20+20 в 40 лет: Овечкин продолжает переписывать историю хоккея

В очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Нэшвилл Предаторз» — 2:3. Команда легендарного нападающего Александра Овечкина продолжает бороться за место в плей-офф, а ее 40-летний капитан набрал хороший ход, забивая уже в четвертой игре кряду. Российский хоккеист уже заработал 40 очков в текущем сезоне, забив 20 шайб и сделав 20 голевых передач.

«Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2

2026 год начался для команды Александра Овечкина скомканно — всего две победы в пяти матчах, однако капитан «Вашингтона» в последних матчах вышел на отличный голевой темп, помогая в ключевых моментах и прекрасно справляясь с бременем лидерства. Во встрече против «Нэшвилла» коллективу из столицы США предстояло сыграть против организованной и амбициозной командой, желающей перед паузой на Олимпийские игры взобраться в зону плей-офф.

Первый период начался для гостей лучше некуда — игроки «Нэшвилла» поймали последовательно за четверть минуты два глупейших удаления за задержку соперника и задержку игры, подарив вашингтонцам более сотни секунд в формате 5х3. Бригада большинства «столичных» чувствовала себя в чужой зоне свободно и легко, сумев быстро воспользоваться численным перевесом — Джон Карлсон после передачи Райана Леонарда вывел на фирменный бросок из «офиса» Александра Овечкина, который вывел свою команду вперед — 0:1!

«Предаторз» ответили симметрично спустя восемь минут — Стивен Стэмкос буквально из той же точки, что и Овечкин, реализовал большинство своей команды с передачи Филипа Форсберга и Романа Йози.

Во второй двадцатиминутке команды не порадовали зрителей заброшенными шайбами, оставив решение вопроса о победителе встречи на решающий игровой этап. Ключевым отрезком встречи, предопределившим ее исход, стало начало третьего периода, где гости сделали косплей на выступление «Нэшвилла» в первом периоде — быстрый гол Коула Смита и два необязательных удаления от Хендрикса Лапьера и Джон Карлсона подарили «хищникам» минуту большинства с двумя лишними игроками, чем преуспел воспользоваться Роман Йози, сделав счет 3:1.

В середине третьей двадцатиминутки «Кэпиталз» сократили отставание усилиями Этена Фрэнка, которому ассистировал Александр Овечкин, но на большее команды под руководством Спенсера Карбери не хватило — 3:2, победа «Нэшвилла» в матче с двумя очками от российского капитана «Кэпс», выбившего 40-е очко в текущем сезоне (20 шайб + 20 голевых передач) .

Рекорды Овечкина

Благодаря заброшенной шайбе Овечкин повторил самую продолжительную голевую серию текущего сезона НХЛ, отличившись в четвертом матче подряд. Это повторение лучшей подобной серии в сезоне-2025/2026 — до этого капитан «столичных» забрасывал в четырех играх подряд в период с 16 по 21 ноября 2025 года.

Овечкин достиг отметки в 21-м сезоне подряд с 20-ю или более голами, обойдя экс-форварда «Хартфорд Уэйлерз» и «Питтсбург Пингвинз» Рона Фрэнсиса (20 сезонов). Это второй результат в истории лиги — рекорд принадлежит канадцу Горди Хоу по прозвищу Мистер Хоккей — 22 сезона с 20+ заброшенными шайбами.

Примечательно, что Овечкин достиг подобного результата с первого же сезона своей карьеры в НХЛ — никто в истории лиги не имел такой же серии с момента своего дебюта.

Финский голкипер «хищников» Юстус Аннунен стал 188-м, кто пропустил от Александра Овечкина в регулярных чемпионатах.

В российской гонке снайперов в текущем сезоне Овечкин сохранят третье место, уступая Никите Кучерову из «Тампы-Бэй Лайтнинг» (22 гола) и Кириллу Капризову из «Миннесоты Уайлд» (25 голов).

После этой игры «Кэпс» сохранили за собой восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 52 очка после 46 сыгранных матчей. С такими же показателями, но на девятом месте идет «Бостон Брюинз». «Нэшвилл» после победы набрал 46 очков и после 45 игр занимает десятую строчку в турнирной таблице на Западе.

В следующем матче вашингтонский клуб сыграет на домашнем льду против «Монреаль Канадиенс». Игра пройдет в ночь на 14 января на «Кэпитал Уан Арене», стартовое вбрасывание состоится в 3:00 по московскому времени. «Предаторз» следующий матч проведут дома против «Эдмонтон Ойлерз», эта игра пройдет также в ночь на 14 января и начнется в 4:00 мск.