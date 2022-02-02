«Соревнования в больнице». Что ждет российских биатлонистов в Пекине

Пекин — 2022
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Кёрлинг
Микст. 1-й тур
Китай — Швейцария
7:6
закончен
Норвегия — Чехия
6:7
закончен
Австралия — США
5:6
закончен
Швеция — Великобритания
5:9
закончен
Кёрлинг
Микст. 2-й тур
Великобритания — Канада
04:05
США — Италия
04:05
Швеция — Чехия
04:05
Австралия — Китай
04:05
Хоккей
Женщины. Группа A. 1-й тур
Канада — Швейцария
07:10
Финляндия — США
16:10
Хоккей
Женщины. Группа B. 1-й тур
Чехия — Китай
07:10
Швеция — Япония
11:40
Кёрлинг
Микст. 3-й тур
США — Норвегия
09:05
Италия — Швейцария
09:05
Фристайл
Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 13:00
Фристайл
Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 14:45
Кёрлинг
Микст. 4-й тур
Чехия — Австралия
15:05
Китай — Швеция
15:05
Швейцария — Великобритания
15:05
Норвегия — Канада
15:05
Кёрлинг
Микст. 5-й тур
Италия — Норвегия
03:35
Канада — Швейцария
03:35
Швеция — Австралия
03:35
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:55
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
Начало в 06:35
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Дания — Китай
07:10
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Россия — Швейцария
07:10
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 08:15
Кёрлинг
Микст. 6-й тур
Швеция — США
08:35
Великобритания — Австралия
08:35
Китай — Канада
08:35
Чехия — Италия
08:35
Церемония открытия
Олимпийских Игр
Начало в 15:00
Кёрлинг
Микст. 7-й тур
Швейцария — Швеция
04:05
Австралия — Норвегия
04:05
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 05:45
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Канада — Финляндия
07:10
Кёрлинг
Микст. 8-й тур
Австралия — Италия
09:05
Швеция — Канада
09:05
Чехия — Великобритания
09:05
Китай — США
09:05
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 09:20
Лыжные гонки
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
Начало в 10:45
Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
Начало в 11:30
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Чехия — Швеция
11:40
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Япония — Дания
11:40
Биатлон
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Начало в 12:00
Фристайл
Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:00
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
Начало в 13:45
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 14:00
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:10
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 14:30
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 14:35
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 14:38
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:05
Кёрлинг
Микст. 9-й тур
США — Канада
15:05
Чехия — Швейцария
15:05
Норвегия — Китай
15:05
Великобритания — Италия
15:05
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/4 финала
Начало в 15:23
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 15:40
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:50
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/2 финала
Начало в 15:53
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
США — Россия
16:10
Шорт-трек
Смешанная эстафета. Финал
Начало в 16:18
Кёрлинг
Микст. 10-й тур
Великобритания — Китай
04:05
США — Чехия
04:05
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Горные лыжи
Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 06:00
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 06:50
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Кёрлинг
Микст. 11-й тур
Канада — Чехия
09:05
Италия — Китай
09:05
Австралия — Швейцария
09:05
Норвегия — Швеция
09:05
Лыжные гонки
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км
Начало в 10:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 5000 м
Начало в 11:30
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Китай — Япония
11:40
Фристайл
Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
Начало в 14:00
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 14:30
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:30
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:00
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:05
Кёрлинг
Микст. 12-й тур
Норвегия — Великобритания
15:05
Швейцария — США
15:05
Италия — Швеция
15:05
Канада — Австралия
15:05
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 15:40
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
Швейцария — США
16:10
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 16:15
Кёрлинг
Микст. 13-й тур
США — Великобритания
04:05
Канада — Италия
04:05
Швейцария — Норвегия
04:05
Чехия — Китай
04:05
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:15
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 05:30
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 06:35
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Хоккей
Женщины. Группа A. 4-й тур
Россия — Канада
07:10
Швейцария — Финляндия
16:10
Фигурное катание
Командные соревнования. Итог
Начало в 07:30
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 08:30
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м
Начало в 11:30
Хоккей
Женщины. Группа B. 4-й тур
Дания — Чехия
11:40
Китай — Швеция
16:10
Биатлон
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Начало в 12:00
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 14:30
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 14:44
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. 1-й раунд
Начало в 14:45
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:50
Кёрлинг
Микст. 1/2 финала
15:05
15:05
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 15:13
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 15:20
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
Начало в 15:41
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Финал
Начало в 15:51
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 15:52
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 16:30
Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:15
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 1
Начало в 05:00
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 2
Начало в 05:22
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 05:40
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 3
Начало в 05:45
Горные лыжи
Мужчины. Супергигант
Начало в 06:00
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:07
Хоккей
Женщины. Группа A. 5-й тур
США — Канада
07:10
Финляндия — Россия
16:10
Кёрлинг
Микст. Матч за 3-е место
09:05
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 09:30
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 09:48
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 10:06
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 10:15
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 10:24
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 10:30
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:36
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 10:41
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:43
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 10:48
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
Начало в 11:00
Биатлон
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Начало в 11:30
Хоккей
Женщины. Группа B. 5-й тур
Япония — Чехия
11:40
