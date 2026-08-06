«Лиза Арзамасова сказала не сдаваться»: интервью Мартина Авербуха о «Выживалити», фигурке и футболе

Мартин Авербух — сын Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой — впервые в жизни принял участие в крупном телевизионном проекте — шоу «Выживалити. Наследники». В большом интервью «Газете.Ru» он рассказал, почему решил пойти на это экстремальное шоу, чего больше всего боялся на острове и какую поддержку ему оказали родители и Лиза Арзамасова. Также Авербух-младший рассказал о своих хобби и о том, в каких проектах хотел бы поучаствовать.

«Самым серьезным соперником стал Саша Буйнов»

— Вы не были частым гостем на экране, несмотря на медийность вашего отца Ильи Авербуха. Почему вы сказали «да» проекту «Выживалити. Наследники» на телеканале «Пятница!»?

— На самом деле желание попасть на этот проект появилось у меня еще после первого сезона. Когда я его посмотрел, сразу поймал себя на мысли, что тоже хотел бы оказаться на месте участников и проверить себя. Поэтому, когда появилась такая возможность, долго не раздумывал. Для меня это был настоящий вызов самому себе: выйти из зоны комфорта, оказаться в непривычных условиях и понять, на что я действительно способен. Хотелось в первую очередь доказать самому себе, что я смогу пройти такой проект и достойно себя проявить.

— Как вам жилось под камерами 24/7?

— Поначалу, конечно, было немного непривычно. Ты постоянно замечаешь камеры, понимаешь, что тебя снимают, все время ходишь с микрофоном — первое время это ощущается. Но к этому очень быстро привыкаешь. В какой-то момент перестаешь обращать внимание на камеры и просто живешь своей обычной жизнью. Более того, иногда настолько погружаешься в атмосферу проекта, что вообще забываешь, что тебя снимают. В такие моменты камеры для тебя просто перестают существовать.

Пресс-служба телеканала «Пятница!»

— Отец Илья Авербух или мать Ирина Лобачева давали вам советы — как вести себя перед камерами, как подать себя, чтобы зрители запомнили?

— Честно говоря, никаких советов они мне не давали. Я с самого начала решил просто быть собой, не пытаться играть на камеру или специально создавать какой-то образ. Мне хотелось, чтобы зрители увидели меня таким, какой я есть в обычной жизни.

— Какие неожиданные навыки из обычной жизни помогли в шоу? Может, уроки ОБЖ, выживание в походах?

— У меня не было какого-то опыта выживания. Я почти не ходил в походы — разве что один раз с папой, но это сложно назвать настоящим походом. Уроки ОБЖ тоже не стали чем-то, что потом пригодилось на проекте. Поэтому для меня самого было удивлением, что я смог адаптироваться к таким непростым условиям и справиться с ними.

— До проекта вы были знакомы с кем-то из участников или все соперники — новые лица?

— Нет, до проекта я ни с кем из участников не был знаком. И, если честно, мне кажется, это даже здорово. Мы все знакомились уже на месте, постепенно узнавали друг друга, делились историями из жизни. Благодаря этому было интересно наблюдать, какие все разные, и именно на острове удалось по-настоящему узнать каждого.

Пресс-служба телеканала «Пятница!»

— Вы принимали участие в проекте вместе с племянницей Александра Овечкина — Полиной Симачевой, сыном Гуфа и Айзы — Сэмом Долматовым, дочерью Анны Седоковой — Алиной Белькевич, внуком Буйнова — Александром Буйновым-младшим — и многими другими. Кто из них стал для вас самым серьезным соперником?

— С самого начала я старался со всеми выстраивать хорошие отношения. Для меня это была не какая-то стратегия, а скорее искреннее желание познакомиться с новыми людьми и, возможно, обрести друзей. Я старался проявлять себя таким, какой я есть. Конечно, в какой-то момент понимаешь, что, как бы хорошо вы ни общались, вы все равно соперники, и иногда приходится делать непростой выбор. Но я старался никогда не забывать, что за пределами игры мы в первую очередь люди.

Если говорить о самом серьезном сопернике, то, наверное, это Саша Буйнов. Очень сильный, умный и достойный участник.

Проходить испытания вместе с ним было непросто, потому что он действительно сильный игрок. Но при этом я всегда относился к нему с большим уважением и видел в нем не только соперника, но и друга. Самое приятное, что после окончания проекта нам удалось сохранить теплые отношения. Мы продолжаем общаться, поддерживаем связь, и я очень рад, что это знакомство не закончилось вместе со съемками. Мне кажется, это один из самых ценных итогов участия в проекте.

