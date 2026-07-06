«Прилюдное унижение ФИФА»: Трамп со скандалом отменил дисквалификацию лидера сборной США

Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп на красной дорожке перед жеребьевкой Чемпионата мира по футболу FIFA 2026

Американский президент Дональд Трамп договорился с ФИФА о приостановке дисквалификации лучшего бомбардира сборной США Фоларина Балогуна, чтобы тот мог сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии. Это вызвало публичное возмущение тренеров других команд, а УЕФА назвал это решение «непостижимым» и «неоправданным». Спортивный юрист Михаил Прокопец в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему этот спортивный скандал отрицательно повлияет на весь мировой футбол.

ФИФА отменила дисквалификацию Балогуна под давлением Трампа

Нападающий «Монако» Фоларин Балогун забил уже три мяча на чемпионате мира — 2026 и превратился в важнейшее звено атаки сборной США.

Однако случайный наступ на ногу защитнику Боснии и Герцеговины — Тарику Мухаремовичу — в матче 1/16 финала привел к тому, что Балогун получил прямую красную карточку , был удален с поля и заодно наказан автоматической дисквалификацией на следующий матч — против Бельгии.

Администрация США была в ярости от этого решения судьи.

Госсекретарь Марко Рубио открыто заявлял журналистам, что арбитры «засудили» американскую команду, и призывал подать апелляцию.

«Наша команда сыграла здорово. Ребят засудили той красной карточкой. Должна существовать возможность подать апелляцию на такие решения», — говорил Рубио на брифинге.

Фанаты сравнивали в соцсетях удаление Балогуна, который не видел своего соперника и случайно наступил на ногу Мухаремовичу, с решением арбитра не удалять Лионеля Месси, когда тот зряче ударил сзади шипами по ноге алжирского защитника Аиссу Манди.

Anadolu/Getty Images

Omar Vega/Getty Images

Спустя несколько дней Международная федерация футбола (ФИФА) выпустила заявление о том, что приостановила дисквалификацию Балогуна и заменила ее на испытательный срок .

«В соответствии со статьей 27 дисциплинарного кодекса применение автоматической дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна приостанавливается на испытательный срок в один год», — говорится в заявлении.

Пресс-служба ФИФА подчеркнула в комментарии The Athletic, что сборная США не оказывала никакого влияния на принятие данного решения . Согласно правилам, команда не может подать апелляцию ни на красную карточку, ни на автоматическую дисквалификацию своего игрока. Только дисциплинарный комитет ФИФА имеет право самостоятельно изменить исполнение наказания.

Однако без давления со стороны США все-таки не обошлось.

Сначала в прессу просочились инсайды о том, что американский президент Дональд Трамп лично звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино и настаивал на отмене дисквалификации .

А затем Трамп сам охотно взял на себя ответственность за резонансное решение.

« Благодарю ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили огромную несправедливость », — написал он в социальной сети Truth Social.

«На такое решение не может быть никакой апелляции»

Партнер компании SILA International Lawyers, спортивный юрист Михаил Прокопец в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему решение ФИФА является крайне сомнительным.

«Когда мы говорим про Балогуна, нужно помнить о двух нормах дисциплинарного комитета ФИФА: 1) любая красная карточка влечет за собой автоматическую дисквалификацию, 2) норма 27 статьи дисциплинарного кодекса, на которую ФИФА сослалась в своем решении, говорит о том, что любые санкции могут быть заменены на условные.

Своим решением приостановить дисквалификацию Балогуна ФИФА, по сути, говорит: «Если любое наказание можно заменить на условное, значит, и дисквалификацию после красной карточки — тоже».

Казалось бы, все правильно, но есть несколько моментов, которые смущают.

Во-первых, красная карточка была показана правильно и тому человеку, который совершил нарушение. То есть в решении арбитров не было никакой ошибки.

На такое решение не может быть никакой апелляции, и апелляция, собственно, и не была подана со стороны сборной США. Все произошло даже без формальной просьбы со стороны США.

Получается, что ФИФА по собственной инициативе взяла и приостановила действие этой красной карточки. Возникает вопрос: почему ФИФА не действовала таким же образом по отношению к другим футболистам на этом чемпионате мира?

Во-вторых, УЕФА уже подчеркнул в своем заявлении, что в середине турнира правила игры менять нельзя. Если мы принимаем во внимание, что дисквалификацию после красной карточки можно заменять на условную, то давайте огласим критерии и дадим всем сборным такую возможность.

