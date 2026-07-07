Слезы Роналду и грусть Америки: Португалия и США вылетели с чемпионата мира

Сборная Португалии проиграла Испании, а Криштиану Роналду завершил карьеру в национальной команде, Фоларин Балогун не помог сборной США в противостоянии с Бельгией, а в Англии теперь рассчитывают на приостановку дисквалификации удаленного в игре с Мексикой защитника Джарелла Куансы. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях дня на чемпионате мира.

Португалия – Испания – 0:1

Встреча сборных Португалии и Испании была матчем двух команд из числа главных фаворитов турнира. В то же время португальцы под руководством Роберто Мартинеса по игре не выглядели командой, которая претендует на чемпионский титул. И хотя мощнейшее трио полузащитников Жоау Невеш – Витинья – Бруну Фернандеш не показывали того футбола, который от них ждали, по турниру команда все-таки продвигалась, хотя не встречалась еще с соперниками высокого уровня.

При этом матч с Испанией был знаковым, потому что мог стать последним за сборную для 41-летнего Криштиану Роналду, уже объявившего, что после этого турнира он закончит международную карьеру.

Как и ожидалось, с первых минут инициативой завладела «Красная Фурия». Команда Луиса де ла Фуэнте взяла мяч под контроль и давила, а на девятой минуте вскрыла португальскую защиту, и Микель Оярсабаль оказался с глазу на глаз с Диогу Коштой, избежав офсайда, но катнул мяч мимо дальней штанги.

Ответ у Португалии организовал ее капитан. Криштиану Роналду смог продраться с мячом в штрафную с левой стороны и пробить – проблемой для Унаи Симона это не стало.

А вот Диогу Кошта по-настоящему спас своих партнеров на 16-й минуте, причем дважды подряд, отразив сначала удар Ламина Ямаля из штрафной, а затем потащив обводящий прицельный удар Алекса Баэны из самой девятки.

Не менее острый шанс подопечные Луиса де ла Фуэнте создали по истечении получаса игры, когда Педри едва не забил навесом – Кошта немного неловко в последний момент смог отразить мяч ногой, но на добивании Дани Ольмо бил головой без помех, однако не попал в створ.

А вот концовка тайма осталась за португальцами. Сначала Криштиану после скидки Жоау Феликса смог изловчиться и с лёта ткнуть ногой из-под защитника в створ, но Симон успел поймать в прыжке, да и защитник был готов отразить на линии. На 41-й минуте могучий удар с линии штрафной нанес Нуну Мендеш, и если бы не подставленная голова защитника, от которой мяч отлетел в перекладину, Португалия наверняка повела бы.

На 56-й минуте «европейских бразильцев» ждало разочарование: Нуну Мендеш, который и в атаке нагнетал, и с Ямалем справлялся, получил мышечное повреждение и вынужден был покинуть поле, заменившись на Нелсона Семеду.

Но в целом игра шла и дальше примерно в ключе первого тайма, только без особой остроты. Разок Ренату Вейга заблокировал потенциально опасный удар Педри, но и только.

Развязка же наступила на первой добавленной минуте, когда вышедшие на замену Ферран Торрес и Микель Мерино разыграли комбинацию, вскрывшую португальскую оборону по центру, и полузащитник лондонского «Арсенала» не оставил шансов Коште в ближнем бою, пробив под штангу.

В оставшиеся семь добавленных минут португальцы в навале создали пару моментов, но Бернарду Силва и Невеш не попали головами в створ, и мир увидел слезы Криштиану Роналду, закончившего свою блестящую карьеру в национальной команде. На нынешнем мундиале ветеран отличился тремя забитыми мячами в пяти встречах.

США – Бельгия – 1:4

Соперник испанцев определялся в заранее получившем скандальный окрас противостоянии США и Бельгии после того, как Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила действие дисквалификации Фоларина Балогуна за красную карточку, которую ведущий форвард «звездно-полосатых» получил в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины.

Это решение настроило практически весь футбольный мир против хозяев турнира, а сборной Бельгии добавило болельщиков. Балогун вышел в стартовом составе, но большого влияния на игру не оказал.

Виной тому бельгийские футболисты, которые с первых минут доминировали на поле и буквально уничтожали соперника, ранее на этом турнире показавшего себя очень крепкой командой с хорошо поставленной игрой.

