Драма Уругвая, позор Норвегии и чудо Кабо-Верде: на ЧМ определились 22 участника плей-офф

Сборная Норвегии крупно уступила Франции вторым составом, Сенегал решил задачу, разгромив Ирак, Бельгия обошла Египет в борьбе за первое место в группе, Испания закончила групповой этап без пропущенных мячей, выбив из турнира Уругвай, а сенсационный новичок Кабо-Верде, сведя все три матча вничью, вышел в плей-офф. «Газета.Ru» рассказывает о событиях 16-го игрового дня мундиаля.

Группа I

Норвегия – Франция – 1:4

Сенегал – Ирак – 5:0

Все ждали матча третьего тура между Норвегией и Францией как поединка двух лучших команд квартета I. Европейские сборные, набравшие по шесть очков, должны были выявить победителя квартета. Не менее интригующей была дуэль бомбардиров – Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Ничего этого не случилось: главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен сдался без боя. Наставник норвежцев предпочел выставить второй состав и потом еще и на замену выпустить ребят, которые не выходили в первых двух турах. Таким образом, «викинги» заранее согласились на второе место в подгруппе, зато сыграют с Кот-д'Ивуаром в 1/16 финала и будут в этом матче свежими.

Ну а Франция играла основой, сделав косметические изменения. Главной потерей «трехцветных» стало отсутствие главного тренера Дидье Дешама, у которого умерла мать – он улетел на похороны. Впрочем, его бессменный ассистент Ги Стефан спокойно справился со своей работой, заменив босса.

Франция с первых минут принялась давить и быстро решила все вопросы. Усман Дембеле быстро открыл счет шикарным ударом с правой ноги, а вскоре положил под дальнюю штангу и с левой. И это еще на первой же минуте Килиан Мбаппе проверил на прочность перекладину.

Правда, всего через минуту после второго голо Дембеле норвежцы нашли свой шанс, и Тело Осгор, выдержав классную паузу, отправил мяч в ближний угол, в то время как Майк Меньян прыгнул в дальний.

Но никакого перелома в игру это не внесло. Еще до перерыва Усман Дембеле оформил свой первый хет-трик на чемпионате мира, превратив второй тайм в формальность. В нем обе команды имели подходы, но большой перевес был все равно у Франции.

«Викинги» получили шанс снова сократить отставание до минимума на 50-й минуте, но Йерген Странн Ларсен не смог переиграть Меньяна при исполнении пенальти. В итоге в добавленное ко второму тайму время уже после серии замен Дезире Дуэ ударом головой трансформировал в гол навес Брэдли Баркола.

4:1 – Франция одержала разгромную победу и легко заняла первое место в группе. В 1/16 финала команда Дидье Дешама сыграет с Швецией, но дальше очень вероятна встреча с Германией уже в 1/8 финала.

Норвегия же в случае победы над Кот-д'Ивуаром сразится с победителем противостояния Бразилия – Япония.

Важное значение имел и поединок уступивших в своих первых двух матчах Сенегала с Ираком. Соперники сражались за три очка и пытались при этом добиться хорошей разности забитых и пропущенных мячей. Вполне ожидаемо, что удалось это Сенегалу, который и был фаворитом.

Хабиб Диарра открыл счет уже на четвертой минуте, а когда на 13-й Рубен Сулака получил прямую красную карточку за лишение явной возможности забить, стало ясно – Ирак не справится.

До перерыва сборная из Азии еще держалась, но во второй половине сенегальцы просто разрывали соперника и конвертировали свое преимущество в еще четыре безответных гола – дублем и голевой передачей отметился Пап Гейе.

5:0 – эта победа помогла Сенегалу не просто занять третье место, а еще до конца игрового дня обеспечить себе выход в плей-офф, что в такой группе стало точно хорошим результатом даже с двумя поражениями.

