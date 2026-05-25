«Легионеров «Спартака» ломают финансы». Деменко об итогах Кубка России

Поражение от «Спартака» в финале Кубка России стало для «Краснодара» ударом. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил бывший футболист этих команд Максим Деменко. Также он оценил работу тренера Хуана Карседо, призвал не критиковать Хуана Боселли и объяснил, почему в «Спартаке» не приживаются дорогостоящие легионеры.

— Какие впечатления оставил Суперфинал Кубка?

— Игра была потрясающая. Две команды заслуживали трофей. Все-таки дошли до финала, какие бы ни складывались ситуации, но «Спартаку» больше повезло в серии пенальти. Для «Краснодара» это, конечно, удар: за две недели потеряли сначала чемпионство, потом — Кубок. Удар и для футболистов, и для руководителей.

— Я бы не сказал, что дело в классе, все-таки на протяжении всего чемпионата и Кубка команда все равно показывала хороший футбол. Другое дело, что не повезло: Боселли мог стать героем, а оказался антигероем. Конечно, на него сейчас большое давление оказывается, но для того команда и нужна, чтобы поддержать партнера в трудную минуту. Да, он не исполнил в игре с «Динамо» выход один на один, который мог бы принести «Краснодару» победу. Да, не забил пенальти.

Эти психологические удары очень легко со стороны обсуждать, а у него внутри творится что-то невообразимое.

Но я считаю, что против «Краснодара» было стечение обстоятельств. Если бы в концовке чемпионата они играли не с «Динамо», а с другой командой, все могло бы быть совсем иначе. Но, видимо, так было решено свыше.

— Карседо уже во второй кубковой игре выпустил под серию пенальти Илью Помазуна. Насколько уверенным выглядел вратарь? Можно ли это считать своего рода психологической атакой на соперника?

— Полагаю, Карседо видит возможности вратаря. С «Зенитом» это сработало, он решил сделать так еще раз. Не хочу ничего говорить про Максименко — может быть, и он бы стал героем серии пенальти. Но тренеры часто так делают. Не просто же так Карседо потом извинился перед Максименко. Он тренер, он так чувствует — это надо принять. Самое главное, что он сделал правильный выбор. Это не значит, что Максименко плохо отбивает пенальти. Но, возможно, Помазун более уверенно себя чувствует в такие моменты, более хладнокровен. И он это доказал в финале — что дорогого стоит. В интересах команды надо принимать это тренерское решение.

— Вопрос, которым традиционно задаются болельщики: «Спартак» в нынешнем его виде может быть претендентом на чемпионство в новом сезоне?

— О «Спартаке» мы говорим много, были моменты, когда он показывал чемпионскую игру. И сейчас можно точно сказать, что претендовать на титул он будет. Но чемпионат — это немного другой турнир. Много матчей, нужно обойтись без травм, нужно везение, чтобы команда не теряла очки.

Но если «Спартак» усилит какие-то позиции, сохранив костяк при такой игре, то команда однозначно будет бороться за золото.

И все-таки чемпионат — другие соревнования. Мы видели это на примере «Краснодара» и «Зенита». «Быки» в очных встречах теряли очки, хотя могли побеждать. Но в отдельно взятом матче любая команда может показать лучший футбол.

— Справедливо: чемпионат и Кубок — разные турниры, РПЛ — это игра на долгой дистанции, должно сойтись много факторов...

— Да, очень много. Я, если честно, даже удивлен, что «Краснодар» держался на протяжении всего сезона. Мусаев говорил, что не любит тасовать состав, но его же невозможно сохранить от игры к игре. А пройдет год, два, три — появляются другие футболисты. К тому же, кто-то уходит, Не просто так Сперцян высказался о возможном уходе — думаю, «Зенит» предлагал ему неплохие условия, может, даже европейские. Сложно будет сохранить костяк.

Но здорово, что в чемпионате была такая интрига. И «Спартак» мог выиграть бронзу, если бы обыграл Махачкалу, и в нижней части турнирной таблицы была борьба.

— Если Сперцян уйдет из «Краснодара», это будет нокаут для команды?

