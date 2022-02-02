«Соревнования в больнице». Что ждет российских биатлонистов в Пекине

Сборная России по биатлону готовится к олимпийским соревнованиям в условиях всеобщего беспокойства из-за распространения коронавирусной инфекции. Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил «Газете.Ru», что у российских спортсменов не много шансов на медали в биатлоне, а также призвал отменить тесты на коронавирус и дать возможность участвовать в Играх всем атлетам. О перспективах России в биатлоне на Олимпиаде-2022 — в материале «Газеты.Ru».

«Все друг от друга шарахаются»

Олимпийская сборная России по биатлону прибыла в Пекин не в полном составе: вместе с командой не смогли вылететь из Москвы тренер Михаил Шашилов, а также биатлонистки Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и массажист Роман Никитин. Они догнали команду несколько дней спустя, но затем случилась новая неприятность, гораздо более серьезная: Васнецова сдала положительные тесты на коронавирус. Ее изолировали в ковидном отеле, а на смену ей едет Евгения Буртасова.

На данный момент состав женской сборной выглядит следующим образом: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Евгения Буртасова. Запасная — Анастасия Шевченко. Что касается мужской команды, то Россию в Пекине представят Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Логинов, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасные — Антон Бабиков и Александр Поварницын.

Однако, судя по тому, как развивается ситуация, нельзя утверждать, что этот состав останется неизменным. Ежедневно появляются новости о том, что кто-то из спортсменов — не только российских — заболел COVID-19. Это коснулось и биатлонистов из других сборных: так, положительный результат теста получила украинка Елена Билосюк (Пидгрушная), чуть раньше заболел тренер мужской биатлонной команды Украины Юрай Санитра.

Кроме того, под угрозой оказались главные претенденты на медали в биатлоне норвежцы. Они летели одним рейсом со сборной Дании по хоккею, в составе которой двое игроков — Маттиас Асперуп и Ник Олесен — также сдали положительные тесты.

Резцова призналась, что в олимпийской деревне обстановка напряженная, спортсмены стараются дистанцироваться друг от друга. И она сама также избегает общения с кем-либо.

«Хожу только в столовую и на тренировки. Стараюсь вообще ни с кем не общаться. Да я не одна такая. Тут все друг от друга шарахаются»,

— цитирует Резцову «СЭ».

«Это не Олимпиада, а соревнования в больнице»

Экс-глава СБР Владимир Драчев уже неоднократно заявлял, что, по его мнению, эту Олимпиаду стоило перенести на год — и пока не произошло ничего, что бы изменило его точку зрения. А раз Игры состоятся, то, полагает Драчев, было бы верным отменить тесты на коронавирус, потому что их результаты могут быть и ошибочными. Изолировать стоит лишь тех спортсменов, у которых проявляются явные симптомы заболевания, убежден двукратный призер Олимпиад.

«Эти Олимпийские игры было бы правильно перенести. Но если переносить нет возможности, тогда надо всем разрешить участвовать в Играх без каких-либо тестов. Если человек заболел с симптомами — головной болью, температурой, — тогда его надо изолировать. А если нет симптомов, пусть выступает. Потому что мы можем получить лже-положительные тесты, это выбьет человека из колеи, а соревнования уже прошли. Так часть лидеров вылетит и в шорт-треке, и в хоккее. Мы понимаем, что есть виды спорта на улице, но есть и в зале — керлинг, к примеру.

Поэтому это уже не Олимпийские игры, а соревнования в больнице: где больше заболели, где меньше.

Либо полностью надо все открывать и давать всем возможность участвовать, либо закрывать эту Олимпиаду и переносить ее на год», — сказал Драчев «Газете.Ru».

«Норвежцы заберут 95 процентов медалей»

Тем не менее, пока стоит исходить из того, что у сборной России сформирован состав, и именно эти спортсмены будут выходить на трассу в Пекине. Здесь стоит обратить внимание на результаты последнего перед Играми этапа Кубка мира, который прошел в Антхольце и где выступали все лидеры своих сборных.

Мужскую индивидуальную гонку, словно в отместку тем, кто оставил его в запасе на Олимпиаду, выиграл Бабиков, Халили стал бронзовым призером. Также российская мужская четверка в составе Бабиков, Логинов, Серохвостов, Латыпов завоевала серебро в эстафете. Эта же дисциплина стала серебряной для женщин. И это все медали, которые россияне взяли в Антхольце.

Говоря о конкуренции, надо признать, что первыми в очереди за медалями стоят норвежцы. Ветле Шоста Кристиансен, Стурла Холм Легрейд, братья Бё, а также Марте Рейселанд, Ингрид Тандреволд — какое имя не назови, каждый из перечисленных автоматически является фаворитом любой гонки.

В равной степени это касается и французов, двое из которых — Кентен Фийон Майен и Эмильен Жаклен — идут друг за другом на верхних строчках мужского зачета Кубка мира. Как отмечает Драчев, бороться с Норвегией, Францией, а также со шведскими спортсменами россиянам будет крайне сложно.

