«Такого не ждал никто»: Петросян без объяснений ушла от Тутберидзе

Трехкратная чемпионка России и участница Олимпийских игр в Милане фигуристка Аделия Петросян объявила об окончании сотрудничества с тренерским штабом Этери Тутберидзе. Пока не сообщается, под чьим руководством 19-летняя спортсменка продолжит карьеру.

«Спасибо за все наши победы»

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян заявила, что больше не будет работать с Этери Тутберидзе и ее тренерским штабом и уходит из «Хрустального».

«Это решение далось мне непросто. Я покидаю мой тренерский штаб. Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу [Глейхенгаузу] и Сергею Викторовичу [Дудакову] за пройденный вместе путь, — написала фигуристка в своих соцсетях.

— Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами. Я бесконечно уважаю вас и ценю все, что было для меня сделано. Пусть у вас и ваших спортсменов все будет хорошо».

Аделия выступила в прошлом сезоне на Олимпийских играх в Милане и заняла там шестое место, хотя многие были уверены, что россиянка могла быть выше, если бы успела раньше поучаствовать в международных стартах, а не получила нейтральный статус непосредственно для участия в Играх.

В новом сезоне Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к международным стартам, однако на данный момент у них есть только по одной квоте во всех видах на всех крупных турнирах, а на этапах Гран-при все места были уже распределены до этого решения, и россияне попали туда только в качестве запасных.

По информации колумниста «Газеты.Ru» Владислава Жукова, ведущего Telegram-канал «Лапидарность», Петросян не проходила активную подготовку к сезону и планирует сосредоточиться на учебе.

«Аделия Петросян поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет и планировала сосредоточиться на учебе. По моей информации, до ухода от Этери Тутберидзе фигуристка не проходила активную подготовку к сезону и посещала порядка одной-двух тренировок в неделю. Ранее в межсезонье она залечивала повреждение бедра. В среде ожидали, что Аделия может пропустить предстоящий сезон или серьезно сократить соревновательную нагрузку. Ухода от Тутберидзе не ожидал никто», — пишет Жуков в канале.

Российская прима

Петросян с раннего детства считалась одной из самых перспективных российских фигуристок. Работая под руководством Этери Тутберидзе, она уже по юниорам выглядела сильно. Правда, чемпионкой России в этой возрастной категории она так и не стала. Первое из трех ее юниорских первенств страны выиграла Камила Валиева, а два следующих Софья Акатьева. При этом сама фигуристка на пьедестал смогла забраться лишь раз, заняв второе место в сезоне-2020/21 вслед за Акатьевой.

Зато во взрослом фигурном катании ее карьера пошла в гору. В том же сезоне, когда она стала на своем третьем юниорском первенстве лишь пятой, она дебютировала на чемпионате России среди женщин и завоевала бронзу вслед за Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.

В следующем сезоне Аделия остановилась сразу за тройкой призеров, причем золото досталось вышедшей из юниорок Акатьевой. Но если дальше карьера Софьи не получила желаемого развития, то Петросян выиграла три следующих национальных чемпионата. Также на ее счету три победы в финалах Кубка России.

К прошлому, олимпийскому сезону Петросян готовилась в сложной обстановке: ей мешала травма. Однако она выиграла сентябрьский отбор и завоевала путевку на Игры в Италию.

Там она показала очень достойное выступление, однако где-то ей явно не хватило авторитета у судей, который можно заработать лишь международными стартами, хотя не обошлось и без ошибок.

Петросян обладает очень солидным набором элементов «ультра-си», хотя и не собирала их в одной программе. Тем не менее она способна исполнять тройной аксель, четверной тулуп, четверной риттбергер и четверной флип.

Именно Петросян считалась главным фаворитом предстоящего национального сезона в женском катании, а теперь непонятно, выступит ли она в нем вообще.