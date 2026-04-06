«Дзюба спрашивает с нас вдвойне-втройне»: интервью вратаря «Акрона» и молодежной сборной

Голкипер «Акрона» и молодежной сборной России Игнат Тереховский в интервью «Газете.Ru» высказался о первом вызове в молодежку, о своем голе в ворота «Ростова», о пяти мячах от «Локомотива» и о том, как Артем Дзюба опекает молодых игроков команды.

«Мой гол «Ростову» был очень важным»

— Недавно вас впервые вызвали в молодежную сборную — каковы впечатления от обстановки в команде?

— Рад, что вызвали в сборную, ждал этого. Эмоции только положительные, нужно постоянно поддерживать свой уровень.

— Вместе с вами получил вызов в сборную ваш одноклубник Дмитрий Пестряков. У него уже был опыт выступлений за молодежку — давал ли он какие-то советы? Помог ли освоиться?

— Да, Дима в каких-то моментах, когда мы только приехали, подсказывал — больше в быту, по каким-то организационным моментам. Направлял меня.

— Да, начинал я еще с филиала Академии Коноплева, до определенного возраста, а потом перешел в «Краснодар». Это было стечением обстоятельств, семейный фактор также повлиял. К тому же, от «Краснодара» неоднократно поступали предложения.

— Как в тот момент удавалось совмещать футбол и учебу с учетом переезда в другой город?

— Во всех двух академиях, где я был, образование, учеба были неотъемлемой частью процесса. Во всех двух интернатах было хорошее образование, так что проблем не возникало, и это мне помогло успешно поступить в университет.

— Насколько вам помогли и сформировали вас выступления в ЮФЛ?

— На самом деле, ЮФЛ — это большая возможность для футболистов заявить о себе, чтобы их брали на карандаш, чтобы они были на виду. И благодаря ЮФЛ, той конкуренции, которая там есть, дети могут поддерживать и улучшать свой уровень. А в дальнейшем — плавно готовиться и подходить к молодежному футболу, и после него — к профессиональному взрослому.

— Было много классных матчей, где я проявлял себя и помогал команде одерживать победу. В том матче с «Ростовом» был нужен результат. У нас была тяжелая ситуация, не хватало кадров, порой на тренировке нас было 8-10 человек. Сами понимаете, как нам было тяжело взять бронзу МФЛ. И тот гол, то набранное очко, мне кажется, повлияло на итоговый результат, на наше третье место. Поэтому гол был очень важный — и важная ничья. Тогда несколько команд закончили турнир с одинаковым количеством очков, но у нас по личным встречам и по забитым и пропущенным мячам показатели были лучше, поэтому мы оказались выше.

«Дзюба спрашивает с нас вдвойне-втройне»

— За основную команду «Акрона» в РПЛ вы дебютировали в игре с «Ахматом», тот матч закончился ничьей. Но в следующем туре вы пропустили пять от «Локомотива». Насколько тяжело было после этого прийти в себя?

— Да, с «Ахматом» был дебют, он получился удачным. А следующий матч с «Локомотивом»... это опыт. По мне это никак не ударило эмоционально, я забыл эту игру в тот же вечер. Следующий день начался, я перелистнул страницу и начал тренироваться с чистого листа.

— Не могу не спросить про Артема Дзюбу. Какой он в команде? Как общается в раздевалке? Можно ли сказать, что он, как принято говорить в нашем футболе, «дядька» для команды?

— Артем для нас — большой пример. Наш «старший», можно сказать. Опекает нас — меня, Болдырева и Пестрякова. И несет за нас какую-никакую ответственность — но и спрашивает с нас вдвойне-втройне. Поэтому мы не можем где-то сачковать или выйти на тренировку спустя рукава, это сразу будет видно. Мы отдаемся на тренировках по максимуму. И мы очень верим ему, ценим это. Знаете, это уже переросло в большую дружбу.

В нашей компании каждый друг за друга. Мы часто вне поля собираемся, можем поиграть в настолки. Можем активно отдыхать или банально после тренировки пойти вместе поесть. У нас образовался костяк — и все это благодаря Артему. Мы ему очень благодарны и очень это ценим.

— У «Акрона» сейчас семь матчей без побед в РПЛ. С чем вы связываете эту неудачную серию?

