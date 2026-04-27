«Пока я был без сил и в шоке, они радовались по полной»: интервью победителя-сенсации «Титанов»

Офицер ВМФ России и фитнес-тренер Олег Виллард сенсационно победил на шоу «Титаны. Битва сезонов» и забрал приз — 10 млн рублей. Он превзошел мировых и олимпийских чемпионов. В беседе с «Газетой.Ru» Виллард рассказал, как служба на Северном флоте помогла ему победить на проекте, раскрыл, как реагировал на «досаду, злость и отчаяние» своих соперников, а также объяснил, почему для женщин лучше сделать отдельное шоу «Титаны».

— Поздравляем вас с победой в проекте «Титаны. Битва сезонов». Вы превзошли 110 лучших спортсменов России, которые прекрасно проявили себя в предыдущих сезонах. Так, в суперфинале вы одолели чемпиона Игр в Ванкувере — лыжника Никиту Крюкова. Расскажите, какие эмоции испытывает «абсолютный титан»?

— Сразу после финала нет ощущения триумфа в привычном смысле. Скорее состояние, когда ты еще внутри процесса: организм держит нагрузку, все в напряжении, если расслабишься — упадешь и уснешь, и нет паузы, чтобы спокойно все осмыслить. После таких проектов ты какое-то время живёшь на инерции — слишком высокая была концентрация, слишком плотный режим.

Понимание приходит позже. И вместе с ним приходит более спокойное, трезвое отношение к результату. Ты начинаешь анализировать, что именно привело к победе, и понимаешь, что это не один фактор, а совокупность. Это и форма, и характер, и решения в моменте, и удача, фортуна, конечно.

Поэтому основная эмоция — это не «я всех победил», а благодарность.

Людям, с которыми ты проходил этот путь, тем, кто был рядом в работе, в нагрузке, в этих условиях. Съемочной бригаде – за организацию процесса, помощь, сопровождение, поддержку. Потому что такие истории в одиночку не происходят.

— Что для вас значит победа в этом проекте? Нет ли ощущения, что вы взяли главный трофей и теперь уже нет смысла участвовать в спортивных проектах?

— Для меня это точно не финальная точка и не ощущение «все, дальше некуда». Скорее это этап, который подтвердил, что я нахожусь в правильной форме и в правильном процессе. Такие проекты дают очень сильный импульс — ты начинаешь по-другому видеть свои возможности.

После этого не пропадает интерес, а наоборот, появляется желание двигаться дальше. Просто меняется подход. Ты уже не идешь «вслепую», ты понимаешь, какой уровень нагрузки тебя ждет, что от тебя потребуется, и можешь более точно оценить свои силы.

Поэтому участие в других проектах для меня остается открытой историей. Если это сильный формат, где есть конкуренция, где есть смысл проверять себя — я всегда буду это рассматривать.

— Ваша победа — подтверждение того, что выигрывает универсальность, а не титулы. Почему, на ваш взгляд, это так?

— Потому что формат таких проектов изначально не дает преимущества одной специализации. Если ты чемпион в своей дисциплине — это важно, но этого недостаточно. Тебя постоянно выводят из зоны комфорта и ставят в условия, где привычные навыки не работают в полном объеме.

Сегодня это силовая работа, завтра координация, потом выносливость, потом вообще что-то, с чем ты никогда не сталкивался. И в этих условиях выигрывает не тот, кто лучше всех в чем-то одном, а тот, кто умеет быстро перестраиваться.

Универсальность — это не про то, чтобы быть одинаково сильным во всем. Это про способность адаптироваться, собираться и решать задачу здесь и сейчас. И именно это становится решающим.

— Как планируете потратить выигрыш?

— Конечно, часть средств пойдет на личные задачи — это нормально. Но для меня важно, чтобы этот ресурс работал дальше, а не просто был потрачен.

Я много лет развиваю свои проекты, связанные с подготовкой, восстановлением, работой с состоянием. И сейчас есть возможность вложить средства в развитие этих направлений: обучение, создание новых программ, улучшение качества сопровождения.

Для меня это более долгосрочная инвестиция. Потому что в итоге это возвращается не только мне, но и людям, с которыми я работаю.

— Что для вас важнее в соревновании: победа, личный рост или уважение соперников?

— Если говорить честно, любой спортсмен выходит с задачей выиграть. Без этого в принципе нет смысла заходить в соревнование. Это базовая установка.

Но по мере прохождения проекта начинаешь понимать, что одной только цели победить недостаточно. Если ты не растешь в процессе, если ты не учишься, если не уважаешь людей рядом — эта победа становится пустой. Ты всегда меняешь себя в процессе. В этом проекте удалось научиться многому — выдержке, спортивной солидарности, командной работе, умению сражаться до конца даже с травмой. Мне лично очень понравилось наблюдать, как умеют собраться и настроиться профессиональные атлеты, с какой живой легкостью подходят к испытаниям девушки.