Швеция — Дания
16:10
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
Начало в 11:50
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
Начало в 13:30
Конькобежный спорт
Мужчины. 1500 м
Начало в 13:30
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
Начало в 13:35
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
Начало в 13:40
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
Начало в 13:45
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
Начало в 13:50
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
Начало в 13:55
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
Начало в 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
Начало в 14:05
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
Начало в 14:10
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
Начало в 14:15
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
Начало в 14:25
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
Начало в 14:30
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
Начало в 14:35
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
Начало в 14:40
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 14:47
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:50
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 15:00
Кёрлинг
Микст. Финал
15:05
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 16:35
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 1
Начало в 06:00
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 06:00
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 2
Начало в 06:22
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
Начало в 06:45
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:30
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 10:07
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 10:28
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:45
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 10:50
Хоккей
Мужчины. Группа B
Россия — Швейцария
11:40
Чехия — Дания
16:10
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Лыжное двоеборье
HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 14:00
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 14:44
Кёрлинг
Мужчины. 1-й тур
Китай — Швеция
15:05
Норвегия — Швейцария
15:05
США — Россия
15:05
Дания — Канада
15:05
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 15:20
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 15:29
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 15:45
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 16:13
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 16:35
Кёрлинг
Женщины. 1-й тур
Россия — США
04:05
Швеция — Япония
04:05
Дания — Китай
04:05
Великобритания — Швейцария
04:05
Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скелетон
Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:30
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Скелетон
Мужчины. 2-я попытка
Начало в 06:00
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 06:15
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция — Латвия
07:10
Финляндия — Словакия
11:40
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Кёрлинг
Мужчины. 2-й тур
Великобритания — Италия
09:05
Китай — Россия
09:05
Норвегия — Канада
09:05
США — Швеция
09:05
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:15
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:37
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:58
Лыжные гонки
Женщины. 10 км. Классический стиль
Начало в 10:00
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:15
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:50
Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 2-й тур
Китай — Швейцария
15:05
США — Дания
15:05
Швеция — Великобритания
15:05
Канада — Южная Корея
15:05
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада — Германия
16:10
США — Китай
16:10
Санный спорт
Эстафета
Начало в 16:30
Кёрлинг
Мужчины. 3-й тур
Дания — Китай
04:05
Швеция — Италия
04:05
Великобритания — США
04:05
Швейцария — Россия
04:05
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скелетон
Женщины. 1-я попытка
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Супергигант
Начало в 06:00
Скелетон
Женщины. 2-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Группа B
Дания — Россия
07:10
Чехия — Швейцария
11:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
07:10
16:10
Кёрлинг
Женщины. 3-й тур
Южная Корея — Великобритания
09:05
Швейцария — Россия
09:05
Канада — Япония
09:05
США — Китай
09:05
Лыжные гонки
Мужчины. 15 км. Классический стиль
Начало в 10:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 10000 м
Начало в 11:00
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция — Словакия
11:40
Латвия — Финляндия
16:10
Биатлон
Женщины. 7.5 км Спринт
Начало в 12:00
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 14:18
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 14:55
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 15:04
Кёрлинг
Мужчины. 4-й тур
Канада — Швейцария
15:05
Великобритания — Норвегия
15:05
Россия — Дания
15:05
Скелетон
Мужчины. 3-я попытка
Начало в 15:20
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 15:37
Скелетон
Мужчины. 4-я попытка
Начало в 16:55
Кёрлинг
Женщины. 4-й тур
Япония — Дания
04:05
Южная Корея — Россия
04:05
Швеция — Канада
04:05
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 05:00
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 05:30
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 05:50
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 05:55
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада — США
07:10
Германия — Китай
11:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
07:10
11:40
Кёрлинг
Мужчины. 5-й тур
США — Норвегия
09:05
Дания — Швейцария
09:05
Канада — Швеция
09:05
Италия — Китай
09:05
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная
Начало в 10:30
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 11:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 500 м
Начало в 11:53
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд
Начало в 12:00
Биатлон
Мужчины. 10 км Спринт
Начало в 12:00
Фигурное катание
Танцы на льду. Ритм-танец
Начало в 14:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 5-й тур
Швеция — Китай
15:05
Великобритания — США
15:05
Дания — Швейцария
15:05
Россия — Япония
15:05
Скелетон
Женщины. 3-я попытка
Начало в 15:20
Хоккей
Мужчины. Группа B
Швейцария — Дания
16:10
Россия — Чехия
16:10
Скелетон
Женщины. 4-я попытка
Начало в 16:55
Кёрлинг
Мужчины. 6-й тур
Италия — Россия
04:05
США — Канада
04:05
Китай — Великобритания
04:05
Норвегия — Швеция
04:05
Бобслей
Женщины. Одиночки. 1-я попытка
Начало в 04:30
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 05:00
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Бобслей
Женщины. Одиночки. 2-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Группа C
Словакия — Латвия
07:10
Финляндия — Швеция
11:40
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Кёрлинг
Женщины. 6-й тур
Швейцария — Канада
09:05
Южная Корея — Китай
09:05
США — Швеция
09:05
Дания — Великобритания
09:05
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4 x 10 км. Смешанная
Начало в 10:00
Биатлон
Женщины. 10 км Гонка преследования
Начало в 12:00
Биатлон
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало в 13:45
Фристайл
Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:27
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 14:35