В-третьих, на моей памяти это первый случай, когда на крупном турнире красная карточка была заменена на условную. Формально у ФИФА есть такая возможность, но обычно это применяется к длительным дисквалификациям, например, к 10-матчевым. Игрок отбыл половину дисквалификации, вел себя хорошо, и дальше ему заменяют эту карточку на условную.

Но тут у нас режим спецоперации: за несколько часов до важного матча с Бельгией эта карточка убирается, и у Бельгии даже нет возможности как-то оспорить это решение.

Что касается вопроса о том, что такое условная дисквалификация на один год, то для меня это тоже вопрос. Судя по всему, Балогун должен получить еще одну прямую красную карточку, и тогда у него будет две дисквалификации: за удаление, полученное на ЧМ, и за следующую красную карточку.

Но в любом случае это беспрецедентное решение, которое будет иметь огромные последствия для футбола, потому что открывается ящик Пандоры. Теперь каждая красная карточка может приводить к долгим спорам: например, вчера англичане получили красную карточку, по идее, они тоже должны просить ФИФА ее отменить.

Я надеюсь, для Инфантино это послужит уроком, потому что в своей лояльности по отношению к США он достиг уже огромных высот. И я надеюсь, что европейские сборные терпеть это не будут», — сказал Прокопец.

«Полный позор», «прилюдное унижение ФИФА»

У ФИФА действительно есть полномочия отменять собственные наказания — и организация даже не обязана отчитываться, по каким причинам это сделала.

Например, ранее федерация сокращала дисквалификацию Криштиану Роналду с трех матчей до одного, чтобы он не пропустил ни одной встречи ЧМ-2026. Организация делает все, чтобы увеличить зрелищность своих соревнований, и стремится к тому, чтобы все сильнейшие игроки участвовали в матчах.

Однако в случае с отменой дисквалификации Балогуна решение явно было принято не самим руководством ФИФА, а навязано сверху американской администрацией, и Трамп не преминул похвастаться этим в соцсетях.

Такое неприкрытое хвастовство своими возможностями оказывать давление на ФИФА вызвало возмущение у тренеров других команд и футбольных фанатов.

Сборная Бельгии, которой совсем скоро предстоит сыграть с американцами в матче 1/8 финала ЧМ-2026 и которая может больше всего пострадать от Балогуна, предсказуемо осталась недовольна происходящим.

«Я не знал, что 5 июля в ФИФА приравнивается к 1 апреля», — заявил главный тренер бельгийцев Руди Гарсия на пресс-конференции в тот день, когда стало известно об отмене дисквалификации.

6 июля Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) запросила у ФИФА полное обоснование решения об отмене дисквалификации и отчет судейского комитета по эпизоду, поскольку собирается подавать апелляцию.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель спросил на пресс-конференции, может ли его команда теперь отменить дисквалификацию защитника Джарелла Куансы, который получил прямую красную карточку в матче против Мексики (3:2).

«Это очень странно. Мы хотим, чтобы в таких ситуациях было постоянство.

Где начинаются возможности для пересмотра решений и где они заканчиваются? Можем ли мы оспорить удаление Джарелла Куансы?» — задался вопросом Тухель.

Легендарный нападающий сборной Англии Уэйн Руни раскритиковал президента ФИФА Инфантино за «позорное» решение.

«Это полный позор. Джанни Инфантино должно быть стыдно за такое решение. Здесь под вопросом оказывается спортивный принцип. Если бы я был соперником сборной США, я был бы очень зол», — сказал Руни в эфире «Би-би-си».

Комментатор Дмитрий Шнякин заявил, что Трамп использовал ситуацию с Балогуном для того, чтобы поднять свои рейтинги среди населения.

«Ощущение, что Трамп и США не о результате сборной пекутся <…> Публичность, шум, соцсети, прилюдное унижение ФИФА. Наглость показательная. Просто Трамп нашел подходящий момент напомнить, кто здесь папочка. И актом заботы о сборной США поднял свой рейтинг в стране, где обожают спорт и где самая популярная команда страны (в эти дни) может далеко зайти в историческом домашнем турнире», — написал Шнякин в своем Telegram-канале.

Даже Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) публично выступил против решения ФИФА.

«Это решение пересекло красную линию. Такое решение создает прецедент в текущем турнире, где аналогичные ситуации теперь потребуют равного обращения в ущерб соревнованию.

Мы выражаем свое недоверие такому беспрецедентному, непостижимому и неоправданному решению», — говорится в официальном заявлении УЕФА.

Матч США — Бельгия состоится 7 июля, в 03.00 по московскому времени.