«Мы лежали в клетках, нас постоянно накрывали волны, и появлялся настоящий страх...»

— У вас есть конкретный страх, который вы надеялись не встретить в игре, — темнота, вода, замкнутое пространство или что-то другое?

— Наверное, больше всего я боялся не самих испытаний, а жизни на острове. В Москве у меня сильная аллергия, и я очень переживал, что в Таиланде будет то же самое. Думал, что из-за этого просто не смогу нормально участвовать в испытаниях. Поэтому собрал с собой аптечку — лекарства на все случаи жизни. В итоге аллергии, к счастью, не было. Так что можно сказать, что Таиланд меня принял.

Второй мой страх был связан с участниками. Я переживал, что все окажутся исключительно соперниками, которые готовы идти по головам ради победы, и ни с кем не получится найти общий язык. Но и здесь все оказалось совсем наоборот. Я не только отлично поладил с ребятами, но и завел настоящих друзей, с которыми мы общаемся до сих пор.

— Каким, как вы думаете, вас покажут зрителям — жестким стратегом или милым парнем, который играет на эмоциях?

— Честно говоря, я сам не знаю, каким меня увидят зрители, и мне очень интересно посмотреть на себя со стороны. На проекте я не пытался играть какую-то роль или специально производить впечатление. Я просто старался оставаться собой, следовать своим принципам и получать удовольствие от самого процесса. Да, это соревнование, но для меня было важно не забывать, что мы в первую очередь люди. А в плане стратегии я, наверное, иногда опирался на опыт из настольных и компьютерных игр. Возможно, в каких-то моментах это действительно помогало.

R.Mikityuk J.Kalugina

— Какой ваш главный козырь в игре — физическая подготовка, умение договариваться?

— Важны и физическая подготовка, и умение договариваться, и отношения с людьми. Но если выбирать один главный козырь, то для меня это именно умение находить общий язык. Я старался со всеми сохранить хорошие отношения, уважительно общаться и не переходить ту грань, после которой уже сложно вернуть доверие. Думаю, именно это помогало мне больше всего.

— Проект «Выживалити» — довольно рискованный. Расскажите про самую опасную ситуацию, в которой вы оказались на съемках.

— Наверное, самым страшным испытанием для меня стала клетка под водой (участникам нужно было выбраться из клеток, пока огромные волны накрывали их с головой. — «Газета.Ru»). У меня есть небольшая клаустрофобия, и именно в таких условиях все это наложилось друг на друга.

Мы лежали в клетках, нас постоянно накрывали волны, и в какой-то момент появлялся настоящий страх, что ты просто не успеешь сделать вдох.

Но потом выныриваешь и видишь, что остальные участники продолжают бороться. Особенно меня впечатлила Ума Кристовская (дочь музыканта Владимира Кристовского, солиста группы Uma2rman. — «Газета.Ru»).

— А происходили ли какие-то смешные ситуации, о которых теперь вам забавно вспоминать?

— За весь проект было очень много смешных моментов, поэтому выделить какой-то один сложно. Но больше всего мне запомнились наши вечерние посиделки у костра. Мы постоянно мечтали о нормальной еде, потому что рис уже порядком надоел.

Перед сном у нас даже появился своеобразный ритуал. Мы начинали перечислять разные блюда и играли в «или-или»: что бы ты выбрал, если бы прямо сейчас оказался дома. Могли очень долго спорить, что вкуснее, обсуждать любимую еду и представлять, что съедим сразу после проекта. Со стороны это, наверное, звучит немного странно, но в тот момент такие разговоры очень поднимали настроение и помогали отвлечься.

Пресс-служба телеканала «Пятница!»

«Лиза Арзамасова сказала не сдаваться, возвращаться с победой и что будет болеть за меня»

— Отец предупреждал вас, что на проекте вам придется очень тяжело, но вы приняли свое решение. Оказался ли он прав? Или вы доказали свою правоту?

— Я изначально понимал, что легко точно не будет. Поэтому, конечно, отец был прав, когда говорил, что проект окажется очень тяжелым. Все мои ожидания полностью оправдались. Но при этом именно за этим я туда и ехал. Мне хотелось проверить себя, понять, смогу ли я адаптироваться к таким экстремальным условиям и пройти этот путь наравне с остальными участниками. Для меня это и было главной целью. Поэтому, наверное, в итоге правы оказались оба.