Фристайл
Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Кёрлинг
Мужчины. 7-й тур
Китай — США
15:05
Швейцария — Италия
15:05
Великобритания — Дания
15:05
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 15:09
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 16:00
Хоккей
Мужчины. Группа A
США — Германия
16:10
Китай — Канада
16:10
Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
Начало в 16:56
Кёрлинг
Женщины. 7-й тур
США — Южная Корея
04:05
Канада — Россия
04:05
Китай — Япония
04:05
Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:15
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 04:30
Бобслей
Женщины. Одиночки. 3-я попытка
Начало в 04:30
Бобслей
Женщины. Одиночки. 4-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Женщины. 1/2 финала
07:10
16:10
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 08:30
Кёрлинг
Мужчины. 8-й тур
Швейцария — Великобритания
09:05
Россия — Швеция
09:05
Дания — Норвегия
09:05
Канада — Италия
09:05
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. 1-й раунд
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 8-й тур
Дания — Россия
15:05
Япония — Южная Корея
15:05
Великобритания — Канада
15:05
Швейцария — Швеция
15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 15:05
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. Финал
Начало в 15:06
Бобслей
Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 16:40
Кёрлинг
Мужчины. 9-й тур
Швеция — Дания
04:05
Швейцария — США
04:05
Канада — Китай
04:05
Россия — Норвегия
04:05
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Скоростной спуск
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Квалификация
07:10
07:10
11:40
16:10
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 08:00
Кёрлинг
Женщины. 9-й тур
США — Швейцария
09:05
Великобритания — Япония
09:05
Швеция — Дания
09:05
Китай — Россия
09:05
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:30
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:52
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:24
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:30
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:43
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:49
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:22
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:28
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:41
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:47
Биатлон
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Начало в 12:00
Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
Начало в 13:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Лыжное двоеборье
HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 14:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Кёрлинг
Мужчины. 10-й тур
Россия — Канада
15:05
Норвегия — Китай
15:05
Италия — США
15:05
Швеция — Великобритания
15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 15:15
Бобслей
Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 16:50
Кёрлинг
Женщины. 10-й тур
Китай — Великобритания
04:05
Швейцария — Южная Корея
04:05
Канада — США
04:05
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
07:10
09:00
11:40
16:30
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Кёрлинг
Мужчины. 11-й тур
Италия — Дания
09:05
Великобритания — Россия
09:05
Китай — Швейцария
09:05
Биатлон
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Начало в 10:45
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:00
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 12:00
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 12:25
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:40
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 13:00
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 13:25
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:30
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
14:30
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/4 финала
Начало в 14:30
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 11-й тур
Канада — Китай
15:05
Россия — Швеция
15:05
Япония — США
15:05
Южная Корея — Дания
15:05
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 15:15
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 15:32
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 16:11
Кёрлинг
Мужчины. 12-й тур
Норвегия — Италия
04:05
Канада — Великобритания
04:05
Швеция — Швейцария
04:05
Дания — США
04:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:30
Хоккей
Женщины. Финал
07:10
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Кёрлинг
Женщины. 12-й тур
Южная Корея — Швеция
09:05
Дания — Канада
09:05
Россия — Великобритания
09:05
Япония — Швейцария
09:05
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:35
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:54
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:10
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Конькобежный спорт
Женщины. 1000 м
Начало в 11:30
Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
Начало в 13:00
Лыжное двоеборье
Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 14:00
Кёрлинг
Мужчины. 1/2 финала
15:05
15:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:45
Хоккей
Мужчины. 1/2 финала
07:10
16:10
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Кёрлинг
Мужчины. За 3-е место
09:05
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:35
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:54
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:10
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Конькобежный спорт
Мужчины. 1000 м
Начало в 11:30
Биатлон
Мужчины. 15 км Масс-старт
Начало в 12:00
Фигурное катание
Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 13:30
Бобслей
Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 1/2 финала
15:05
15:05
Бобслей
Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 16:30
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 04:30
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/8 финала
Начало в 06:00
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 06:05
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/4 финала
Начало в 06:47
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/2 финала
Начало в 07:14
Горные лыжи
Командные соревнования. Малый финал
Начало в 07:37
Горные лыжи
Командные соревнования. Большой финал
Начало в 07:46
Лыжные гонки
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
Начало в 09:00
Кёрлинг
Мужчины. Финал
09:05
Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала
Начало в 10:00
Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. 1/2 финала
Начало в 10:45
Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. Финал
Начало в 11:30
Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. Финал
Начало в 12:00
Биатлон
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Начало в 12:00
Фигурное катание
Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 14:00
Бобслей
Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. За 3-е место
15:05
Хоккей
Мужчины. За 3-е место
16:10
Бобслей
Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 16:30
Кёрлинг
Женщины. Финал
04:05
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 04:30
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 06:20
Хоккей
Мужчины. Финал
07:10
Лыжные гонки
Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт
Начало в 09:30
Церемония закрытия
Олимпийских Игр
Начало в 15:00
Полное расписание
Спорт

