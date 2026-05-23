Последний шанс: «Динамо» Мх борется с «Уралом» за место в РПЛ

Команды отправляются отдыхать. Махачкалинцы впереди, но ближе к перерыву усилили натиск гости. Хотя уже в два мяча ведут динамовцы, пока еще рано делать выводы.
Минута добавлена.
Классный момент у «Урала»! Железнов простреливал, но Секулич не дотянулся до мяча!
Паненкой забивает Агаларов! Селихов завалился в угол!
Бегич возле своих ворот не сумел остановить Агаларова без фола и, к тому же, получил желтую.
Пенальти в ворота «Урала»!
Глушков упал на радиусе чужой штрафной, но фола не было, а атака захлебнулась.
Алибеков сыграл на перехвате и не позволил Секуличу замкнуть навес.
Ахмедов получает предупреждение.
Махачкалинцы чаще подходят к чужой штрафной. Но в последние минуты моментов нет.
Малькевич пытался замкнуть прострел, но не смог нанести удар.
Очень открытый футбол мы видим. Оно, наверное, и к лучшему. Разница в один мяч ничего не гарантирует, обеим командам надо забивать.
Неуверенно действуют гости. Но мяч пока держится, в основном, в районе центрального круга.
Бегич на своей половине поля не сумел обработать мяч и подарил его Агаларову. Форвард «Динамо» ворвался в штрафную с защитником «на спине» и попытался перекинуть Селихова — но не попал в створ!
Стараются навязать борьбу на чужой половине поля уральцы. Им нужно переламывать ход противостояния.
Хозяева заработали угловой, последовал удар после подачи — Селихов ловит в падении!
Начали! Главный судья — Никита Новиков.
«Динамо» Мх: Карабашев, Табидзе, Алибеков, Ахмедов, Аззи, Сундуков, Мубарик, Мрезиг, Глушков, Миро, Агаларов.
«Урал»: Селихов, Итало, Бегич, Малькевич, Мамин, Иванисеня, Сунгатулин, Ишков, Лео, Железнов, Секулич.
Матч начнется в 16:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! Следим за событиями матча «Динамо» Мх — «Урал» вместе с вами!