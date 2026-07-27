Эксперт назвал возраст пика выгорания у киберспортсменов

Профессиональное выгорание у киберспортсменов чаще всего наступает в возрасте 20–22 лет, когда приходится совмещать интенсивные тренировки с учебой в колледже или вузе. Об этом сообщил президент Центра развития компьютерного спорта «Квазар» и председатель новосибирского отделения Федерации компьютерного спорта России Павел Ревердатто в разговоре с ТАСС.

По его словам, профессиональные игроки тренируются по 8–10 часов ежедневно без выходных, что приводит к серьезному физическому и эмоциональному истощению.

Ревердатто отметил, что в этом возрасте спортсмены начинают объективно оценивать свои перспективы в киберспорте. Высокая конкуренция означает, что место 20-летнего игрока в любой момент может занять более молодой и талантливый участник. При этом, по словам эксперта, сегодня не существует единого типичного портрета киберспортсмена — в этот вид спорта приходят самые разные молодые люди.

До этого попечитель благотворительного фонда по поддержке адаптивного спорта и спортсменов с инвалидностью «Пари и Побеждай» Алина Лебедева рассказала о плюсах киберспорта для российских детей. По ее мнению, увлечение виртуальным спортом помогает развивать память, сообразительность, ответственность, умение работать в команде.

Ранее в российском киберспорте сообщили о двукратном росте выручки.