— Вы рассказывали в интервью, что иногда просите совета у Лизы Арзамасовой. Она принимала участие во многих проектах и шоу. Какие полезные советы она вам дала перед съемками «Выживалити. Наследники»?

— Каких-то конкретных советов именно перед «Выживалити. Наследники» Лиза мне не давала. Не было такого, чтобы мы разбирали тактику или она делилась какими-то лайфхаками. Скорее, это были слова поддержки. Она пожелала мне удачи, сказала не сдаваться, возвращаться с победой и что будет болеть за меня. А дальше я уже сам выбирал свою стратегию.

— Какой у вас сложился контакт с ведущим Митей Фоминым?

— С Митей у меня сложились очень хорошие и теплые отношения. У меня к нему большое уважение, потому что он не только отличный ведущий, но и очень хороший человек. На протяжении всего проекта он был для нас не просто ведущим, а в какой-то степени наставником. Всегда находил нужные слова поддержки, помогал настроиться и создавал правильную атмосферу. Мне очень понравилось с ним работать. Митя очень харизматичный, добрый и открытый человек. Я благодарен проекту за возможность познакомиться с ним и надеюсь, что еще не раз получится поработать вместе.

Пресс-служба телеканала «Пятница!»

— Вы отмечали, что сами не прочь построить медийную карьеру, поскольку вам понравилось быть ведущим «Игр Будущего». Хотели бы вы стать ведущим «Выживалити. Наследники»?

— Конечно, я всегда открыт к новым предложениям. Если бы мне предложили попробовать себя в роли ведущего нового проекта, я бы с удовольствием сходил на кастинг. Если бы прошел, то с радостью попробовал себя в этой роли.

Что касается «Выживалити. Наследники», то мне кажется, у проекта уже все отлично сложилось. Поэтому мне было бы интереснее не становиться его ведущим, а, например, появиться в одном из эпизодов в роли приглашенного соведущего. Встретиться с новыми участниками, поделиться своим опытом и, возможно, поддержать их перед испытаниями.

А вот в ближайшем будущем мне все-таки больше хочется быть участником, а не ведущим. Сейчас мне гораздо интереснее самому проходить испытания, участвовать в конкурсах и получать этот опыт изнутри.

«Искренне желаю Александре Трусовой и Камиле Валиевой удачи»

— Вы не захотели становиться на коньки в четыре года, когда вас пытались научить родители. В каком возрасте вы все-таки сделали это? И почему решились?

— Если честно, такого момента, чтобы я однажды проснулся и решил: «Все, теперь буду кататься на коньках», никогда не было. В детстве родители действительно пытались поставить меня на лед, но большого желания заниматься фигурным катанием у меня тогда не появилось. Сейчас я иногда катаюсь зимой просто для удовольствия: могу выйти на лед с папой, с девушкой или с друзьями. Но это всегда было скорее приятным времяпрепровождением, чем каким-то серьезным увлечением. Так что фигурное катание в мою жизнь пришло именно в таком формате, а не как профессиональный спорт.

— Вы говорили в недавнем интервью, что готовы пойти в «Ледниковый период», только когда у вас появится собственная медийность. После выхода проекта «Выживалити. Наследники» ваша популярность сильно возрастет. Готовы ли вы будете рассмотреть предложение отца, если оно поступит?

— Конечно, если такое предложение поступит, я с удовольствием соглашусь. Но окончательное решение в любом случае остается за главным продюсером и постановщиком, а именно за моим папой. Поэтому поживем — увидим. Если он решит, что я достоин стать участником «Ледникового периода», то я с радостью приму участие.

Пресс-служба телеканала «Пятница!»

— В последнем «Ледниковом периоде» принимала участие известная фигуристка Александра Трусова, которая в этом сезоне возвращается в спорт после долгого перерыва, как и Камила Валиева. На ваш взгляд, смогут ли они сразу бороться за медали?

— Сейчас я не так внимательно слежу за фигурным катанием, чтобы объективно оценивать шансы на медали. Конечно, я знаю и Александру Трусову, и Камилу Валиеву. В любом случае я всегда болею за наших спортсменов и желаю им только побед и успешного возвращения.

Мне кажется, возвращаться в большой спорт после длительного перерыва всегда очень непросто. И я это понимаю даже по своему опыту. Когда я профессионально занимался скейтбордингом, у меня тоже были травмы, и я знаю, насколько тяжело после них снова набирать форму. Поэтому искренне желаю девочкам удачи и надеюсь, что у них все получится.

