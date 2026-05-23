Последний шанс: «Динамо» Мх борется с «Уралом» за место в РПЛ

Футбол. РПЛ, переходные матчи. «Динамо» (Махачкала) — «Урал» (Екатеринбург). Матч 2. ОНЛАЙН
Махачкалинское «Динамо» принимает «Урал» во втором стыковом матче за право выступать в РПЛ в новом сезоне. Первая игра закончилась победой команды из Дагестана со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Перерыв

Команды отправляются отдыхать. Махачкалинцы впереди, но ближе к перерыву усилили натиск гости. Хотя уже в два мяча ведут динамовцы, пока еще рано делать выводы.

'45

Минута добавлена.

'42

Классный момент у «Урала»! Железнов простреливал, но Секулич не дотянулся до мяча!

'39

Паненкой забивает Агаларов! Селихов завалился в угол!

'38

Бегич возле своих ворот не сумел остановить Агаларова без фола и, к тому же, получил желтую.

'37

Пенальти в ворота «Урала»!

'35

Глушков упал на радиусе чужой штрафной, но фола не было, а атака захлебнулась.

'29

Алибеков сыграл на перехвате и не позволил Секуличу замкнуть навес.

'26

Ахмедов получает предупреждение.

'25

Махачкалинцы чаще подходят к чужой штрафной. Но в последние минуты моментов нет.

'20

Малькевич пытался замкнуть прострел, но не смог нанести удар.

'16

Очень открытый футбол мы видим. Оно, наверное, и к лучшему. Разница в один мяч ничего не гарантирует, обеим командам надо забивать.

'12

Неуверенно действуют гости. Но мяч пока держится, в основном, в районе центрального круга.

'8

Бегич на своей половине поля не сумел обработать мяч и подарил его Агаларову. Форвард «Динамо» ворвался в штрафную с защитником «на спине» и попытался перекинуть Селихова — но не попал в створ!

'5

Стараются навязать борьбу на чужой половине поля уральцы. Им нужно переламывать ход противостояния.

'2

Хозяева заработали угловой, последовал удар после подачи — Селихов ловит в падении!

'1

Начали! Главный судья — Никита Новиков.

15:55

«Динамо» Мх: Карабашев, Табидзе, Алибеков, Ахмедов, Аззи, Сундуков, Мубарик, Мрезиг, Глушков, Миро, Агаларов.

«Урал»: Селихов, Итало, Бегич, Малькевич, Мамин, Иванисеня, Сунгатулин, Ишков, Лео, Железнов, Секулич.

15:50

Матч начнется в 16:00 мск.

15:45

Добрый день, уважаемые читатели! Следим за событиями матча «Динамо» Мх — «Урал» вместе с вами!

