Олимпийская катастрофа: Россия потеряла биатлонистку, а у первой запасной нет документов

Одна из лучших биатлонисток страны и незаменимый боец в эстафетах Валерия Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус спустя два дня пребывания в Пекине и была выселена из олимпийской деревни в карантинный отель. Ее должна заменить Евгения Буртасова, которая заявила, что ей не хватает документов. Олимпийский призер Владимир Драчев в беседе с «Газетой.Ru» обвинил в заражении Васнецовой Союз биатлонистов России (СБР), а чемпион мира Дмитрий Ярошенко назвал «колоссальным» риск того, что спортсменка успела передать вирус другим членам сборной.

Олимпийская сборная России по биатлону понесла серьезную потерю: 23-летняя Васнецова заболела коронавирусом и 30 января была отправлена на изоляцию, которая продлится минимум пять дней (а если она к тому моменту не сдаст два отрицательных теста, то еще дольше).

Любопытно, что сразу по прилете в Пекин тесты спортсменки были отрицательными, и она успела провести одну тренировку. Однако потом начали проявляться симптомы болезни, и положительные тесты не заставили себя долго ждать.

«Валерия чувствует себя удовлетворительно, температура скачет, есть симптомы. Никому не пожелаешь оказаться в такой ситуации на своей первой Олимпиаде», — написал глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале.

К счастью, свежие тесты других спортсменок сборной и тренеров, контактировавших с Васнецовой, оказались отрицательными, как сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник в команде.

С другой стороны, и сама Васнецова недавно получала отрицательные результаты тестов, хотя явно была уже больна в тот момент.

«Насколько велик риск, что кто-то еще заболеет, — это самый главный вопрос, — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» четырехкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призер Олимпийских игр и бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. — Потому что они же вместе летели туда, живут там вместе, питаются, на тренировки ходят, в одном автобусе ездят.

Трудно сказать, сядут ли на карантин спортсменки, которые контактировали с Васнецовой. В России те, кто контактировали с заболевшим, садятся на недельный карантин, — об этом и дети, и взрослые знают. Как будет складываться ситуация там, я пока не понимаю.

По идее, должны сесть на карантин все, кто с ней соприкасался, но это уже на усмотрение Китая. Раз она сдала два положительных теста, она носитель инфекции — и стала им не сегодня, а несколько дней назад».

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко в беседе с «Газетой.Ru» призвал Союз биатлонистов России заранее продумать, как быстро произвести замены в команде в случае новых положительных тестов на COVID-19.

«Риск заражения других биатлонисток вообще колоссальный. Думаю, что в любом случае Союз биатлонистов России должен быть готов к тому, чтобы кого-то экстренно поменять. Жаль, что квота у нас всего в пять человек.

Главное не попасть в ситуацию, чтобы опять у кого-то был положительный тест. Если поблизости к Китаю у нас не окажется запасных спортсменов, может дойти до того, что в эстафете мы не сможем пробежать.

Если в личных гонках есть много других претендентов на медали, то в командных дисциплинах у России шансы вырастают кратно, и в эстафетах наши спортсмены могут бороться за пьедестал. Не дай бог, не будет полной команды — это потенциально упущенный шанс.

Руководство каким-то образом должно продумать, как в оперативном порядке осуществлять замены.

Может быть, они общаются с коллегами из других федераций и стран. Этой проблеме подвержены не только мы, но и французы, норвежцы — все в одинаковой степени. Вот как они будут реагировать на эту ситуацию — и мы должны действовать точно так же. Думаю, другие федерации уже придумали «план Б», как менять спортсменов», — сказал Ярошенко.

Примечательно, что первые проблемы, связанные с COVID-19, возникли у Васнецовой еще при первой попытке вылететь в Пекин — 26 января. У биатлонистки не оказалось нужных документов, подтверждающих тот факт, что она уже перенесла коронавирус.

По этой причине ей пришлось остаться в Москве на лишние два дня и вылететь лишь 28-го числа вместе с Ириной Казакевич и старшим тренером женской сборной Михаилом Шашиловым, у которых оказались такие же проблемы.

Драчев предположил, что из-за ошибки в документах и вынужденной задержки Васнецова и заразилась коронавирусом.

«Пожалуйста: Васнецова просидела в Москве два лишних дня и заболела. Шашилов болел раньше, но если это омикрон, то он может быть носителем, потому что омикрон имеет не такие свойства, как другие штаммы. Вот вам последствия халатности и разгильдяйства Союза биатлонистов России, что они не успели сделать документы для наших спортсменок и тренера. И однозначно еще будут последствия, судя по тому, как развивается ситуация: один человек может заразить сто.

