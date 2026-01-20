Размер шрифта
У российских спортсменов появилась возможность поехать на Паралимпиаду

Российские спортмены могут поехать на Паралимпиаду 2026 года
РИА Новости

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что Международный паралимпийский комитет (IPC) принял решение, позволяющие российским спортсменам поехать на Олимпиаду, передает «Матч ТВ».

«IPC проинформировал ПКР и все членские организации о том, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде ПКР может на общих условиях подавать заявки на получение двухсторонних приглашений», — сказал Рожков.

С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее слепую чемпионку Паралимпиады признали зрячей и дисквалифицировали.