— Конечно, это будет потеря. Даже если придет на его место другой классный футболист, потребуется время для налаживания связей и игры. Эдик уже много лет доказывает, что является важнейшим для «Краснодара», он заслуженно получил звание лучшего игрока сезона. Но и пересиживать в одной команде для него может быть тоже не очень хорошо, если есть достойное предложение. А раз он допускает свой уход, значит, есть возможности для дальнейшего роста.

— Карседо прежде побеждал на Кипре с «Пафосом». С одной стороны, сравнивать этот чемпионат с РПЛ, наверное, не очень корректно. С другой, специалист долгое время работал с Унаи Эмери, который на днях в пятый раз выиграл Лигу Европы. Много ли, на ваш взгляд, он почерпнул в этом сотрудничестве?

— При нем команда хорошо выглядит физически. И мы видим, что замены улучшают общую игру. Однозначно, это хороший тренер. Конечно, в «Спартаке» не бывает просто. Футболисты выше уровнем, чем на Кипре, у них другой потенциал, у клуба есть финансовые возможности. Но сейчас тренер показал свои лучшие качества, выиграв Кубок. Тем интереснее будет смотреть, как у него сложится в следующем чемпионате.

Сложно сказать, как он себя проявит. По тем играм, что мы видели сейчас, это уже немного другой «Спартак» — хотя были и провальные матчи. Но то, что он работал с Эмери, это большой плюс. У него есть и свое видение, и подсказка опытного коллеги. Того же Эмери в «Спартаке» критиковали, а потом он подтверждал свой уровень на протяжении многих лет. Пять раз выиграл Лигу Европы, в чемпионатах его команды играли достаточно уверенно. Это все равно говорит о классе тренера. А «Спартаку» он не подошел. Парадокс? Парадокс.

— Возможно, да. Смог познакомиться с менталитетом российских футболистов. И сейчас мы видим другой коллектив, у него получается: игроки друг за друга бьются.

— «Спартак» будет играть с «Зенитом» за Суперкубок. Номинально, это произойдет уже в новом сезоне. Но летний перерыв небольшой, до матча меньше двух месяцев. Можно ли сейчас делать какие-то прогнозы?

— Все зависит от подготовки. У «Зенита», как и у «Спартака», есть финансы, команды могут еще приобрести интересных игроков. Но в таких матчах шансы всегда равны, потому что это одна игра. «Зенит» может в целом немного лучше смотреться, но все будет зависеть от того, как команда подготовится.

— Если говорить о финансовых возможностях, большинство дорогостоящих легионеров «Зенита» вписываются в команду и становятся ее лидерами. А у «Спартака» так не выходит: многие затраты не окупаются. К примеру, тот же Ливай Гарсия не является игроком основы. Почему так происходит?

— Наверное, не до конца соглашусь. «Зенит» сейчас приобретал нескольких игроков, но они себя не проявляют, тот же Джон Джон. Возможно, дело в психологии. Это могут быть футболисты европейского уровня, которые подсознательно воспринимают чемпионат России как более слабый. Конечно, он слабее любой лиги из топ-5, но все же нельзя его принижать.

Впрочем, в «Спартаке» это действительно болезненная история. Потому что футболисты изначально не понимают, куда приходят. Возможно, дорогие легионеры думают, что сейчас покажут свой класс на фоне середнячков, но так не бывает. Бьются все команды. Та же «Балтика», пришедшая из Первой лиги, демонстрировала результат за счет самоотдачи, физических кондиций. И они играют гораздо лучше, чем индивидуально сильный игрок, который не выкладывается на максимум. Вот в этом я вижу проблему.

Придет новичок, условно, в «Атлетико» и будет выжимать из себя все. А в любой команде уровня, навскидку говоря, шестого-седьмого места, он не будет показывать все возможности. В «Зенит» приходили Халк, Витсель, Клаудиньо, в «Спартак» — Промес. Мы же видели, как они отрабатывали. И какие возникали проблемы, когда они сбавляли обороты. Мне кажется, проблема в каждом отдельном футболисте.

Коллектив любой команды, я думаю, очень тепло принимает иностранцев. Но они зачастую приходят за большие деньги и не отрабатывают их. То есть, финансовый аспект их ломает.

Игрок себя не проявляет, пресса пишет: «кого купили?», он начинает на этом зацикливаться, вроде бы включается в работу. Но в футболе так не бывает. Нужно проходить полноценные сборы и все доказывать на протяжении не одного сезона, а трех-четырех.