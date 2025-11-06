«Мы лучшие, нам эти ваши санкции нипочем»: как чемпионка победила под флагом России

Пауэрлифтерша Тамара Подпальная стала первой за шесть лет россиянкой, завоевавшей медаль на международном паралимпийском турнире под национальным флагом: она выиграла бронзу чемпионата мира в Каире. Ее муж и тренер Андрей Подпальный рассказал, как 53-летняя спортсменка находит мотивацию бороться за награды спустя много лет после начала карьеры и почему, несмотря на санкции, российские атлеты должны доказывать, что они лучшие.

— Медаль Тамары Подпальной стала первой для российских паралимпийцев под национальным флагом за шесть лет. Насколько значимо это достижение?

— Мы вышли на старт не как беспризорники, а как россияне — это невероятно важно. В июне Тамара завоевала серебро на Кубке мира в Пекине под нейтральным флагом. Представители других стран нас поддерживали, заявляли, что русские — молодцы. А теперь радуются за то, что вернулся флаг и мы застолбили свой статус. Тем более когда Тамара заняла третье место в общем зачете.

Подчеркну: она самая старшая среди 21 человека в весовой категории до 55 кг. И, помимо того, что она стала третьей в своем весе по миру, она оказалась лучшей еще и среди ветеранов. Это красиво. И когда ей вешали на шею золотую медаль за первое место среди легенд, вся команда стояла рядом и пела гимн.

Тамара — единственная паралимпийская чемпионка из России в этом виде спорта, других нет. Призеры есть, а чемпионка она одна. Она 27 лет подряд выигрывала чемпионат России.

— Сильно ли давило отсутствие возможности выступать с российской символикой и под звуки гимна?

— Естественно, это оказывало давление, но мы старались быть спокойными. В 2021 году Тамара выступала под нейтральным флагом на чемпионате и на Кубке мира – тогда, конечно, это давило.

Все понимали, что она из России, но флаг-то был не российский, а Международного паралимпийского комитета.

— Тамара Михайловна — опытная спортсменка с многолетней карьерой. Как сейчас, спустя столько лет, проходила ее подготовка к Кубку мира в Пекине и чемпионату мира в Каире, которые принесли ей медали?

— Эмоционально, конечно, было тяжело. На ее плечи ложилась двойная, даже тройная ответственность. И на меня как на тренера. Чем старше мы становимся, тем мы рассудительнее и мудрее. Но и степень переживаний увеличивается в разы: нужно не подвести команду, дать мотивацию другим спортсменам.

— Насколько ощущалась поддержка Паралимпийского комитета России?

— Нам вернули флаг — и в этом есть его заслуга. Президент ПКР Павел Рожков провожал нас со своей командой в Домодедово перед тем, как мы улетали в Каир, сказал напутственные слова, выслушал все просьбы и пожелания и обещал оказывать необходимую помощь. И мы пообещали отдать все силы, об этом говорила в интервью и Тамара: выложимся, но не подведем.

— Возможно, сейчас об этом говорить преждевременно, но планирует ли Тамара Михайловна выступить на еще одних Паралимпийских играх?

— Она участвовала в четырех Паралимпиадах, еще три профукали. На последних Играх она могла бы быть среди претендентов на медаль. В 2024 году Тамара в категории до 55 кг подняла 121 кг. А чемпионка Игр из Египта на Паралимпиаде в той же категории выжала 121. Если сравнивать, Тамара могла бы быть с медалью. Представляете, что у нее на сердце?

Я как тренер надеюсь, что она выступит на Паралимпиаде в 2028 году. Посмотрим. Но мы все равно на позитиве, стараемся сохранять устойчивые эмоции, чтобы спокойно продолжался тренировочный процесс. Это важный с эмоциональной точки зрения момент. Сейчас мы работаем над тем, чтобы восстановиться и подготовиться морально к следующим стартам.

— В чем Тамара находит мотивацию продолжать бороться сейчас, когда карьера продолжается уже много лет?

— Прозвучит нескромно, но я когда-то сам выступал, был чемпионом СССР, 11-кратным чемпионом России, призером чемпионатов Европы и мира. И я всегда говорил: надо быть не как все, а лучше всех. И считаю, что имею право сказать за Тамару: эта идея нас поддерживает — быть лучше всех. Прославлять Алтайский край, Барнаул, всю Россию.

— Несколько лет санкций стали серьезным ударом для нашего спорта? Или, возможно, в этом можно усмотреть и плюсы — с той точки зрения, что внимание спортивных руководителей было сосредоточено на развитии спорта внутри страны?

— Нет, тут нельзя говорить о плюсах. Естественно, санкции по нам ударили. Но тут уже выбор каждого спортсмена и тренера — бороться или нет. Мы устояли. Конечно, был серьезный моральный удар. Но условия для подготовки у нас не ухудшились. В Барнауле и в Алтайском крае нас очень хорошо поддерживают, мы ощущаем поддержку от ПКР и от Минспорта. Наша задача — только работать и показывать результаты. Мы все равно добьемся своего и покажем, что мы лучшие.

— Нейтральный статус спортсменов вызывает много споров и обсуждений...

— Мои близкие люди говорят мне об этом в лицо. Руководители других видов спорта заявляют о том, что под нейтральным флагом выступать стыдно. А мне не стыдно. Все знают, что наша спортсменка — легенда российского спорта. Все знают, что она паралимпийская чемпионка и то, какую страну она представляет. Неважно, под каким флагом.

Не хочу говорить про представителей других видов спорта — уважаемых людей, которые категорично заявляли, что не будут выступать на таких условиях, что это стыд и позор. Нет, это не позор.

Раз нас поставили в такие рамки, мы должны выкарабкаться и бить обратным концом палки: мы лучшие, нам эти ваши санкции нипочем.

— Допуск паралимпийских спортсменов — важное и долгожданное событие, пусть даже они едва ли смогут принять участие в ближайших Играх. Когда, на ваш взгляд, можно ждать снятия санкций со всего нашего спорта?

— Я боюсь прогнозировать, потому что в мире ситуация каждый день разворачивается на 180 градусов. Этот день все равно придет. Для нас Паралимпийский комитет России сделал все возможное. Мы работаем, показываем результаты и доказываем, что все можем. Нам необходимо демонстрировать результаты своей работы на самом высоком уровне. Без скандалов. Еще раз говорю: мы будем прославлять свою страну нашими результатами.

Очень приятно было, когда Тамара стояла на пьедестале, играл гимн. Информацию в ПКР дали ночью — она выступала поздно вечером. И нас сразу поздравили, новость появилась в прессе, мы получили поздравления из Алтайского края.