В итоге это всегда баланс. Победа важна, но она не существует отдельно от роста и от отношения к тем, с кем ты проходишь этот путь.

— В «Битве сезонов» многие спортсмены открылись с разных сторон: эмоции, конфликты. Почему так происходит? Есть ли этому место в спорте?

— Когда человек работает на пределе, эмоции неизбежны. Это нормальная реакция на стресс, на нагрузку, на давление. И в таких условиях проявляется настоящий характер. И эмоции есть всегда и везде в любых спортивных соревнованиях. Вопрос только в том, что их впервые показали как нечто изолированное, обычно это вопрос «кухни спортсменов», которую не принято показывать.

Вспомните теннисистов, которые разбивают ракетки о корт, футболистов, которые матерятся в атмосферу. Это обычные человеческие эмоции — досада, злость, отчаяние.

Спортсмены — это обычные люди, просто занятые другим делом. Вопрос не в том, возникают ли эмоции, а в том, как человек с ними справляется. Кто-то держит себя, кто-то срывается — это тоже часть процесса. Это не всегда красиво выглядит со стороны, но это обыденность. А главное — сами участники на эти всплески никогда не обращают внимания, зная, что это лишь выброс эмоций, адреналина, накала страстей.

И в этом смысле проект как раз показывает людей такими, какие они есть. Как на это реагирует публика? Не всегда однозначно, многим кажется, что мы там в жесткой конфронтации, но это не так. Все участники общаются друг с другом в обычной жизни и даже не помнят, кто чего кричал на испытаниях.

— У вас очень разнообразная биография. Какая из ваших ролей больше всего проявлялась в проекте?

— Я бы не разделял. Все, что было в жизни, в проекте складывается в одну систему. Спорт дает физическую базу и умение работать через нагрузку. Бизнес — системное мышление и понимание процессов. Работа с людьми — умение чувствовать состояние.

В проекте все это работает одновременно. Ты не можешь взять только одну часть себя и выиграть за счет нее. Но определенно на первое место выходят базовые качества — дисциплина, полученная во время службы в ВМФ РФ, порядочность (я все же российский морской офицер), сила и выносливость, приобретенные благодаря тренировкам и знаниям, полученным от педагогов и кумиров, а также спокойствие, тренируемое годами соревнований в разных видах спорта. Именно это дает устойчивость — когда у тебя есть не один инструмент, а целый набор.

— Есть ли у вас личные принципы, которых вы придерживаетесь?

— Да, есть. В первую очередь — дисциплина. Без нее невозможно держать форму и работать на уровне.

Я тренируюсь регулярно, у меня не бывает причин пропустить тренировку. Строгое питание, без срывов. У меня нет питания в формате «в отпуске», я всегда придерживаюсь здорового рациона и того, что именно я считаю правильным.

Второе — я понимаю, что нельзя выковать из себя победителя самостоятельно. Это всегда командная работа. Если нужна помощь друзей, тренеров других дисциплин, консультантов, коучей — я всегда обращаюсь за профессиональной поддержкой.

И третье — честность. Я никогда не ищу себе оправданий. Честно анализирую свои просчеты, думаю, как я мог их избежать, как могу исправить на будущее. Стараюсь никогда не сожалеть о сделанном и не искать виноватых. Просчитался — вот результат, рассчитал все точно — молодец, вот тебе конфетка.

— Вы участвовали в «Титанах» вместе с братом-близнецом Константином и вдвоем дошли до финала. При этом вы часто подчеркиваете различия между вами. Почему? Какие у вас отношения?

— Мы действительно разные. Несмотря на то, что росли вместе и во многом проходили один путь, у нас разный темперамент. Он более взрывной, быстрее включается, может резко добавить. Я более устойчивый, лучше работаю на дистанции, держу нагрузку ровнее. И в этом как раз наша сила — мы дополняем друг друга, и это дает результат и в подготовке, и в соревнованиях.

Со стороны может казаться, что мы специально подчеркиваем эту разницу, как будто это принципиальная позиция. Но это, скорее, внешняя оболочка. Те, кто нас знает по-настоящему — семья, близкие — понимают, что мы практически неразлучны.

Мы вместе учились, вместе служили на Северном флоте, вместе приняли решение идти в профессию, прошли переподготовку, вместе выступали на соревнованиях, вместе шли к своим результатам.

Даже сейчас мы постоянно на связи. Это, может быть, звучит странно, но я чаще за день созваниваюсь с Костей, чем с кем-либо еще — иногда по 10-20 раз. Мы до сих пор вместе тренируемся, обсуждаем, разбираем, поддерживаем друг друга. Да, мы можем спорить, можем где-то эмоционально реагировать, но это никогда не разрушает связь.

