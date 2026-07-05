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«В США скромнее»: Аршавин сравнил ЧМ-2018 с мундиалем в России

Аршавин заявил, что ЧМ-2026 выглядит скромнее мундиаля в России
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, чем отличается чемпионат мира — 2026 от мирового первенства, которое было проведено в 2018 году в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«На чемпионате мира в России я не был. Изнутри его не видел. Но если судить по кадрам, масштабность гуляний была в разы больше в России. Потому что это было не только в Москве, но и в других городах. А в США, хоть много городов и матчей, но все выглядит скромнее», — заявил он.

Текущий турнир проходит с 11 июня по 19 июля 2026 года и впервые в истории проводится сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США. Впервые в истории в финальной части чемпионата принимают участие 48 национальных сборных, а не 32, как было ранее. Действующий чемпион мира, который защищает титул, это сборная Аргентины.

Чемпионат мира по футболу 2018 года — это 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого впервые в истории прошла в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира состоялись на 12 стадионах в 11 городах страны, а победителем стала сборная Франции.

Ранее мексиканские фанаты устроили шумную акцию перед отелем сборной Англии.

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