— У всех команд бывают периоды, когда что-то не получается, когда нет побед. В этот момент нужно сплотиться, акцентировать внимание на ошибках. И результат обязательно придет. Главное — стараться, тренироваться и отдаваться своему делу на сто процентов.

«Мы жаждали снятия санкций с юношеских и молодежных команд»

— Основная сборная России недавно провела товарищеские матчи с командами Никарагуа и Мали. Какие впечатления оставили эти игры?

— Конечно, приятно, когда наша национальная сборная выигрывает, каждая победа приносит положительные эмоции. Отдельно рад, что вызывается столько вратарей, прошедших школу «Краснодара» — Сафонов, Агкацев, Бориско, Адамов. Это показывает, насколько сильный уровень вратарской подготовки в «Краснодаре».

— Российские команды по-прежнему остаются без международных турниров. Как, на ваш взгляд, это сказывается на нашем футболе, в том числе юношеском и молодежном?

— Когда российские команды остаются вне европейского футбола, это, конечно, расстраивает — и не дает того развития, которое могло бы быть. Потому что это конкуренция. И когда играешь с более сильными соперниками, это всегда позволяет развиваться. Хотелось бы, чтобы санкции сняли как можно скорее и появилась возможность играть с европейскими командами.

— УЕФА в какой-то момент заявил о скором снятии ограничений с юношеских и молодежных команд, затем сообщил, что этого не будет. Расстроило ли это вас?

— Это не могло не огорчить. Когда объявили, что, возможно, юношеские и молодежные команды допустят до соревнований УЕФА, мы все загорелись, жаждали этого. Но не случилось. Поэтому приходится терпеть, работать на максимум и ждать этого момента, чтобы не ударить в грязь лицом.

— На фоне непростой ситуации в мире сейчас никто не может гарантировать благополучное проведение чемпионата мира. Верите ли, что он может стать настоящим праздником футбола в таких условиях?

— Если брать большую часть видов спорта, все ждут Олимпийских игр. Потому что золото Олимпиады — это что-то невероятное, то, к чему все спортсмены стремятся. У футболистов такой турнир — чемпионат мира. И какие бы ни были ситуации в мире, чемпионат мира остается праздником, глотком воздуха для тех, кто болеет футболом. Этого турнира ждут все. Он проходит не так часто, поэтому это всегда праздник.

— За кого будете болеть на чемпионате мира?

— Скорее всего, буду болеть за испанцев. Мне импонирует их стиль футбола, симпатичны многие игроки. Конечно, есть и такие команды, как Португалия. Хотелось бы, чтобы Криштиану Роналду взял «Золотой мяч», или Неймар из сборной Бразилии. Много легенд уходит после этого чемпионата мира, это нельзя не отметить. Так что нет одной команды, которой бы я симпатизировал. Хотелось бы, чтобы какая-то из вышеперечисленных стала чемпионом мира.

«Хочу остаться в истории как Игнат Тереховский»

— Вам только исполнилось 20 лет, впереди вся карьера. Есть ли команда или чемпионат, куда вы мечтаете когда-нибудь попасть?

— Мне кажется, самый пик, самый интересный период моей карьеры на подходе. Конечно, я стремлюсь попасть в европейский футбол. Не стал бы делать акцент на какой-то одной команде или чемпионате. Но хочется попасть в топ-5 лиг, не меньше. И бороться за титулы, за лигу чемпионов, становиться чемпионом. Цели только такие. Футболистов оценивают по голам и голевым действиям, а вратарей — по сухим матчам. Но всех оценивают в том числе и по трофеям. Поэтому, конечно, хочется выиграть как можно больше трофеев в карьере.

— Какая у вас любимая команда — не только в России, а в целом?

— Не то чтобы цель — скорее, мечта: попасть в «Манчестер Юнайтед». Это та команда, которой я симпатизирую с детства, то место, куда я стремлюсь.

— Кто из вратарей является для вас кумиром и ориентиром в футболе?

— На самом деле, в мире много классных вратарей, которые показывают высокий уровень. Доннарумма, Алисон, Куртуа — этот список можно перечислять долго. Нет одного вратаря, который был бы для меня кумиром. У каждого голкипера есть какие-то сильные качества, которые ты отмечаешь. А мне хотелось бы остаться в истории как Игнат Тереховский, поэтому какого-то кумира назвать не могу.