«Соревнования в больнице». Что ждет российских биатлонистов в Пекине

Экс-глава СБР Драчев считает, что почти все медали Игр в биатлоне заберут норвежцы

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Эдуард Латыпов на дистанции спринта среди мужчин на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде

Эдуард Латыпов на дистанции спринта среди мужчин на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде

РИА Новости
Сборная России по биатлону готовится к олимпийским соревнованиям в условиях всеобщего беспокойства из-за распространения коронавирусной инфекции. Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил «Газете.Ru», что у российских спортсменов не много шансов на медали в биатлоне, а также призвал отменить тесты на коронавирус и дать возможность участвовать в Играх всем атлетам. О перспективах России в биатлоне на Олимпиаде-2022 — в материале «Газеты.Ru».

«Все друг от друга шарахаются»

Олимпийская сборная России по биатлону прибыла в Пекин не в полном составе: вместе с командой не смогли вылететь из Москвы тренер Михаил Шашилов, а также биатлонистки Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и массажист Роман Никитин. Они догнали команду несколько дней спустя, но затем случилась новая неприятность, гораздо более серьезная: Васнецова сдала положительные тесты на коронавирус. Ее изолировали в ковидном отеле, а на смену ей едет Евгения Буртасова.

На данный момент состав женской сборной выглядит следующим образом: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Евгения Буртасова. Запасная — Анастасия Шевченко. Что касается мужской команды, то Россию в Пекине представят Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Логинов, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасные — Антон Бабиков и Александр Поварницын.

Однако, судя по тому, как развивается ситуация, нельзя утверждать, что этот состав останется неизменным. Ежедневно появляются новости о том, что кто-то из спортсменов — не только российских — заболел COVID-19. Это коснулось и биатлонистов из других сборных: так, положительный результат теста получила украинка Елена Билосюк (Пидгрушная), чуть раньше заболел тренер мужской биатлонной команды Украины Юрай Санитра.

