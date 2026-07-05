Жара и бандитизм на поле: на ЧМ-2026 стартовал второй раунд плей-офф

Марокко и Франция вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу — 2026

На чемпионате мира по футболу 2026 года стартовала стадия 1/8 финала. В первом матче игрового дня сборная Канады разгромно уступила сборной Марокко, а затем сборная Франции не без труда, но все же смогла обыграть Парагвай. Таким образом, французы и марокканцы разыграют между собой одну путевку в полуфинал.

Канада — Марокко — 0:3

Вторая стадия плей-офф ЧМ-2026 стартовала в Хьюстоне, где одни из хозяев турнира, канадцы, принимали сборную Марокко. Волею судеб, а именно благодаря результату группового этапа, «кленовые листья» лишили себя возможности провести игры на вылет в своей стране и вынуждены во второй раз лететь в США, где их статус организатора турнира уравнивается с формальными гостями мундиаля.

В Хьюстоне команда под руководством Джесси Марша, прошедшая в 1/16 финала ЮАР, встречалась с крайне талантливой и организованной марокканской командой, выбившей по пенальти сборную Нидерландов. Африканцы были явными фаворитами этой игры, что и подтвердило ее содержание.

Однако начало матча забрали североамериканцы, стартовав очень активно и создав несколько опасных моментов. Уже в дебюте игры Тани Олувасейи выходил один на один с Яссином Буну, но голкипер сборной Марокко спас команду выставленной ногой. Канадцы много прессинговали, владели инициативой, особенно до первой гидропаузы, зарабатывали угловые и стандарты, однако точности в завершающей стадии атак им не хватало.

Марокканцы выглядели не лучшим образом в первом тайме — это был, пожалуй, их самый слабый игровой отрезок на турнире. Футболисты допускали много брака при передачах и почти не били по воротам. А травма ключевого атакующего игрока Исмаэля Сайбари в середине тайма и вовсе заставила часть болельщиков и экспертов засомневаться насчет итогового результата игры.

Тайм завершился без голов при обилии желтых карточек, их главный арбитр выписал целых шесть штук.

Вторая половина игры рисковала стать зеркальным отражением первой, но быстрый гол Марокко кардинально переписал ее сценарий: спустя пять минут после перерыва Ашраф Хакими выполнил подачу со штрафного, где Аззедин Унаи удачно подставил ногу в сутолоке и открыл счет.

Issei Kato/Reuters

Канадцы бросились отыгрываться, раскрылись и поплатились за это большим числом контратак. За восемь минут до конца основного времени Браим Диас организовал быстрый контрвыпад, Унаи получил мяч и мощным ударом в ближний верхний угол оформил дубль, а в компенсированное время Рахими поставил точку после еще одной контратаки марокканцев — 0:3.

Сборная Марокко во второй раз подряд добирается до стадии 1/4 финала. Но повторить успех Катара-2022 и попасть в четверку сильнейших команд планеты будет крайне трудно, потому что...

В Филадельфии следом стартовал второй поединок игрового дня, где на «Льнкольн Файненшл Филд» сошлись парагвайцы и французы. Для латиноамериканцев выход в стадию 1/8 финала уже являлся гигантским успехом, потому что для достижения этого результата им было нужно выбить из турнира сборную Германии, что они и сделали в Фоксборо по пенальти.

Команда Дидье Дешама, которая демонстрирует монструозный футбол и буквально сметает всех на своем пути благодаря ренессансу Майкла Олисе и Килиана Мбаппе, забивая в каждом матче не меньше трех мячей, была перед стартом поединка явным фаворитом, однако предугадать, как пойдет игра, было до последнего нельзя — важным фактором матча стала чудовищная жара.

В первом тайме термометр почти пробил отметку в 40°C — французы почти не отпускали мяч, но создать по-настоящему опасные моменты не могли. Парагвайцы выстроили низкий оборонительный блок, активно прессинговали и не стеснялись жестких приемов. Южноамериканцы летели в ноги соперников чуть ли не прямыми шипами, однако судья полностью игнорировал существование у него в кармане карточек, позволяя парагвайцам чуть ли не бандитизм на футбольном поле.

Франция владела мячом около 75%, нанесла сильно больше ударов, но вратарь Орландо Гилл и защитники «альбирохи» справлялись. Тайм завершился без голов.

Вторая половина игры продвигалась точно так же, и французам надо было что-то менять. Вскрыть низкий блок все никак не получалось, и Дидье Дешам на исходе часа выпустил на поле Раяна Шерки и Дезире Дуэ, способных раскачать финтами и по одному разобраться с защитниками парагвайской сборной.

И ставка сработала: в середине тайма Дуэ протащил мяч через штрафную и заработал пенальти, вынудив Диего Гомеса с нарушением правил его остановить. Килиан Мбаппе уверенно реализовал 11-метровый удар, попав в створ низом в правый угол — этот мяч стал 19-м для 27-летнего форварда на чемпионатах мира.

Килиан Мбаппе празднует гол в матче Парагвай — Франция на чемпионате мира — 2026 REUTERS/Dylan Martinez

В концовке французы могли забить второй мяч — Мбаппе дважды упустил момент после выходов один на один, а парагвайцы не изменили себе и продолжили фестиваль стычек, симуляций и задержек времени, несмотря на необходимость отыгрываться. Больше голов не случилось — 1:0, и Франция отправится в Фоксборо на «Жилетт Стэдиум», где разыграет с Марокко место в полуфинале ЧМ-2026.