Надо отметить, что главный тренер бельгийской сборной француз Руди Гарсия выставил очень интересный и необычный состав, оставив в запасе не только Ромелу Лукаку, что уже привычно, но и Кевина де Брейне с вернувшимся в расположение команды Жереми Доку.

План специалиста сработал: на девятой минуте заменивший де Брейне Николас Раскин в масштабной атаке Бельгии сделал пас в центр вратарской на Шарля Де Кетеларе, которому оставалось только катнуть мяч в пустой створ.

Бельгия продолжала давить, но на исходе получаса встречи пропустила после фактически первой же реальной атаки американцев. Балогун зацепился за мяч у чужой штрафной и заработал на себе фол, а Малик Тилльман забил прямым ударом со штрафного во второй встрече подряд. Правда, на этот раз ему помог рикошет от головы выпрыгнувшего в стенке Ханса Ванакена. Полузащитник по ходу первого тайма заменил Амаду Онана, получившего повреждение связок колена.

Порадоваться восстановлению равновесия в матче американцы толком не успели. Всего через полторы минуты Леандро Троссард навесил в центр штрафной, а Де Кетеларе головой вогнал мяч под перекладину.

Хозяева попытались изменить игру в начале второго тайма. Почеттино выпустил Джованни Рейну и перешел на игру в четыре защитника вместо тройки центральных. Сборная США завладела мячом, стала давить позиционно, но провалилась на 57-й минуте в обороне.

Голкипер Мэтт Фриз вроде бы погасил стремительную бельгийскую контратаку, опередив за штрафной Де Кетеларе, но завозился с мячом, не выбив его сразу, и бельгийский нападающий выбил мяч из-под ноги вратаря прямо на Ванакенга, а тот не промахнулся по пустым воротам с 25 метров.

Третий гол Бельгии выпустил воздух из соперников, которые поняли, что отыграться будет не суждено. Так еще и Ромелу Лукаку, заменивший Де Кетеларе, уже в добавленное время после коллективного высокого прессинга довел дело до разгрома.

Таким образом, Лукаку стал первым футболистом в истории, забившим на чемпионатах мира четыре мяча после выходов на замену: три он оформил на нынешнем мундиале, а еще был гол в ворота сборной США в 1/8 финала на ЧМ-2014.

«Уверен, мы не сможем оправдать дисквалификацию Куансы»

История с приостановкой дисквалификации Балогуна, как и ожидалось, приоткрыла «ящик Пандоры». Так, депутат британского парламента Ноа Лоу написал письмо на имя президента Джанни Инфантино с просьбой аналогичным образом поступить и с правым защитником сборной Англии Джареллом Куансой, удаленным в игре 1/8 финала против Мексики.

«Как, я уверен, вам известно, во время игры на чемпионате мира между Англией и Мексикой наш грозный правый защитник Джарелл Куанса, к сожалению, получил красную карточку за неаккуратный подкат против игрока сборной Мексики. Хотя я считаю, что Джарелл Куанса справедливо получил эту красную карточку и что правила судейства должны применяться последовательно, я полагаю, что было бы правильно отложить его дисквалификацию до завершения этого чемпионата мира, — написал депутат.

— Мы знаем, что аналогичная ситуация возникала ранее в ходе этого турнира, когда форвард сборной США Фоларин Балогун получил красную карточку в 1/16 финала. Честность любого крупного международного турнира зависит не только от соблюдения правил игроками и официальными лицами, но и от того, применяются ли эти правила в равной степени ко всем странам-участницам. Я уверен, что мы не сможем оправдать ситуацию, в которой одному игроку отменяют дисквалификацию на турнире, а другому в очень похожих обстоятельствах – нет. В то время как наша многосторонняя система и международный порядок, основанный на правилах, находятся под угрозой, я настоятельно призываю вас отнестись к этому вопросу со всей серьезностью. Я с нетерпением жду вашего ответа и информации о решении».

При этом Футбольная ассоциация Англии действительно рассматривает вопрос о подаче апелляции на удаление Куансы, хотя его фол выглядел еще более жестким, нежели тот, за который удалили Балогуна.

Пикантности ситуации добавляет то обстоятельство, что главному тренеру сборной Англии Томасу Тухелю на данный момент недоступны все три правых защитника команды: Рисс Джеймс и Тони Ливраменто травмированы, а Куанса дисквалифицирован.