То, что Васнецова заболела, является результатом расхлябанности и некомпетентности СБР. Если бы они не просидели в Москве вместо того, чтобы вылететь в Пекин, то она не заболела бы — в Москве она и заразилась», — сказал Драчев.

Валерия Васнецова была проверенным эстафетным бойцом — ее надежная стрельба и неплохая скорость помогли сборной России взять серебро на этапах Кубка мира в Хохфильцене и Антхольце, а также бронзу в Рупольдинге в этом сезоне. Биатлонистка должна была войти в состав команды и на олимпийскую эстафету, но теперь ее придется заменить.

СБР уже подал заявку на то, чтобы вместо Васнецовой в Пекине выступила Евгения Буртасова (в девичестве — Павлова).

Она известна своей потрясающей меткостью: совсем недавно 28-летняя биатлонистка взяла золото в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, где главным фактором является чистая стрельба, поскольку за один промах сразу добавляется штрафная минута. Буртасова не допустила ни одной осечки.

Кроме того, она идеально отстрелялась 30 января в супермиксте, который выиграла в паре с Антоном Бабиковым, — девушка не использовала ни одного дополнительного патрона.

Таким образом, Буртасова может вполне спокойно заменить Васнецову и при этом будет не только полезна в эстафете, но и конкурентоспособна в личных гонках — по крайней мере, в индивидуальной.

Однако и у Буртасовой есть проблемы с документами. Причем девушка проговорилась об этом сама в эфире «Матч ТВ» сразу после победы в супермиксте.

«У меня нет документов на Олимпиаду. Почему я должна ехать, если документы туда у меня полностью не готовы? Для безопасности надо было две недели вести дневник здоровья о своем самочувствии, когда выдается аккредитация. У Антона Бабикова есть дневник, он его вел. Я получила информацию только дня три назад. Сейчас уже начала вести», — заявила Буртасова, таким образом косвенно обвинив руководство СБР в том, что ее вовремя не предупредили о необходимости вести дневник здоровья, хотя она являлась первой запасной.

«Возникнут ли трудности у Буртасовой из-за паспорта здоровья? Не знаем. Поэтому и ждем ответа от оргкомитета Пекина. Как-то будет решаться это», — сказал по этому поводу пресс-атташе СБР Аверьянов.

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что дневник здоровья заполняется очень быстро задним числом, и никакой проблемы это не представляет.

А тренер Шашилов сообщил, что в данный момент ОКР занимается оформлением всех необходимых документов и Буртасова прибудет в Пекин 2 или 5 февраля.

Лучше бы прилететь 2-го числа, учитывая, что спортсменке потребуется время на адаптацию к другому часовому поясу (+5 от Москвы и +7 от Германии, где она совсем недавно соревновалась на чемпионате Европы), а также необходимо будет привыкнуть к высоте 1 600 м над уровнем моря, где пролегает олимпийская трасса Пекина.

Кроме того, уже 7 февраля состоится индивидуальная гонка Олимпиады, где Буртасова будет одной из главных претенденток на медаль.

«Я еще две недели назад говорил, что надо вводить Буртасову в состав, потому что это единственная спортсменка, которая может завоевать медаль в индивидуальной гонке, где четыре огневых рубежа и минута штрафа за каждый промах, — потому что она стреляет идеально, — сказал «Газете.Ru» Владимир Драчев.

— Она показала себя в последней эстафете на чемпионате Европы, где при сильном ветре не использовала ни одного запасного патрона. А до этого выиграла еще индивидуальную гонку. Это замена на улучшение, Буртасова — одна из претенденток на медаль».

Дмитрий Ярошенко также считает, что сборная не сильно потеряла из-за положительных тестов Васнецовой.

«Если рассматривать Буртасову как замену Васнецовой, то это почти равнозначная замена. Понятно, неизвестно, как на ней отразятся переезды. Но там всего четыре человека бежит во всех видах, кроме смешанной эстафеты, где бегут двое.

В эстафету еще нужно попасть, а для этого надо пробежать личную дистанцию и проявить себя. Соответственно, для того чтобы ту же Буртасову в эстафету поставить, надо дать ей пробежать какую-то гонку.

А какую? Кроме индивидуальной, вариантов не вижу. Все зависит от раскладов. Конечно, запасной человек нужен, потому что форс-мажор с коронавирусом внес ужасную путаницу на этих Играх».

Биатлонные соревнования стартуют в Пекине 5 февраля со смешанной эстафеты, а закончатся 19-го числа женским масс-стартом.