Группа Н

Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0

Уругвай – Испания – 0:1

Крайне скромным на события вышел последний игровой день в группе Н, где все участники всерьез претендовали на выход в плей-офф до последних минут. При этом Испания на самом деле гарантировала себе попадание в 1/16 финала и после двух туров, а вот за первое место подопечным Луиса де ла Фуэнте пришлось побороться.

Уругвай, с которым встречались испанцы, в первых двух турах набрал два очка, сыграв вничью с явно уступающими в классе Кабо-Верде и Саудовской Аравией. На этом фоне в южноамериканской сборной возник конфликт между игроками и 70-летним наставником Марсело Бьелсой.

Футболисты жаловались тренеру на слишком серьезные тренировочные нагрузки, из-за которых они чувствуют себя вымотанными, а также хотели играть против Испании низким блоком. Бьелса отказался пойти им навстречу, предпочтя высокий прессинг. При этом сообщается, что на длившемся почти час собрании, где тренер доносил до игроков свое видение, некоторые не выдержали и покинули зал.

На этом фоне можно было предположить, что Уругвай не сможет оказать сопротивление одному из фаворитов мундиаля, но на практике «альбиселесте» провели очень качественный матч и были даже острее соперника.

Правда, решилось все в пользу испанцев в концовке первой половины из-за грубейшей ошибки голкипера-ветерана Фернандо Муслеры, который в собственные ворота отбил мяч после неплохого, но точно не неберущегося удара Алекса Баэны.

Бьелса фактически признал свою ошибку с составом, заменив в перерыве Муслеру на Себастьяна Рочета, который был основным стражем ворот в отборочном цикле, но поезд уже ушел. Как Уругвай ни старался, пробить Унаи Симона ему не удалось, причем с 58-й минуты команда играла без своего капитана Федерико Вальверде – Бьелса заменил полузащитника мадридского «Реала», который был одним из инициаторов предматчевого разговора.

Испания удержала минимальное преимущество и заняла первое место в подгруппе, вообще не пропустив за три встречи. В 1/16 финала «Красная Фурия» встретится со второй командой группы J, которой станет либо Австрия, либо Алжир.

В параллельной игре Кабо-Верде и Саудовская Аравия выдали один из самых скучных поединков турнира, так и не сумев забить друг другу. Лучший шанс был ближе к концу встречи у африканцев, но Мохаммед Аль-Оваис потащил удар почти в упор из-под перекладины.

Впрочем, и нулевая ничья принесла дебютантам из Кабо-Верде сенсационное второе место в группе, и они сыграют в плей-офф, где сразятся с действующими чемпионами мира аргентинцами.

Группа G

Новая Зеландия – Бельгия – 1:5

Египет – Иран – 1:1

Драматично развивались события в группе G, где также все команды имели шансы на выход в матчи на вылет. Бельгия достаточно долго мучилась с Новой Зеландией, но Леандро Троссард после перерыва смог распечатать ее ворота, затем оформил дубль, и дело закончилось разгромом – 5:1.

Этот результат принес бельгийцам первое место по разности забитых и пропущенных мячей, так как лидировавший перед последним туром Египет не сумел обыграть Иран. Битва восточных стран получилась напряженной, яркой и очень драматичной.

Махмуд Сабер вывел Египет вперед уже на пятой минуте, причем преимущество его сборной на старте игры было так велико, что казалось – Иран не выстоит. На деле же сборная из Азии уже на 11-й минуте заработала пенальти, и хотя капитан команды Мехди Тареми не смог его реализовать, всего через три минуты Рамин Резаян ударом с острейшего угла под перекладину на добивании восстановил равновесие.

Счет 1:1 так и оказался финальным, хотя моментов его изменить было предостаточно. Во втором тайме они в основном возникали у египтян, но в добавленное время Иран сначала забил, но лишился взятия ворот из-за небольшого офсайда, а потом имел еще два верных шанса, которые уничтожили египетский голкипер Мостафа Шобейр и перекладина.

Египет вышел в плей-офф со второго места, а Иран с тремя очками и нулевой разностью забитых и пропущенных мячей теперь ждет результатов других групп.