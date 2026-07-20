Бывший хоккеист: олимпийская чемпионка Щербакова раскрыла имя жениха

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Анна Щербакова объявила о помолвке. Ее избранником стал бывший хоккеист Артем Шакиров, который старше своей невесты на пять лет.

Знаменитая российская фигуристка Анна Щербакова объявила о помолвке. 19 июля она выложила фотографию с помолвочным кольцом с бриллиантами на руке на фоне огромной корзины с букетом из розовых и кремовых роз.

«Я рада за нее. Она очень хорошая, развитая девочка, очень хороший человек. И хорошо бы ей попался парень, который видел бы все ее достоинства», — цитирует «Матч ТВ» заслуженного тренера России Татьяну Тарасову.

Супругом Щербаковой станет бывший хоккеист Артем Шакиров. Свою карьеру он начинал в Молодежной хоккейной лиге в составе «Мытищинских Атлантов», фарм-клуба «Атланта» из КХЛ. Там за два сезона (2017/18 и 2018/19) он провел ровно сто матчей в регулярных чемпионатах, набрав в них 34 (18+16) очка при показателе полезности -32 и 50,9% выигранных вбрасываний.

После этого в сезоне-2019/20 он отыграл 24 матча за ХК «Рязань» в Высшей хоккейной лиге, сделав в них две голевые передачи.

На этом профессиональная карьера Шакирова была завершена, и в спортивной среде о нем ничего толком не было слышно.

Интересно, что до объявления о помолвке о личной жизни Щербаковой ничего не было известно, зато сразу после той выложенной фотографии с кольцом она, как будто наверстывая упущенное, опубликовала множество фотографий со своим женихом.

Так оказалось, что они ездили в отпуск на море, вместе отметили его 27-летие и ее 22-летие, а также побывали на Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо, где, среди прочего, посетили хоккейный турнир.

Вслед за подругами

Щербакова станет последней из знаменитой троицы учениц Этери Тутберидзе «ТЩК», кто выйдет замуж. Ранее узами брака со своими коллегами по фигурному катанию связали себя Алена Косторная и Александра Трусова. Первая вышла за своего партнера по парному катанию Георгия Куницу, вторая стала женой Макара Игнатова.

Щербакова была на свадьбах обеих подруг, а информационный вакуум о ее личной жизни породил в 2026 году множество слухов, которые в том числе публиковались в прессе.

Так, в январе РИА Новости предполагали, что у знаменитой фигуристки роман с актером Константином Раскатовым, ее партнером по шоу «Ледниковый период». Правда, ориентировалось издание исключительно на «химию» между Анной и Константином во время их выступлений.

Также Щербакову связывали в СМИ отношениями с фигуристом Евгением Семененко и футболистом Максимом Шнапцевым.

Имя Артема Шакирова появилось в прессе впервые в апреле 2026-го, причем на основании присланной кем-то из читателей в издательство eg.ru фотографии фигуристки с неизвестным молодым человеком.

В итоге его смогли идентифицировать как Шакирова, но никакой подробной информации о взаимоотношениях спортсменов не было.

Олимпийская чемпионка

Анна Щербакова изначально считалась третьим номером в списке суперталантливых юниорок из группы Этери Тутберидзе. Александра Трусова блистала огромным количеством четверных прыжков, Алена Косторная выделялась компонентами и тройным акселем. Набор Щербаковой был чуть менее ярким.

Однако именно Анна оказалась стабильнее своих подруг-соперниц. Кроме того, в ее арсенале также были элементы «ультра-си»: четверные флип и лутц. Трижды подряд она стала чемпионкой России среди взрослых, выиграла чемпионат мира, а венцом ее карьеры стала победа на Олимпийских играх-2022. Тех, которые закончились дисквалификацией считавшейся главным фаворитом женских соревнований Камилы Валиевой.

После той Олимпиады Щербакова больше не выступала на соревнованиях, периодически участвовала в различных шоу, но сохраняла в тайне свою личную жизнь.