Игра за бронзу: ЦСКА принимает «Локомотив». LIVE

Фассон крайне неудачно навешивает на дальнюю штангу на Воробьева, но до Дмитрия мяч не доходит.
Морозов выбивает мяч из-за пределов штрафной после углового в исполнении Облякова.
Начало игры остается за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Локомотив»: Митрюшкин, Лукас Фассон, Ненахов, Сильянов, Морозов, Пруцев, Батраков, Карпукас, Пиняев, Воробьев, Руденко.
ЦСКА: Тороп, Матеус Рейс, Круговой, Данилов, Лукин, Баринов, Обляков, Козлов, Гайич, Кисляк, Воронов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА играет дома с «Локомотивом». Начало матча — в 18.00 мск.