Худшая стрельба: россиянки провалили первую личную гонку Игр

Представительницы сборной Олимпийского комитета России (ОКР) не смогли попасть в призы по итогам индивидуальной гонки на Играх в Пекине. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с «Газетой.Ru» из-за провала призвал разогнать руководство Союза биатлонистов России (СБР), а двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко объяснил причины фиаско Ульяны Нигматуллиной, ставшей 5 февраля бронзовой призеркой Олимпиады.

Первая личная гонка на Олимпийских играх внушала оптимизм российским поклонникам биатлона, которые уже успели порадоваться бронзовой награде в смешанной эстафете.

На старт женской индивидуальной гонки на 15 км вышли новоиспеченные медалистки Игр — Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина. Два оставшихся слота тренерский штаб выделил Светлане Мироновой и Евгении Буртасовой, для которой сам факт прибытия в Пекин является большой победой.

Первой среди россиянок на дистанцию ушла Нигматуллина. Ходом Ульяна была не быстра, а после промаха на первой стрельбе стало ясно, что за медали бороться сегодня она не будет. Затем на трассе оказалась Светлана Миронова, которая также не сумела показать аккуратную стрельбу и рано выпала из борьбы за попадание на подиум.

А вот Кристина Резцова вновь сумела доказать всем, что находится в данный момент в отличных кондициях и способна ходом навязать борьбу сильнейшим биатлонисткам планеты. После двух чистых огневых рубежей россиянка допустила два обиднейших промаха, но затем вновь отстрелялась чисто и показала на финише девятое время.

Отставание Резцовой от лидера составило 1 минуту 13.1 секунды; и допусти Кристина на один промах меньше, она могла бы быть сегодня на пьедестале. Миронова отстала от победительницы более чем на три с половиной минуты, допустив три промаха.

Полностью провалили гонку Евгения Буртасова и Ульяна Нигматуллина, которые стали 75-й и 76-й соответственно. Призерка Олимпиады-2022 в смешанной эстафете допустила десять (!) промахов, показав на огневом рубеже худший результат среди всех спортсменок.

По итогам гонки победу одержала немецкая биатлонистка Денизе Херманн, допустив один промах. Серебряная медаль досталась француженке Анаис Шевалье-Буше, бронза — у норвежской спортсменки Марте Рейселанн, промахнувшейся дважды.

В микст-зоне цитату дня выдала Светлана Миронова.

«Как сказал Йоханнес Клебо: это жопа. Да, точно, не зря процитировала Клебо. Такова моя готовность на сегодняшний день и этот сезон. Что есть, то есть», — приводит слова Мироновой «СЭ».

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко считает, что на атлетов в олимпийском Пекине давит чрезвычайная ответственность, из-за чего даже признанные лидеры сезона допускают несвойственные им промахи.

«Почему было столько ошибок? Точно не из-за погодных условий. Многие спортсменки – потенциальные претенденты на медали, и они это прекрасно осознают. Одно дело, когда выходишь в уравновешенном состоянии, бежишь со своей скоростью. И другое, когда та же Тириль Экхофф знает, что она в отличной форме, но бежит и промахивается – такое часто бывает. Это же не лыжные гонки, это биатлон, сочетание двух элементов: скорости бега и стрельбы.

Я не сказал, что Кристина Резцова в следующих дисциплинах будет в призы попадать – все от нее зависит. Это касается и Экхофф, и Динары Алимбековой, и всех остальных. Шведки неудачно выступают – думаете, их не будет захлестывать? Они неудачно выступили в смешанной эстафете, сегодня тоже ничего не показали, хотя на протяжении всего сезона не вылезали из призов. Это очень сильно давит психологически. У кого-то эта «пружина» будет закручиваться, а кто-то будет выступать очень расслабленно.

Но, конечно, надо уметь стрелять. И не забываем, что это все-таки горы – это тоже определенная специфика. Здесь была важна стрельба, и в спринте это тоже будет очень важно», — заявил Ярошенко «Газете.Ru».

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов обвинил в неудачном выступлении россиянок руководство СБР.

«Кроме Резцовой, впечатлений никаких — но два промаха… Очень много ошибок сегодня – но это биатлон. Здесь кого-то корить очень сложно.

Я скажу так: много лет у России ничего не было. Начал биатлон немного подниматься, но, по-доброму, надо пересматривать все руководство, гнать поганой метлой всех троих — Майгурова, Пака и Нуждова. Это люди, абсолютно ничего не делающие для того, чтобы мы в биатлоне что-то имели.

Одно цепляется за другое. Уже из Читы в Новосибирск дети летят на соревнования, а родители собирают деньги на билеты и патроны. Где еще такое может быть? Жуть. Климата в команде никакого, абсолютно. Михаила Шашилова уговорили занять пост тренера — когда такое было? Мы считали за счастье потренироваться рядом с национальной командой. А здесь — нарушения режима, прочее, кошмар! Какой результат мы можем ждать?» — отметил Тихонов.

По словам эксперта, российские спортсмены еще могут побороться за медали в биатлонных гонках.

«Мы обязаны рассчитывать на медали в следующих гонках! Я говорил про мужскую эстафету: Логинов должен был бежать четвертый этап. Не говорю, что у меня семь пядей во лбу, но история говорит о том, что я не ошибался. Бронза — это здорово, но могло быть золото. Если я чего-то не знаю, я не стесняюсь у кого-то спросить, поинтересоваться, это не считается зазорным. Ну да ладно, просто переживаю — караул!» — сказал Тихонов «Газете.Ru».

Дмитрий Ярошенко, комментируя итоги гонки, отметил отличную физическую готовность лидера женской сборной Кристины Резцовой.

«Я не загадывал, будут медали или нет, мне просто было интересно посмотреть саму гонку. Конечно, у Кристины Резцовой были огромные шансы завоевать медаль, в том числе золотую, но были досадные два промаха. Тем более, потом она здорово стреляла стоя на последнем рубеже. Запас прочности у нее есть, функционально она готова хорошо и будет конкурентоспособной во всех оставшихся дисциплинах», — выразил мнение эксперт.

Также Ярошенко считает, что причиной провала Ульяны Нигматуллиной стала несобранность.

По остальным девчонкам – думаю, что если Кристина справилась с эмоциями после бронзовой медали, то Ульяна Нигматуллина, к сожалению, была в эйфории. Я тоже становился чемпионом мира и был как размазня на следующий день, абсолютно не в боевом тонусе. Благо, я потом ничего не бежал и не демонстрировал это состояние.

Думаю, у нее все будет в порядке, ей скажут, что пора эйфорию оставить далеко и включаться в борьбу. Впереди интересные дисциплины, где она может выступить сильно. Будем ждать выступления Иры Казакевич, интересно будет посмотреть. Очень надеюсь, что Света Миронова выступит лучше, чем сегодня», — заявил экс-биатлонист «Газете.Ru».