«У меня есть шансы попасть на чемпионат мира по FIFA»

— Вы мечтали попасть на Олимпиаду в составе сборной России по скейтбордингу. Однако между образованием и скейтбордингом вы все-таки выбрали учебу. Что вы чувствовали, когда принимали это решение? Было ли обидно, что олимпийская мечта не сбудется?

— В скейтбординге у меня были хорошие результаты, и я действительно рассматривал его как возможный путь. Но я всегда старался трезво оценивать свои возможности. Я тренировался в одном скейт-парке и у одного тренера с Александром Гусевым. На тот момент ему было всего 11 лет, а он уже был чемпионом России. Он выполнял невероятные трюки, и уже тогда было понятно, что это спортсмен совершенно другого уровня.

Сегодня Александр уже пятикратный чемпион мира, и это только подтверждает, насколько талантливым он был с самого детства.

В какой-то момент я честно соотнес свои возможности, ресурсы и понял, что, если хочу выйти на такой уровень, мне придется полностью посвятить себя спорту. Но впереди были 11-й класс, ЕГЭ и поступление в университет.

Именно тогда я находился на важном жизненном этапе, когда нужно было определить свое дальнейшее направление.

Поэтому я принял решение оставить скейтбординг в качестве любимого хобби и сфокусироваться на учебе. И сейчас я понимаю, что не ошибся. Я успешно окончил бакалавриат, получил хорошие знания и продолжаю обучение в магистратуре. Поэтому, оглядываясь назад, понимаю, что тогда сделал правильный выбор.

— Сейчас вы занимаетесь киберспортом — побеждаете на турнирах по FIFA. Есть ли реальные шансы попасть на чемпионат мира? Допускают ли россиян к участию?

— На сегодняшний день российским киберспортсменам по FIFA довольно сложно выступать на международной арене под флагом своей страны, поэтому сейчас с этим есть определенные ограничения. Если говорить в целом о шансах попасть на чемпионат мира, то, конечно, они есть всегда. Все зависит от подготовки.

Многие думают, что FIFA — это просто игра, но на самом деле, чтобы побеждать на высоком уровне, нужно тренироваться не меньше, чем в традиционном спорте. Это постоянная работа над тактикой, игровым мышлением, реакцией и стабильностью. На высокий результат уходят сотни часов тренировок.

Что касается меня, то максимальным достижением пока стала квалификация на Кубок России. А вот на студенческом уровне мне удалось выиграть практически все крупные турниры: я занимал первые места как в личном зачете, так и в составе команды, представляя Президентскую академию.

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— Вы учитесь на первом курсе магистратуры в РАНХиГС на гейм-дизайнера. Назовите топ-3 игровых шедевра, которые наиболее сильно повлияли на вас.

— Про игры я могу говорить часами. Это одна из моих самых любимых тем. Я люблю не просто проходить игры, а изучать их, перепроходить, закрывать на 100% и анализировать, почему одни проекты становятся настоящими шедеврами, а другие — нет. Если говорить о трех играх, которые сильнее всего повлияли на меня, то, наверное, я бы выделил Ghost of Tsushima, The Witcher 3 и Red Dead Redemption 2.

Ghost of Tsushima покорила меня своей невероятной атмосферой, кинематографичностью и потрясающей работой художников. Именно после этой игры я по-настоящему начал обращать внимание на то, насколько важна визуальная составляющая и художественный стиль.

The Witcher 3 для меня остается эталоном с точки зрения сюжета, персонажей, игрового мира и геймплея. Мне очень нравится вселенная «Ведьмака», в том числе книги, поэтому эта игра занимает для меня особое место.

А Red Dead Redemption 2 запомнилась своей невероятной историей. Это одна из немногих игр, которая действительно смогла меня растрогать. При этом там потрясающая детализация мира, внимание к мелочам и очень высокий уровень проработки практически каждой детали. Кстати, помимо видеоигр, я еще очень люблю настольные игры и даже коллекционирую их. Так что, думаю, когда-нибудь обязательно поделюсь и своим топом настольных игр.

«Я больше болею за Криштиану Роналду, но невозможно не восхищаться тем, какой футбол показывает Месси»

— Вы известный болельщик мадридского «Реала». Чего вы ожидаете от команды под руководством Жозе Моуринью в новом сезоне?

