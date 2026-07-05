«Откровенный бандитизм»: в России оценили матч Франции и Парагвая на ЧМ-2026

Экс-игрок «Спартака» Мор назвал хамской игру Парагвая в матче ЧМ-2026 с Францией

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ» раскритиковал сборную Парагвая за действия на поле во время матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Франции.

«Это был плохой сюрприз. Абсолютно хамская игра сборной Парагвая. Я очень сильно возмущен. Мне самому доводилось играть в таких матчах, когда на поле был откровенный бандитизм. Тебя бьют, бьют и бьют», — указал он.

Встреча завершилась победой французов со счетом 1:0. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

Этот 11-метровый был заработан 21-летним нападающим Дезире Дуэ, который обыграл нескольких игроков в штрафной и получил акцентированный удар по ногам от Диего Гомеса.

На счету Мбаппе теперь семь забитых мячей на чемпионате мира — 2026. Француз сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с командой Марокко, которая разгромила сборную Канады в матче 1/8 финала со счетом 3:0. Игра между Францией и Марокко состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ранее голкипер сборной Парагвая объяснил возникший конфликт с Мбаппе.