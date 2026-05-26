«Приятнее ходить с символикой, а не как серые мыши»: интервью тяжелоатлетки Кузьминовой

17-летняя россиянка Варвара Кузьминова на юниорском чемпионате мира завоевала три бронзовые медали. В интервью «Газете.Ru» она рассказала, что для нее значило выступление под национальной символикой, высказалась о стремлении попасть на Олимпиаду, а также раскрыла, что стоит за феноменальной формой популярного блогера.

«Намного приятнее ходить с символикой, а не как серые мыши»

— На недавнем чемпионате мира вы завоевали три бронзовые медали. Какие впечатления и эмоции от этого турнира в Египте?

— Могу сказать, что в России у нас организация соревнований в сто раз круче. На высшем уровне, даже в сравнении с чемпионатом мира. Самое крутое, что есть по этому возрасту. У нас все гораздо масштабнее, красивее. А своим выступлением довольна не до конца. За день до соревнований я получила травму спины, это мне помешало.

— Дай бог, не повлияет, Сейчас лечу, чтобы все прошло. В целом, все хорошо.

— С Федерации тяжелой атлетики России постепенно снимают ограничения. Еще в прошлом году вы выступали в нейтральном статусе, а сейчас — с национальным флагом. Что это значит для вас?

— Конечно, это очень приятно, но когда мы выступали под нейтральным флагом, все равно все знали, откуда мы. Мы несли этот груз на плечах. Сейчас, безусловно, намного приятнее ходить в форме с символикой России, а не как серые мыши.

— Со стороны иностранцев заметили какую-то разницу в восприятии российских спортсменов в нейтральном статусе и в полноценном?

— Нет, такого нет. Они все знают, что мы из России, и им без разницы. С негативом я не сталкивалась.

— Россиян постепенно возвращают на турниры в разных видах спорта. Верите ли вы, что в скором времени санкции могут быть сняты полностью?

— Не знаю, когда это произойдет. Я от этого далека: как нам говорят, так мы и делаем. Но, конечно, мы на это надеемся. Для нас это что-то новое, и выходить под флагом страны — сложно передать эти ощущения.

— Но при этом раньше с национальной символикой на международных соревнованиях вы не выступали. И только сейчас появилась возможность выходить под флагом. Нет ли ощущения чего-то странного, неправильного?

— Наша задача — поднимать штангу. А в каком статусе — это уже второстепенно.

— Не так давно МОК выступил с рекомендациями снять ограничения с белорусов, но про россиян такого сказано не было. Вас это расстроило?

— Я не забиваю этим голову, потому что здесь мы ничего сделать не можем. Как нам удается, так и выступаем.

«Романова — такая же соперница, как и другие»

— На чемпионате Европы вы завоевали серебро, выступая при этом в группе Б. Каково было бороться в такой конкуренции?

— На самом деле, круто, когда есть конкуренция. Вы идете вместе, друг друга подбадриваете. А эмоции — наверное, как и после каждых соревнований. Чуть-чуть не получилось взять золото – конечно, расстроилась. Но рада, что хотя бы так, потому что в детстве я смотрела эти соревнования, и для меня это было что-то невероятное.

А сейчас я сама там выступаю, да еще и с медалью. Конечно, это очень круто для той маленькой девочки, которой я была восемь лет назад.

— При этом вы обошли Анастасию Романову — гораздо более опытную и уже привычную к таким турнирам спортсменку. Что это для вас значило?

— Она такая же соперница, как и другие.

— Не играет ли роли, что это соотечественница?

— Мне кажется, нет.

— Ваши успехи привлекают внимание, в одном из изданий вас назвали самой сильной девочкой России. Не пугает ли, что на вас навешивают ярлыки, а вместе с ними приходит большая ответственность?

— Больше, чем раньше — да, в какой-то степени. Но я стараюсь на это не обращать внимания, потому что самое главное — поднимать штангу. Конечно, сложно держать уровень, не хочется упасть в грязь лицом. Потому что когда так выстрелила, нельзя падать. В жизни нет ничего невозможного. Я негатива не испытываю, тренер меня успокаивает, подчеркивая, что мы никому ничего не должны. Мы занимаемся любимым делом и делаем его, в первую очередь, для себя. Конечно, приятно, что люди так обо мне говорят, это вдохновляет.

— На чемпионате Европы вы сделали 112 кг в рывке — в течение нескольких часов до выступления соперницы из Финляндии это был юниорский рекорд. Появилась в тот момент вера, что можете побороться за золото?

— В рывке — да, шансы были 50 на 50. Но в толчке и в сумме было понятно, что не получится выиграть. Мы выступали раньше остальных — очень сложно бороться заочно, потому что не знаешь, что соперницы могут поднять. Если бы я была в первой группе, возможно, было бы иначе.

— Вы заявили о себе на весь мир в прошлом году на чемпионате мира в Лиме. Тот турнир был для вас чем-то особенным?

— Да, это был мой первый международный старт в жизни, начало международной карьеры. Я очень довольна тем выступлением: мировые рекорды, шесть медалей — просто вау! Этот турнир точно в моем сердце.

— У вас в 14-летнем возрасте было 12 рекордов на чемпионате России. Что за этим стоит? Как проходит ваша подготовка?

— Прежде всего, за этим стоят мои тренеры — Владимир Пантелеевич Сущак и Ольга Михайловна Бурнашева. Мне кажется, 70% моего успеха. Надо уметь подвести спортсмена к соревнованиям как физически, так и психологически. И я благодарна им, низкий им за это поклон.

