, шапки полетят», — цитирует Свищева Sport24.

Несмотря на поражение, российские хоккеистки сохраняют шансы на выход в четвертьфинал олимпийского турнира. Последняя игра на групповой стадии подопечным Евгения Бабарико предстоит против команды Финляндии. Стартовое вбрасывание состоится завтра, 8 февраля, в 16:10 по московскому времени.