— Футбол — тоже одна из моих любимых тем, и за «Реал» я болею с детства. Как болельщик, в новом сезоне я жду от команды более структурной и слаженной игры. Мне кажется, именно этого ей не хватало в прошлом сезоне. Я надеюсь, что Жозе Моуринью сможет вернуть команде стабильность, дисциплину и тот победный менталитет, которым всегда славился «Реал». Хочется видеть команду, которая не просто выигрывает отдельные матчи, а уверенно проводит весь сезон и снова борется за все возможные трофеи.

— Многие фанаты считают, что после прихода Килиана Мбаппе команда перестала выигрывать трофеи, поскольку он нарушил баланс и не отрабатывает в обороне. Согласны ли вы с этой точкой зрения?

— Я бы сказал, что частично согласен с этой точкой зрения, но не считаю, что проблема только в Килиане Мбаппе. На мой взгляд, главная потеря для «Реала» — это уход Тони Крооса. Он был сердцем центра поля, задавал темп игре, создавал моменты и добавлял команде тот самый креатив, которого сейчас очень не хватает.

Мне кажется, Мбаппе, наоборот, сделал команду сильнее как индивидуальный футболист. Но футбол — это командная игра, и результаты зависят не от одного человека.

Большую роль сыграли проблемы с центром поля, травмы ключевых игроков и отсутствие той стабильности, которая была раньше. Поэтому, на мой взгляд, главная задача «Реала» в новом сезоне — наладить игру в центре поля, вернуть баланс и справиться с кадровыми проблемами. Если это получится, то и результаты не заставят себя ждать.

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— Из «Реала» может уйти один из лидеров команды Винисиус, которого очень хочет купить «Арсенал». На ваш взгляд, как его возможный уход повлияет на всю команду и на ее перспективы?

— Я не думаю, что Винисиус покинет «Реал». На мой взгляд, это один из ключевых игроков команды, вокруг которого во многом строится игра в атаке. Конечно, в футболе возможно все, но сейчас я не вижу предпосылок к его уходу. Насколько я знаю, он уже вернулся к тренировкам с командой, поэтому думаю, что в обозримом будущем он останется в «Реале». Если же представить, что такой трансфер все-таки состоится, то для команды это была бы очень серьезная потеря. Найти футболиста с такими качествами и таким влиянием на игру будет крайне непросто.

— Следили ли вы за чемпионатом мира по футболу? Если да, то как вы оцениваете финальный матч между Испанией и Аргентиной? За кого вы болели?

— Да, конечно, я следил за чемпионатом мира. Изначально я болел за Португалию, в первую очередь из-за Криштиану Роналду. К сожалению, для них турнир закончился раньше, чем мне хотелось бы. Если говорить о финале, то, на мой взгляд, и Испания, и Аргентина абсолютно заслуженно дошли до финала. Обе команды показывали очень качественный футбол на протяжении всего турнира.

И, наверное, особенно отмечу Лионеля Месси. Мне кажется, он действительно заслуживал сыграть в таком финале. Независимо от клубных предпочтений, нельзя не признать его вклад в футбол и тот путь, который он прошел.

— Согласны ли вы с точкой зрения, что Аргентину и Месси в частности изо всех сил тянули в финал?

— Вокруг этого вопроса всегда будет много споров, и, наверное, однозначного ответа здесь нет. Лично мне кажется, что Аргентине действительно было немного легче из-за турнирной сетки. Но это совсем не означает, что ее выход в финал был незаслуженным. На протяжении турнира команда не раз показывала характер.

Вспомнить хотя бы камбэки против Египта и Англии. В такие моменты видно, что команда умеет бороться до самого конца и не сдается даже в самых сложных ситуациях.

Отдельно хочется сказать про Лионеля Месси. Несмотря на то, что я больше болею за Криштиану Роналду, невозможно не восхищаться тем, какой футбол показывает Месси. В 39 лет демонстрировать такой уровень, вести команду за собой и переигрывать более молодых соперников — это действительно феноменально.

Он легендарный футболист, и на этом чемпионате мира был одним из лучших. Поэтому лично я не считаю, что Аргентина оказалась в финале случайно. Да, сетка могла быть немного легче, но своей игрой она точно заслужила право бороться за титул.

Следите за участием Мартина Авербуха в шоу «Выживалити. Наследники» на телеканале «Пятница!» с 7 августа, начало — в 19:00 мск.