— Как бы велика ни была роль тренера, штангу поднимаете именно вы. Бывает, что устали, не хочется, лень, приходится заниматься через силу?

— У каждого человека бывает, что он устает. И здесь только поддержка тренера дает силы идти дальше, потому что он верит в тебя больше, чем ты в себя. Его нельзя подвести, потому что он тратит свое время, уезжает от семьи, чтобы побыть с тобой на сборах. Я считаю, неправильно с мой стороны было бы подводить его.

«Каждый день просыпаюсь с мыслью, что хочу выступить на Олимпиаде»

— С чего начался ваш путь в тяжелой атлетике? Как вы пришли к этому спорту?

— Мой папа занимался боксом. Как-то он забрал меня из садика и я пошла с ним в зал. А чтобы не сидела и не грустила, меня забрал тренер – и я начала заниматься с палочкой, прыгать, бегать. Решила попробовать – и вот, до сих пор пробую. Втянулась сразу, еще в детстве поняла, что это моя любовь навеки. А чем так привлек этот спорт, я даже не знаю. Просто сразу запал мне в душу, и все. Доставляют удовольствия соревнования, тренировки. И вот этот кайф, мне кажется, в жизни нигде больше не почувствуешь, кроме как на соревнованиях. А когда еще и что-то получается, это просто отдельная история.

— Нет, не было. Сколько людей, столько и мнений. Конечно, всегда есть разговоры: ты девочка, ты же потом не родишь, будешь как мужик... Но самое главное – не обращать на это внимания. И пусть говорят, что хотят. Тем более, у нас красивые девочки — и не скажешь, что они занимаются тяжелой атлетикой, что кто-то из них — заслуженные мастера, мастера спорта международного класса. Многие с детьми, и не с одним ребенком. Это стереотипы.

— Кто стал для вас кумиром?

— Конечно, раньше для меня звездой была Татьяна Каширина, мне хотелось быть, как она. Но сейчас, мне кажется, такого нет. Я рада за всех девчонок, которые у нас в сборной, мы все дружим, общаемся. И сейчас, как мне кажется, есть только я и штанга — и больше никого.

— Для вас Олимпиада — мечта или цель?

— Сейчас, наверное, уже цель. И мечта тоже.

Каждый день я просыпаюсь с мыслью, что хочу выступить на Олимпийских играх. Сейчас понятно, что времени остается не так много.

И, конечно, это цель, идти к которой безумно тяжело. Шанс есть, но это нелегкий путь, и не каждый спортсмен его проходит. Это сложная работа. Самое главное — не сдаваться, идти вперед, несмотря на какие-то трудности.

— А есть ли виды спорта, которыми вы увлекаетесь просто как зритель?

— Когда я была маленькой, то очень хотела заниматься фигурным катанием. Постоянно смотрела выступления. Сейчас этого нет. Могу в соцсетях посмотреть reels, которые попадаются — это интересно. Безумно горжусь, что Россия занимает высокие места не только в тяжелой атлетике, но и в других видах спорта и поднимает наш флаг во всем мире.

— В сети популярны видео блогера, который переодевается в уборщика и в тренажерных залах шокирует качков, играючи поднимая невероятные веса. Но скажите как профессионал: что на деле стоит за этим?

— Это безумно сложная работа. Чтобы набрать такую форму, надо чем-то жертвовать. Нужны месяцы, а потерять ее можно за неделю. Но ты знаешь, для чего это делаешь. Даже не знаю, как словами передать, когда что-то не получается: ты поднимал эти веса, а сейчас не можешь. Морально это давит.

— Как вы поддерживаете форму? Сколько раз в неделю тренируетесь? В чем приходится себя ограничивать?

— Я тренируюсь дома пять дней в неделю, а на сборах — и по две тренировке в день бывает. Там все по режиму — питание, занятия. А дома, конечно, тяжело в одно время питаться: одни дела, потом — другие... Но надо это поддерживать. В еде я себя не сильно ограничиваю, вес у меня хороший для моей категории. Конечно, мне не хочется набирать жир, поэтому приходится себя где-то ограничивать. Есть всякую фигню — плохо для здоровья, и не только для спортсмена, а для любого человека.

— Есть общие цели, горизонт планирования — а как в моменте удается себя замотивировать? Убедить себя, что прямо здесь и сейчас надо идти и тренироваться, когда нет сил или настроения?

— Я знаю, для чего этим занимаюсь. Всю свою жизнь, с пяти лет я тратила свое время, время тренеров. И понимание этого заставляет меня идти дальше.

— Как удается распределять время между спортом и учебой?

— Сейчас у меня второй курс педагогического колледжа. Я благодарна за то, что педагоги входят в мою ситуацию и где-то делают поблажки. Сейчас на первом плане спорт, а уже потом – учеба. Потому что в течение всего года мы практически постоянно на сборах. Ходить на занятия не получается, но колледж идет на уступки, и я благодарна.

— Остается ли свободное время на себя? Как проводите досуг?

— На самом деле, времени очень мало. Сейчас, пока я дома, хочется просто побыть со своей семьей, встретиться с близкими. До июня я дома, потом улетаю на первенство России до 23 лет, затем снова буду дома, а после уеду на сборы. Сейчас еще сессия началась, ее надо закрыть. А пока есть время, хочется просто полежать дома, в любимой кроватке.