Кроме того, под угрозой оказались главные претенденты на медали в биатлоне норвежцы. Они летели одним рейсом со сборной Дании по хоккею, в составе которой двое игроков — Маттиас Асперуп и Ник Олесен — также сдали положительные тесты.

Резцова призналась, что в олимпийской деревне обстановка напряженная, спортсмены стараются дистанцироваться друг от друга. И она сама также избегает общения с кем-либо.

«Хожу только в столовую и на тренировки. Стараюсь вообще ни с кем не общаться. Да я не одна такая. Тут все друг от друга шарахаются»,

— цитирует Резцову «СЭ».

«Это не Олимпиада, а соревнования в больнице»

Экс-глава СБР Владимир Драчев уже неоднократно заявлял, что, по его мнению, эту Олимпиаду стоило перенести на год — и пока не произошло ничего, что бы изменило его точку зрения. А раз Игры состоятся, то, полагает Драчев, было бы верным отменить тесты на коронавирус, потому что их результаты могут быть и ошибочными. Изолировать стоит лишь тех спортсменов, у которых проявляются явные симптомы заболевания, убежден двукратный призер Олимпиад.

«Эти Олимпийские игры было бы правильно перенести. Но если переносить нет возможности, тогда надо всем разрешить участвовать в Играх без каких-либо тестов. Если человек заболел с симптомами — головной болью, температурой, — тогда его надо изолировать. А если нет симптомов, пусть выступает. Потому что мы можем получить лже-положительные тесты, это выбьет человека из колеи, а соревнования уже прошли. Так часть лидеров вылетит и в шорт-треке, и в хоккее. Мы понимаем, что есть виды спорта на улице, но есть и в зале — керлинг, к примеру.

Поэтому это уже не Олимпийские игры, а соревнования в больнице: где больше заболели, где меньше.

Либо полностью надо все открывать и давать всем возможность участвовать, либо закрывать эту Олимпиаду и переносить ее на год», — сказал Драчев «Газете.Ru».

«Норвежцы заберут 95 процентов медалей»

Тем не менее, пока стоит исходить из того, что у сборной России сформирован состав, и именно эти спортсмены будут выходить на трассу в Пекине. Здесь стоит обратить внимание на результаты последнего перед Играми этапа Кубка мира, который прошел в Антхольце и где выступали все лидеры своих сборных.

Мужскую индивидуальную гонку, словно в отместку тем, кто оставил его в запасе на Олимпиаду, выиграл Бабиков, Халили стал бронзовым призером. Также российская мужская четверка в составе Бабиков, Логинов, Серохвостов, Латыпов завоевала серебро в эстафете. Эта же дисциплина стала серебряной для женщин. И это все медали, которые россияне взяли в Антхольце.

Говоря о конкуренции, надо признать, что первыми в очереди за медалями стоят норвежцы. Ветле Шоста Кристиансен, Стурла Холм Легрейд, братья Бё, а также Марте Рейселанд, Ингрид Тандреволд — какое имя не назови, каждый из перечисленных автоматически является фаворитом любой гонки.

В равной степени это касается и французов, двое из которых — Кентен Фийон Майен и Эмильен Жаклен — идут друг за другом на верхних строчках мужского зачета Кубка мира. Как отмечает Драчев, бороться с Норвегией, Францией, а также со шведскими спортсменами россиянам будет крайне сложно.

«Главные наши конкуренты на всех зимних Олимпийских играх — норвежцы. Что в лыжных гонках, что в биатлоне. Они заберут 95 процентов всех медалей, особенно золотых.

Это безусловный факт, посмотрите: на последних чемпионатах мира кто забирает медали? Конечно, мы будем конкурировать, но насколько? Если говорить о женском биатлоне, то совсем мало надежд на какие-то перспективы в индивидуальных гонках — что в гонке, что в спринте, что в пасьюте, что в масс-старте. Большие надежды будем возлагать на женскую эстафету, где мы сможем, наверное, побороться за бронзовые медали, а при самом хорошем стечении обстоятельств — и за серебро, но это маловероятно. Там француженки, норвежки, шведки — думаю, мы будем биться с немками за четвертое-пятое место», — полагает Драчев.

