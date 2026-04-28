«С Коростелевым отдыхаем друг от друга после Олимпиады». Интервью лыжницы Непряевой

Непряева: Вяльбе сделала много для российских лыж, здорово, что она остается

Заслуги Елены Вяльбе в развитии российских лыж велики, и важно, что она останется в руководстве вновь созданной Ассоциации лыжных видов спорта России. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразила участница Олимпийских игр и Кубка мира Дарья Непряева. Также она рассказала о впечатлениях от Олимпиады, о поддержке Савелия Коростелева и сестры Натальи и о том, почему никогда не перейдет в биатлон.

«К инциденту в марафоне на ОИ отношусь с юмором»

— Прошло больше двух месяцев после Олимпиады. Сейчас, оглядываясь назад, когда эмоции уже улеглись, — какие остались впечатления?

— После Олимпиады прошло уже достаточно времени, все уже устаканилось и улеглось. Наступает новое четырехлетие, новый олимпийский цикл. Поэтому мы уже начинаем готовиться к новой Олимпиаде, которая пройдет через четыре года во Франции. От прошедших Игр впечатления остались яркие, потому что это моя первая Олимпиада. Я была на детской, но это несопоставимо.

— Инцидент с заменой лыж в марафоне уже стал своего рода мемом — не вызывает раздражения, что все припоминают эту ситуацию?

— Да, это стало для меня уроком, но сейчас я отношусь к этой ситуации с юмором.

— Тяжелее всего было с теми, кто оказался выше меня в итоговом протоколе.

— Вы также выступили на этапах Кубка мира и стали четвертой в Лахти. Насколько ценен этот результат? Или, напротив, обидно, что не дотянули до тройки?

— Для меня этот опыт очень ценен, потому что далеко не всем российским лыжницам удавалось занимать даже четвертые-пятые места на Кубке мира. Это для меня очень хороший результат, я им довольна.

«С Коростелевым отдыхаем друг от друга»

— Популярным стало видео, которое снимал Савелий Коростелев во время вашей гонки — он вас поддерживал и подбадривал. В целом, насколько он вас мотивировал, заряжал на соревнования?

— Конечно, мы одна команда. Мы всегда стараемся друг другу помочь, поддержать в трудные моменты и подбадривать.

— Вы с Савелием оказались единственными россиянами на международных соревнованиях в этом сезоне. После завершения сезона продолжаете общение или сейчас задача отдохнуть от всего и в том числе друг от друга?

— Пересекаемся иногда, друг от друга отдыхаем.

— Как вам помогала сестра? Настраивала, давала советы, указывала на ошибки?

— Сестра за меня переживала, поддерживала. И самое главное, просто разговаривала обо всем.

«Я не вправе никого судить»

— Нейтральный статус и право выступать на международных лыжных соревнованиях получили лишь единицы. Если допустить, что представительство россиян было бы более многочисленным, насколько, по-вашему, наши атлеты были бы конкурентоспособны?

— Надеюсь, что в скором времени всю нашу команду допустят до международных стартов и мы увидим все это вживую, а не будем гадать.

— Нет, я не сталкивалась, со мной таких инцидентов не происходило.

— Возникли ли у вас какие-то сложности с получением нейтрального статуса?

— Я очень быстро получила нейтральный статус. Поэтому у меня никаких проблем не возникало, это позволило мне поехать на Кубок мира в Давос и заработать олимпийскую квоту.

— Некоторые атлеты, как, к примеру, Вероника Степанова, принципиально отказываются подавать заявки на нейтральный статус. Относитесь ли с пониманием к такой позиции? Или есть сожаление от того, что россиян на международных турнирах могло бы быть больше?

— Я ко всем отношусь с пониманием и не вправе никого судить, это точно. Каждый выбирает сам, как ему поступать.

«Здорово, что Вяльбе остается»

— В российском лыжном спорте предстоят серьезные изменения: Дмитрий Свищев назначен руководителем вновь созданной Ассоциации лыжных видов спорта России. Есть ли у вас ожидания и надежды на позитивные перемены в связи с такой реорганизацией?

— Любые изменения — это новые возможности. Для нас главное — сохранять рабочий настрой и двигаться к целям. Я уже успела познакомиться с новым руководством, и впечатления остались хорошие.

— Елена Вяльбе останется в руководстве новой организации. Как вы оцениваете ее роль в развитии российских лыж в последние годы и что, по вашему мнению, она сможет привнести в новом статусе?

— Елена Валерьевна сделала очень много для российских лыж. Она никуда не уходит, остается с нами, и это очень здорово.

— В отличие от наших атлетов на Олимпиаде, паралимпийцы вернулись домой с россыпью медалей. Следили ли вы за их выступлениями? Что для вас значат их успехи?

— Все огромные молодцы, и мы гордимся их успехами.

«С моим зрением буду стрелять по воробьям»

— Чем планируете заниматься в межсезонье?

— Отдыхать морально и физически, готовиться к новому Олимпийскому циклу.

— Какие увлечения есть в вашей жизни, помимо лыж?

— Стиль и дизайн для меня — это способ самовыражения. Мне нравится через внешний вид передавать настроение и характер, находить что-то свое. В последнее время отдельная любовь — винтажные сумки.

— Если бы не лыжные гонки, каким видом спорта вы могли бы заниматься?

— Не знаю, возможно художественная гимнастика или фигурное катание, я гибкая и миниатюрная.

— Не думали, что могли бы реализоваться в биатлоне? Многие спортсмены переходят из лыж в биатлон и наоборот. Недавний пример — Андрей Вьюхин, который решил отложить винтовку на год.

— Никогда не думала, с моим зрением я буду стрелять по воробьям. Но здорово, когда люди пробуют для себя что-то новое.