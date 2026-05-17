С оглядкой на «Локо»: «Спартак» борется за бронзу в Махачкале

Джику первым оказался на мяче после заброса в штрафную «Спартака».
Маркиньос сделал классный заброс во вратарскую, Денисов откликнулся на передачу, но его опередил Карабашев, сыграв на выходе и при этом случайно ударив соперника локтем в голову. В легком нокдауне оказался Даниил, но быстро встал на ноги.
На поле Литвинов, как будто все в порядке с ним. «Спартак», по большей части, контролирует мяч.
Литвинов на ровном месте опустился на газон, к нему вышли медики. Замораживают голеностоп и колено. Если сейчас он не сможет продолжить игру, это будет потеря для «Спартака».
Глушков пытался замкнуть навес, но попал в соперника.
Поехали! Главный судья — Рафаэль Шафеев.
«Динамо» Махачкала: Карабашев, Табидзе, Аззи, Ахмедов, Алибеков, Эль-Мубарик, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Миро, Агаларов.
«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Угальде.
Матч начнется в 18:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые читатели! Сегодня определятся обладатели медалей РПЛ. Следим за событиями в Махачкале, где «Спартак» играет против местного «Динамо».