Что касается мужчин, то, считает экс-глава СБР, у них шансов на медали немного больше, чем у девушек. Но, подчеркивает Драчев, надеяться приходиться в первую очередь на ошибки лидеров.

«Почти такая же ситуация в мужской эстафете, но немножко побольше шансов в индивидуальных гонках у мужчин, может быть, на несколько процентов. Понимая, насколько высокий уровень и какая идет конкуренция в мужском биатлоне, мы там тоже на пятых-шестых ролях. Стечение обстоятельств тоже возможно: и ветер, и стрессы и волнения у лидеров. И опять мы надеемся на ошибки лидеров, а не на свое мастерство. Все факторы говорят о том, что мы будем бороться, но при самом удачном стечении обстоятельств», — указал специалист.

«Латыпов не тот, каким был до болезни»

В составе сборной России есть спортсмен, который уже перенес коронавирус и восстановился после болезни — Эдуард Латыпов. Из-за инфекции он пропустил ряд гонок и вернулся лишь к Антхольцу. Именно он, будучи завершающим в эстафете, помог российской команде завоевать серебро.

«Я верил, что все должно получиться, готовился. Конечно, были мысли [пропустить Олимпиаду из-за коронавируса], но старался особенно об этом не думать»,

— сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Тем не менее, Владимир Драчев не уверен в том, что Эдуард сможет проявить себя в Пекине. По мнению специалистов, один из лидеров российской команды сейчас находится не в той форме, в какой был до болезни.

«Мы не знаем, насколько он готов. Последние итальянские старты на Кубке мира показали, что он совсем не в той спортивной форме: очень много штрафов и ход не тот, как был до болезни. Понятно, что в декабре он выступал намного лучше. В масс-старте он накрутил штрафных кругов, плюс штрафной круг в эстафете — и при этом он бежал с юниорами, с пацанами, которые только-только вышли на мировую арену. Это не было показательно перед Олимпийскими играми.

Тем не менее, надо отдать должное его функциональной подготовке. Посмотрим его первые старты. Может быть, он будет участвовать в смешанной эстафете, где у нас тоже есть шанс. Будем давать бой французам, немцам, шведам. Смешанная эстафета — интересный вид программы, два мальчика и два девочки. Будет очень большая конкуренция по всем командам. Если «4+4» не все могут выставить сильнейшие составы, то в «2+2» будет невероятно высокая конкуренция. По смешанной эстафете будем оценивать функциональное состояние наших спортсменов», — считает Драчев.

Что еще стало проблемой для россиян

Помимо ситуации с коронавирусом и всеобщего напряжения на этом фоне, не доставляет спортсменам удовольствия и сама трасса. 2 февраля в Пекине прошла тренировка женской российской команды, и, как рассказал тренер по стрельбе Николай Загурский, девушки пожаловались на условия на стрельбище — на 30-й установке у них возникли сложности.

«Впервые мы тут столкнулись с тем, что ветер реально закручивал. Он несколько раз менял направление по ходу одной стрельбы, чего раньше не было.

На каком щите удобнее стрелять? У нас две спортсменки возненавидели 30-й щит на стрельбище, одна сказала, что ей там комфортно. Безусловно, стрельба будет важнейшим фактором при достижении результата в Пекине. Уровень стрельбы сейчас очень высокий в мире, быстрые «ноги» при плохой работе на рубеже не спасут. Готова ли команда к гонкам? Мы — да», — приводит слова Загурского «РИА «Новости»».

Расписание олимпийских соревнований по биатлону

05.02 — смешанная эстафета, 4 х 6 км. 12:00 мск.
07.02 — женщины, индивидуальная гонка, 15 км. 12:00 мск.
08.02 — мужчины, индивидуальная гонка, 20 км. 11:30 мск.
11.02 — женщины, спринт, 7,5 км. 12:00 мск.
12.02 — мужчины, спринт, 10 км. 12:00 мск.
13.02 — женщины, гонка преследования, 10 км. 12:00 мск.
13.02 — мужчины, гонка преследования, 12,5 км. 13:45 мск.
15.02 — мужчины, эстафета, 4 х 7,5 км. 12:00 мск.
16.02 — женщины, эстафета, 4 х 6 км. 10:45 мск.
18.02 — мужчины, масс-старт, 15 м. 12:00 мск.
19.02 — женщины, масс-старт, 12,5 км. 12:00 мск.

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

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