Дзюба сохранит свою команду в РПЛ? «Акрон» принимает «Ротор». LIVE

Очень вертикально играет «Акрон». Быстрая доставка мяча на фланг к чужой штрафной верхом. Тут же навес, но до Беншимола или Дзюбы мяч не долетел.
Мяч пока летает по полю от штрафной до штрафной, идет борьба.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Андреем Прокоповым из Ярославля во главе.
А вот стартовый состав волгоградского «Ротора» от Дмитрия Парфенова:
Чагров, Шильников, Покидышев, Бардыбахин, Клещенко, Симонян, Кайнов, Трошечкин, Макаров, Алиев, Эльдарушев.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил исполняющий главного тренера тольяттинского «Акрона» Мурат Искаков:
Тереховский, Фернандес, Эшковал, Бокоев, Роча, Лончар, Бистрович, Пестряков, Джурасович, Беншимол, Дзюба.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном стыковом матче за право сыграть в новом сезоне в Российской премьер-лиге тольяттинский «Акрон» принимает волгоградский «Ротор». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.