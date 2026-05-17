«Наконец-то все узнали, когда у «Зенита» 100-летие»: как завершилась РПЛ

Завершился очередной розыгрыш Российской премьер-лиги. Чемпионом в 11-й раз стал «Зенит», второе место занял «Краснодар», третье — «Локомотив». Покинули элиту «Пари НН» и «Сочи». Бывший футболист Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» назвал причину успеха сине-бело-голубых и неудачи «быков».

Пенальти, удаление и триумф Соболева

«Зениту» для завоевания титула достаточно было сыграть вничью с «Ростовом». Сине-бело-голубые выполнили задачу максимум и одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Александр Соболев. А в концовке дончане еще и доигрывали вдесятером после удаления Дмитрия Чистякова. Соболев после игры не скрывал восторга.

«Какие могут быть эмоции? Я переходил в «Зенит» за титулами — и наконец-то его выиграл. Я просто счастлив», — заявил футболист в эфире «Матч ТВ».

У «Краснодара» дела обстояли куда сложнее. Черно-зеленым, отстававшим от «Зенита» на два очка, необходимо было не только обыгрывать «Оренбург», но и рассчитывать на поражение сине-бело-голубых. В итоге победа над оренбуржцами со счетом 3:0 оказалась горькой. Проиграв в предыдущем туре «Динамо» , «быки» уступили лидерство и не сумели его вернуть.

«Можно ли утверждать, что «Краснодар» сам отдал чемпионство, проиграв «Динамо»? Не сказал бы. Да, реализуй они моменты в концовке матча с «Динамо», все бы встало на свои места. Весеннюю часть чемпионата «Краснодар» провел, скажем так, рационально, в режиме экономии — за что раньше ругали Ивича. То есть, играл на результат. Была, по-моему, одна крупная победа, а в остальных матчах забивали один или два.

То есть, им этого хватало, они к этому шли: находили моменты, забивали и играли по результату. Теперь они, наверное, стали заложниками этого. Посмотрим, как они сыграют в финале Кубка. Если «Краснодар» выиграет Кубок, то вкупе со вторым местом это достойный результат», — сказал «Газете.Ru» ветеран ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин.

«Зенит» обошел «Спартак» по количеству чемпионств в России, выиграв 11-й титул. Соответственно, Сергей Семак завоевал седьмой титул в РПЛ в статусе главного тренера и по этому показателю вплотную приблизился к легендарному Олегу Романцеву.

«Зенит» на протяжении многих лет сохраняет высокий уровень игры и задает стандарт стабильности в российском футболе. Желаю клубу новых побед и ярких матчей, а также ждем, что сине-бело-голубые, как чемпион страны, будут подавать пример в развитии детско-юношеского футбола и в следующем сезоне зажгут немало молодых российских звезд», — написал в Telegram министр спорта Михаил Дегтярев

Масалитин при этом с иронией отреагировал на то, кто стал победителем первенства. Он напомнил, что сине-бело-голубые в прошлом году должны были праздновать вековой юбилей, но перенесли дату из-за того, что не выиграли ни чемпионат, ни Кубок.

«Зенит» — с чемпионством. Наконец-то мы теперь узнаем, когда столетие клуба, а то вообще могли не знать. Понятно, что это юмор, но в каждой шутке есть доля шутки»,

— заметил эксперт.

До бронзы — лишь руку протянуть

Вокруг судьбы бронзовых медалей также была нешуточная интрига. Перед заключительным туром «Локомотив» шел третьим, опережая «Спартак» на два очка. Но если красно-белым предстоял матч с махачкалинским «Динамо», то красно-зеленым — дерби с ЦСКА.

«Локо» в итоге проиграл со счетом 1:3. Однако, даже несмотря на это, все равно стал бронзовым призером чемпионата. Все потому, что «Спартак» в Махачкале не пропустил, но и не забил. Ничья оставила подопечных Хуана Карлоса Карседо четвертыми, а фанаты «Локомотива» после финального свистка скандировали благодарности в адрес бывшего игрока команды, а ныне — главного тренера махачкалинцев Вадима Евсееева.

«Смотрите, мы «Спартаку» не дали сегодня выиграть? Да. «Локомотив» проиграл. «Локомотив» третье место занял. Поздравляю «Локомотив». Жду от них какой-то презент. Что-нибудь стоящее. «Заслуженный железнодорожник» у меня уже есть», — цитирует Евсеева «Чемпионат»

Масалитин указал, что, несмотря на неудачу в последнем туре, в весенней части сезона «Спартак» оставил приятное впечатление. Впрочем, с оговорками.

«Может ли команда занести себе в актив весеннюю часть чемпионата? Однозначно. Но команда показывала очень хорошую игру только в первых таймах. Во вторых она проваливалась. С чем это связано? Неизвестно. Понятно, что в начале [при Карседо] были проблемы, за три игры они пропустили 10 мячей. Были притирки, недопонимание. Но потом они поймали игру, особенно в атаке. Стали появляться хорошие комбинации и красивые голы.

И, самое главное, что ребята стали получать удовольствие от этой игры. А в обороне как были проблемы, так и остались, без них никуда»,

— считает специалист.

Что касается махачкалинцев, они финишировали на 14-м месте. В стыковых матчах они будут играть с «Уралом».

Тедеева уволили, хотя впереди стыки

Последний тур чемпионата не обошелся без крупного счета: в самарском дерби «Крылья Советов» разгромили «Акрон» со счетом 4:1. Именно в этом противостоянии должен был определиться обладатель одного из мест в стыках: его рисковали занять обе команды. Но если тольяттинцам нужна была только победа, то самарцам хватало и ничьей. Они перевыполнили план.

После поражения руководство «Акрона» пошло на кардинальные меры и сходу объявило об отставке главного тренера Заура Тедеева.

«Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. «Акрон» никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходима эмоциональная встряска и новые идеи», — сказал владелец клуба Павел Морозов.

Тольяттинцы еще не завершили сезон: они будут играть в стыковых матчах с «Ротором». Кроме того, болельщики задаются вопросом о судьбе нападающего Артема Дзюбы. Он ранее неоднократно подчеркивал, что одним из ключевых факторов для него является работа с Тедеевым.

Тем не менее у «Акрона» есть шанс сохранить прописку в элите. Но упустил свою возможность «Пари НН». Нижегородцам для попадания в стыки необходимо было не только обыгрывать «Рубин», но и рассчитывать на поражение махачкалинского «Динамо» от «Спартака». Второе из этих условий не было выполнено, а сами же волжане очень старались в игре с казанцами. Пропустив два мяча, они сумели сделать камбэк, но итоговая ничья со счетом 2:2 не стала утешением. Они составили компанию «Сочи», который оформил вылет из РПЛ досрочно.

В оставшихся матчах 30-го тура «Динамо» обыграло «Балтику» со счетом 2:1, а «Сочи» сыграл вничью с «Ахматом» – 1:1. Вот как выглядит итоговая таблица чемпионата.