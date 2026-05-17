С оглядкой на «Локо»: «Спартак» борется за бронзу в Махачкале

Футбол. РПЛ, 30 тур. «Динамо» (Махачкала) — «Спартак» (Москва). ОНЛАЙН
Григорий Сысоев/РИА Новости

Московский «Спартак» играет с махачкалинским «Динамо». Для завоевания бронзовых медалей РПЛ красно-белым необходимо побеждать и надеяться, что «Локомотив» проиграет ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 30-й тур
17 мая 2026, 18:00
Динамо Мх
Махачкала, Россия
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия)
'11

Джику первым оказался на мяче после заброса в штрафную «Спартака».

'9

Маркиньос сделал классный заброс во вратарскую, Денисов откликнулся на передачу, но его опередил Карабашев, сыграв на выходе и при этом случайно ударив соперника локтем в голову. В легком нокдауне оказался Даниил, но быстро встал на ноги.

'8

На поле Литвинов, как будто все в порядке с ним. «Спартак», по большей части, контролирует мяч.

'5

Литвинов на ровном месте опустился на газон, к нему вышли медики. Замораживают голеностоп и колено. Если сейчас он не сможет продолжить игру, это будет потеря для «Спартака».

'3

Глушков пытался замкнуть навес, но попал в соперника.

'1

Поехали! Главный судья — Рафаэль Шафеев.

17:55

«Динамо» Махачкала: Карабашев, Табидзе, Аззи, Ахмедов, Алибеков, Эль-Мубарик, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Миро, Агаларов.

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Угальде.

17:50

Матч начнется в 18:00 мск.

17:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! Сегодня определятся обладатели медалей РПЛ. Следим за событиями в Махачкале, где «Спартак» играет против местного «Динамо».