И, наверное, именно поэтому мы и стараемся внешне различаться — потому что во всем остальном мы очень близкие люди. Это тот человек, который тебя понимает без объяснений. И как бы это ни звучало, связь между близнецами никуда не исчезает. Ты остро чувствуешь, что с ним происходит, переживаешь за него, иногда даже сильнее, чем он сам. И это остается с нами на протяжении всей жизни.

— «Титаны» — это соревнование мужчин и женщин на равных. Как вы к этому относитесь? Есть ли у спорта пол?

— Это был один из самых интересных элементов проекта. Мужчины и женщины выходят на одну площадку без разделения, и это сразу меняет привычную логику восприятия. С одной стороны, очевидно, что физиологически мы разные: мышечная масса, уровень силы, вес, рост — все это влияет на результат, и игнорировать это нельзя.

Но при этом формат дает возможность увидеть, где эти различия действительно критичны, а где — нет. И здесь было много неожиданного.

В испытаниях, где требуется терпение, выносливость, работа «на износ», женщины показывали очень сильный уровень, иногда даже более устойчивый, чем у мужчин.

А вот там, где включается чистая силовая составляющая — «взять больше, удержать дольше за счет массы» — разница, конечно, становится заметной.

И при этом самое важное, что я для себя отметил: женщины-спортсмены в этом проекте — это отдельный уровень. Это не история про «поблажки» или про попытку уравнять. Наоборот, они не хотят никаких скидок. Они выходят и работают на равных, потому что у них есть внутренняя спортивная амбиция, и это чувствуется. Они умеют сочетать, казалось бы, несочетаемое — хрупкость, силу, выносливость, характер.

Если говорить честно, в формате, где доминируют силовые испытания, у женщин объективно меньше шансов на итоговую победу.

Это не вопрос отношения, это вопрос физиологии. И, возможно, логичным развитием было бы создание отдельного женского проекта с сильнейшими атлетками страны. Потому что по уровню, по характеру, по зрелищности это могло бы быть не менее, а в чем-то даже более интересное соревнование.

Поэтому для меня ответ такой: спорт как явление не имеет «пола» с точки зрения духа, характера и готовности идти до конца. Но в прикладном смысле, в конкретных дисциплинах, различия, конечно, есть — и их важно учитывать.

— Кого вы считали своим главным соперником? И кто искренне радовался вашей победе?

— Если говорить откровенно, самым сложным соперником для меня всегда был мой брат — Константин. Мы слишком хорошо знаем друг друга: как думаем, как реагируем, где можем добавить, а где можем «просесть». Это одновременно и поддержка, и дополнительное напряжение, потому что перед тобой человек, который читает тебя без слов.

Дальше я бы выделил Геннадия Мальковского. Он на протяжении всего проекта держал очень высокий уровень, шел ровно, без провалов. Это тот спортсмен, который не дает слабину и стабильно остается в форме — с такими всегда тяжело. Я считал его основным претендентом на победу в этом сезоне.

И, конечно, Никита Крюков. Это отдельный уровень универсальности. В какой-то момент возникает ощущение, что он просто не заканчивается: ты уже работаешь на пределе, а он продолжает добавлять. И это давит не только физически, но и психологически.

А что касается реакции на победу — для меня это был один из самых интересных моментов. Потому что рядом оказались люди, которые радовались так, как будто выиграли сами. Пока я был без сил и в шоке, они радовались по полной за меня. В первую очередь это, конечно, мой брат Костя. Также очень искренне отреагировали Георгий Славороссов, с которым мы вместе тренируемся в клубе «А-Фитнес» в Санкт-Петербурге, участники проекта «Титаны» Артур Белоус (первый сезон) и Валерий Юшкевич (третий сезон).

— Как вы расслабляетесь и каким должен быть ваш идеальный день?

— Если честно, я не очень воспринимаю расслабление как четкое состояние: вот был напряжен, а вот переключился и «отключился». Я, скорее, не из тех людей, кто умеет отдыхать в формате полного покоя — лежать и ничего не делать. Это точно не мой тип.

Для меня отдых — это смена активности. Если есть возможность, я выбираю движение: походы, горы, вода. Даже если это отдых у моря, я не лежу на лежаке — это дайвинг, кайт-серфинг, серфинг. Мне важно быть в процессе, чувствовать нагрузку, получать новые эмоции. Именно через это происходит восстановление. Как зарядка батарейки.

Отдельно хочется отметить дыхательные практики как инструмент управления состоянием. Я много лет этим занимаюсь, преподаю, и это уже часть моей системы. У меня есть отдельный канал, посвященный дыханию, где больше 128 тысяч человек.

И это не просто теория — это инструменты, которые реально работают на восстановление состояния, энергии и концентрации.

Если собрать все в одно, идеальный день — это баланс. Красивое место (лучше на природе), активность, хорошая еда, люди, рядом с кем можно разделить эту радость, и есть внутреннее состояние ресурса, в котором ты не выжат, а собран и наполнен.