«Главные наши конкуренты на всех зимних Олимпийских играх — норвежцы. Что в лыжных гонках, что в биатлоне. Они заберут 95 процентов всех медалей, особенно золотых.

Это безусловный факт, посмотрите: на последних чемпионатах мира кто забирает медали? Конечно, мы будем конкурировать, но насколько? Если говорить о женском биатлоне, то совсем мало надежд на какие-то перспективы в индивидуальных гонках — что в гонке, что в спринте, что в пасьюте, что в масс-старте. Большие надежды будем возлагать на женскую эстафету, где мы сможем, наверное, побороться за бронзовые медали, а при самом хорошем стечении обстоятельств — и за серебро, но это маловероятно. Там француженки, норвежки, шведки — думаю, мы будем биться с немками за четвертое-пятое место», — полагает Драчев.

Что касается мужчин, то, считает экс-глава СБР, у них шансов на медали немного больше, чем у девушек. Но, подчеркивает Драчев, надеяться приходиться в первую очередь на ошибки лидеров.

«Почти такая же ситуация в мужской эстафете, но немножко побольше шансов в индивидуальных гонках у мужчин, может быть, на несколько процентов. Понимая, насколько высокий уровень и какая идет конкуренция в мужском биатлоне, мы там тоже на пятых-шестых ролях. Стечение обстоятельств тоже возможно: и ветер, и стрессы и волнения у лидеров. И опять мы надеемся на ошибки лидеров, а не на свое мастерство. Все факторы говорят о том, что мы будем бороться, но при самом удачном стечении обстоятельств», — указал специалист.

«Латыпов не тот, каким был до болезни»

В составе сборной России есть спортсмен, который уже перенес коронавирус и восстановился после болезни — Эдуард Латыпов. Из-за инфекции он пропустил ряд гонок и вернулся лишь к Антхольцу. Именно он, будучи завершающим в эстафете, помог российской команде завоевать серебро.

«Я верил, что все должно получиться, готовился. Конечно, были мысли [пропустить Олимпиаду из-за коронавируса], но старался особенно об этом не думать»,

— сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Тем не менее, Владимир Драчев не уверен в том, что Эдуард сможет проявить себя в Пекине. По мнению специалистов, один из лидеров российской команды сейчас находится не в той форме, в какой был до болезни.

«Мы не знаем, насколько он готов. Последние итальянские старты на Кубке мира показали, что он совсем не в той спортивной форме: очень много штрафов и ход не тот, как был до болезни. Понятно, что в декабре он выступал намного лучше. В масс-старте он накрутил штрафных кругов, плюс штрафной круг в эстафете — и при этом он бежал с юниорами, с пацанами, которые только-только вышли на мировую арену. Это не было показательно перед Олимпийскими играми.

Тем не менее, надо отдать должное его функциональной подготовке. Посмотрим его первые старты. Может быть, он будет участвовать в смешанной эстафете, где у нас тоже есть шанс. Будем давать бой французам, немцам, шведам. Смешанная эстафета — интересный вид программы, два мальчика и два девочки. Будет очень большая конкуренция по всем командам. Если «4+4» не все могут выставить сильнейшие составы, то в «2+2» будет невероятно высокая конкуренция. По смешанной эстафете будем оценивать функциональное состояние наших спортсменов», — считает Драчев.

Что еще стало проблемой для россиян

Помимо ситуации с коронавирусом и всеобщего напряжения на этом фоне, не доставляет спортсменам удовольствия и сама трасса. 2 февраля в Пекине прошла тренировка женской российской команды, и, как рассказал тренер по стрельбе Николай Загурский, девушки пожаловались на условия на стрельбище — на 30-й установке у них возникли сложности.

«Впервые мы тут столкнулись с тем, что ветер реально закручивал. Он несколько раз менял направление по ходу одной стрельбы, чего раньше не было.

На каком щите удобнее стрелять? У нас две спортсменки возненавидели 30-й щит на стрельбище, одна сказала, что ей там комфортно. Безусловно, стрельба будет важнейшим фактором при достижении результата в Пекине. Уровень стрельбы сейчас очень высокий в мире, быстрые «ноги» при плохой работе на рубеже не спасут. Готова ли команда к гонкам? Мы — да», — приводит слова Загурского «РИА «Новости»».

Расписание олимпийских соревнований по биатлону

05.02 — смешанная эстафета, 4 х 6 км. 12:00 мск.

07.02 — женщины, индивидуальная гонка, 15 км. 12:00 мск.

08.02 — мужчины, индивидуальная гонка, 20 км. 11:30 мск.

11.02 — женщины, спринт, 7,5 км. 12:00 мск.

12.02 — мужчины, спринт, 10 км. 12:00 мск.

13.02 — женщины, гонка преследования, 10 км. 12:00 мск.

13.02 — мужчины, гонка преследования, 12,5 км. 13:45 мск.

15.02 — мужчины, эстафета, 4 х 7,5 км. 12:00 мск.

16.02 — женщины, эстафета, 4 х 6 км. 10:45 мск.

18.02 — мужчины, масс-старт, 15 м. 12:00 мск.

19.02 — женщины, масс-старт, 12,5 км. 12:00 мск.

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.